Za další medailí s Mrtkou či Sikorou, ale bez Tomka. Augusta nominoval na dvacítky

Autor:
  11:47aktualizováno  12:26
Kouč hokejové dvacítky Patrik Augusta oznámil nominaci na mistrovství světa juniorů, kde Češi v posledních letech sbírají medailové úspěchy. Na ty budou chtít navázat například s Radimem Mrtkou, Petrem Sikorou či Adamem Benákem. Chybí naopak Petr Tomek nebo Marek Daníček.

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem pěti zemí v Chomutově. Hlavní trenér Patrik Augusta. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Jako realizační tým jsme seděli nejdéle nad Tomkem, který je jako první volba mezi náhradníky. Za Vary hraje výborně, je silný na přesilovkách, ale tam máme v Benákovi a Sikorovi kvalitnější hráče a v jeho věku je pro něj lepší zápasové vytížení, než aby s námi jel jako v uvozovkách přívěsek,“ popisoval Augusta, jenž povolal 14 útočníků.

O pozici mezi třemi tyčemi zabojují Jakub Milota, Michal Oršulák a Matyáš Mařík.

„Má výbornou sezonu od září. Nebyl na prvních dvou kempech, ale věděli jsme o něm. Měl velký podíl na výsledcích juniorky v Českých Budějovicích, udělal obrovský kus práce a je pozitivní, že se dostal do branky také v extralize,“ uvedl Augusta na Maříkovu adresu.

Trochu překvapivě se tak nedostalo na Ondřeje Štěbetáka, jenž na posledních reprezentačních akcích nechyběl. „Dva turnaje se mu ne úplně povedly. Místa jsou jenom tři, rozhodli jsme se pro tyhle brankáře,“ vysvětloval Augusta.

V obraně se šestapadesátiletý kouč může spolehnout na Mrtku, Adama Jiříčka či Tomáše Galvase.

„Je potřeba mít ofenzivní obránce. Máme jich hodně, ale věříme, že dokážou hrát i dobře defenzivně. Máme zkušené a silné jádro z loňska, podařilo se nám vybalancovat poměr leváků a praváků, což je velká výhoda a základ pro tvorbu obranných dvojic,“ pochvaloval si Augusta.

Na jednoho z devíti nominovaných se nakonec nedostane, pokud všichni zůstanou zdraví.

„Oproti minulým letům bylo z čeho vybírat a do poslední chvíle jsme řešili jména na konkrétní posty. Věřím, že se nám podařilo vybrat správné hráče,“ líčil Augusta náročné rozhodování.

Tentokrát se už vzhledem k věku musí obejít bez Eduarda Šalého, Michaela Hrabala či Jakuba Štancla, lídrů posledního šampionátu.

Jejich nástupci se tak nyní pokusí prodloužit sérii medailových úspěchů. V lednu 2023 přivezli čeští junioři pod vedením současného hlavního kouče A týmu Radima Rulíka stříbrné medaile, vůbec první cenný kov po osmnáctileté pauze.

V dalších dvou letech dvacítka ještě přidala dva bronzy, to už v čele s trenérem Patrikem Augustou, který avizoval, že nadcházející mistrovství do dvaceti let bude jeho posledním na české střídačce.

Jeho svěřenci do turnaje v americkém Minneapolis vstoupí ve skupině B brzy ráno 27. prosince proti Kanadě, o den později vyzvou Dánsko, posléze Finsko (29. prosince) a na Silvestra úvodní fázi zakončí s Lotyšskem.

