ONLINE: Česko - Rakousko 0:0. Dvacítka hraje krátce po senzaci další zápas

Svěřenci Radima Rulíka se v prvním utkání na turnaji postarali o obrovské překvapení. Kanadu nejenže porazili, dokonce si vítězství po skvělém týmovém výkonu zasloužili.

Velkým dílem přispěl brankář Tomáš Suchánek, ale také obránci, kteří k perfektní hře ve svém pásmu sami vstřelili tři branky.

ONLINE: Česko - Rakousko Sledujte druhé utkání dvacítky na mistrovství světa

Trefili se Špaček, Moravec a Svozil, na čtvrtou branku asistoval Jiříček.

MS hokejistů do 20 let příloha iDNES.cz

To Rakušané v premiéře na šampionátu propadli, od Švédů vyfasovali těžký debakl 0:11 bez jakékoliv šance na zdramatizování. Utkání se definitivně zlomilo ve druhé třetině, kdy Švédové nasázeli šest branek.

Češi se naposledy s Rakouskem utkali v přípravě před letním šampionátem, zvítězili 6:3. Ovšem ještě v 50. minutě bylo skóre vyrovnané 3:3.

I proto nečeká národní tým lehké utkání, zvládnout ho musí především po psychické stránce, když nedávno slavil výhru nad favoritem.

„Hrát hned druhý den po takovém úspěchu je vždy ošemetné, my ale uděláme všechno pro to, abychom se na zápas co nejlépe připravili,“ řekl trenér Rulík.

Proti Rakousku nastoupí Češi podle sázkových agentur v roli ještě většího favorita než Kanada v prvním utkání. „Z papírového úhlu pohledu nás nejspíš čeká jiné utkání, pro nás se ale nic nemění. Musíme se připravit úplně stejně a věřím, že budeme úspěšní,“ míní kapitán Stanislav Svozil.