Nominace českých hokejistů na juniorské MS

Brankáři: Jakub Milota (Blainville-Boisbriand Armada), Matyáš Mařík (Banes Motor České Budějovice), Michal Oršulák (Prince Albert Raiders)

Obránci: Vashek Blanár (HV71), Vladimír Dravecký, Adam Jiříček (oba Brantford Bulldogs), Jakub Fibigr (Brampton Steelheads), Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec), Matyáš Man (Prince Albert Raiders), Radim Mrtka (Seattle Thunderbirds), Max Pšenička (Portland Winterhawks), Jakub Vaněček (Tri-City Americans)

Útočníci: Adam Benák (Brantford Bulldogs), Maxmilia Curran, Adam Jecho (oba Edmonton Oil Kings), Vojtěch Čihař (HC Energie Karlovy Vary), Samuel Drančák (Red Deer Rebels), Štěpán Hoch (Banes Motor České Budějovice), Jiří Klíma (Shawinigan Cataractes), Matěj Kubiesa, Petr Sikora (oba HC Oceláři Třinec), Václav Nestrašil (University of Massachusetts), Adam Novotný (Peterborough Petes), Tomáš Poletín (Kelowna Rockets), Adam Titlbach (Vancouver Giants), Richard Žemlička (SaiPa)

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Jihlava vs. ZlínHokej - 28. kolo - 3. 12. 2025:Jihlava vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
3. 12. 16:30
  • 1.80
  • 4.30
  • 3.47
Třinec vs. Hradec Kr.Hokej - 7. kolo - 3. 12. 2025:Třinec vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
3. 12. 17:00
  • 1.85
  • 4.41
  • 3.41
Vítkovice vs. OlomoucHokej - 47. kolo - 3. 12. 2025:Vítkovice vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
3. 12. 17:30
  • 1.83
  • 4.41
  • 3.48
Vsetín vs. Poruba 2011Hokej - 28. kolo - 3. 12. 2025:Vsetín vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
3. 12. 17:30
  • 1.70
  • 4.50
  • 3.76
Rauma vs. ZugHokej - - 3. 12. 2025:Rauma vs. Zug //www.idnes.cz/sport
3. 12. 17:30
  • 2.23
  • 4.53
  • 2.56
Kolín vs. PřerovHokej - 28. kolo - 3. 12. 2025:Kolín vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
3. 12. 18:00
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Sparta porazila Pardubice po prodloužení, Třinec prohrál posedmé. Padla i Kometa

Sparťan Kousal se raduje z gólu do sítě Pardubic.

Úterní program 26. kola hokejové extraligy odstartoval nezvykle brzy. Karlovy Vary od 12 hodin nastoupily proti Třinci, stejně jako minulou sezonu uspořádaly zápas pro školáky, v němž zvítězily 2:1....

Český klenot, který ohromil New York. Šlo to všude, směje se Malík. Ani Jágr nechápal

Premium
NESMRTELNÝ MOMENT. Český obránce Marek Malík z New York Rangers v ikonickém...

Od Marka Malíka se moc nečekalo. „Letos se ještě neprosadil,“ prohodili komentátoři, když se statný obránce vydal k nájezdu. Musel, v patnácté sérii dramatického utkání New Yorku s Washingtonem na...

Za další medailí s Mrtkou či Sikorou, ale bez Tomka. Augusta nominoval na dvacítky

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Kouč hokejové dvacítky Patrik Augusta oznámil nominaci na mistrovství světa juniorů, kde Češi v posledních letech sbírají medailové úspěchy. Na ty budou chtít navázat například s Radimem Mrtkou,...

3. prosince 2025  11:47,  aktualizováno  12:26

Debutanti v bráně, nechybí ani Červenka. Rulík nominoval na poslední test před OH

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Hokejovou reprezentaci čeká poslední turnaj před únorovými olympijskými hrami. O letenku do Milána mají hráči z Evropy šanci zabojovat na Švýcarských hrách, které proběhnou příští týden. Ve výběru...

3. prosince 2025  10:55,  aktualizováno  11:45

Ryšavý dostal distanc na dva zápasy, disciplinárka trestala i nafilmovaný pád

Kladenský hokejista Martin Ryšavý.

Kladenský hokejový útočník Martin Ryšavý dostal dvouzápasový trest za faul na Anthonyho Nellise v nedělním duelu 28. kola extraligy na ledě Vítkovic. Disciplinární komise soutěže rovněž zastavila...

3. prosince 2025  10:04

Zacha jednou asistoval, Boston bez Pastrňáka těsně podlehl Detroitu

Pavel Zacha s pukem na holi.

V deseti úterních zápasech hokejové NHL se bodově prosadil jediný Čech. Centr Pavel Zacha asistencí z 60. minuty pomohl zdramatizovat duel proti Detroitu. Na vyrovnání již ale Bruins nedosáhli a bez...

3. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  8:45

Mám rakovinu, svěřila se někdejší hvězda NHL Dineen. Podporu vyjádřil i Topolánek

Kevin Dineen během svého působení u Chicaga Blackhawks vedl i českého...

Hokejová NHL odehrála minulý měsíc speciální zápas věnovaný boji s rakovinou. Kevin Dineen, bývalá hvězda zámořské soutěže, pak na konci listopadu oznámil, že se se zákeřnou nemocí sám léči....

2. prosince 2025  22:14

Hokejová Sparta si pojistila kapitána, Chlapík podepsal novou tříletou smlouvu

Filip Chlapík ze Sparty se snaží zaútočit na branku Zugu.

Filip Chlapík bude i nadále hrát hokejovou extraligu za Spartu. Osmadvacetiletý kapitán Pražanů prodloužil spolupráci s klubem o další tři sezony. Český útočník je nyní pod kontraktem do května 2029....

2. prosince 2025  17:13

Dojetí u fotky, bitka a odplata spoluhráčů. Veteránovi zhořklo významné jubileum

Otřesený Brenden Dillon odjíždí na střídačku po bitce s Dmitrijem Voronkovem.

Když mu novináři před zápasem ukázali fotku z dětství, jak se učil stát na bruslích, neubránil se slzám. „Nikdy mě nenapadlo, že se dostanu až sem,“ přiznal dojatý Brenden Dillon. Obránce New Jersey...

2. prosince 2025  14:29

Slovenský hokejista Kukumberg mladší měl dopravní nehodu, je v umělém spánku

Roman Kukumberg ze Slovanu Bratislava před zápasem.

Dvacetiletý slovenský hokejista a mládežnický reprezentant Roman Kukumberg je po těžké dopravní nehodě v umělém spánku. Informoval o tom jeho klub Slovan Bratislava. O útočníka, jehož stejnojmenný...

2. prosince 2025  12:19

Pastrňákův návrat se nekoná. Vynechá další zápas, Boston důvod absence tají

David Pastrňák (Boston Bruins) vstává z ledu poté, co byl sražen v utkání proti...

David Pastrňák kvůli zranění vynechá v NHL už třetí zápas za sebou, český hokejista bude chybět Bostonu i na ledě Detroitu. Oznámil to přímo trenér Marco Sturm, důvod absence však neodtajnil.

2. prosince 2025  11:15

Palát se zapsal mezi střelce, českým brankářům se v NHL nedařilo

Ondřej Palát (uprostřed) slaví se spoluhráči branku.

V pondělních zápasech hokejové NHL se gólem připomněl útočník New Jersey Ondřej Palát a obránce Radko Gudas jednou asistoval za Anaheim. Méně úspěšní už byli čeští gólmani. Po čtyřech výhrách...

2. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  8:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Puky pomáhají psát hokejové příběhy. Mladí hokejisté si rozdělí 11,5 milionu korun

Advertorial
Budoucí hvězdy českého hokeje! Třetí ročník Puky pomáhají ukázal, jak důležitá...

Velké hokejové příběhy začínají v malých klubech. S cílem rozvíjet tyto budoucí talenty uspořádal Kaufland už třetí ročník projektu Puky pomáhají. Kampaň zná své vítěze, o nichž rozhodli fanoušci a...

2. prosince 2025

Fanoušci vás tu nechtějí. Duo z Edmontonu čelí tlaku i výsměchu, je historicky nejhorší

Premium
Brankáři Edmontonu Stuart Skinner (vlevo) a Calvin Pickard.

Poutají pozornost, ale ovace nesklízejí. A když už ano, úplně jinak, než by si přáli. Calvinu Pickardovi stačilo vykrýt jedno lehké nahození z úhlu a hala v Edmontonu aplaudovala. Za stavu 0:4, s...

2. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.