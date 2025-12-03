Za další medailí s Mrtkou či Sikorou, ale bez Tomka. Augusta nominoval na dvacítky

„Jako realizační tým jsme seděli nejdéle nad Tomkem, který je jako první volba mezi náhradníky. Za Vary hraje výborně, je silný na přesilovkách, ale tam máme v Benákovi a Sikorovi kvalitnější hráče a v jeho věku je pro něj lepší zápasové vytížení, než aby s námi jel jako v uvozovkách přívěsek,“ popisoval Augusta, jenž povolal 14 útočníků.
O pozici mezi třemi tyčemi zabojují Jakub Milota, Michal Oršulák a Matyáš Mařík.
„Má výbornou sezonu od září. Nebyl na prvních dvou kempech, ale věděli jsme o něm. Měl velký podíl na výsledcích juniorky v Českých Budějovicích, udělal obrovský kus práce a je pozitivní, že se dostal do branky také v extralize,“ uvedl Augusta na Maříkovu adresu.
Trochu překvapivě se tak nedostalo na Ondřeje Štěbetáka, jenž na posledních reprezentačních akcích nechyběl. „Dva turnaje se mu ne úplně povedly. Místa jsou jenom tři, rozhodli jsme se pro tyhle brankáře,“ vysvětloval Augusta.
V obraně se šestapadesátiletý kouč může spolehnout na Mrtku, Adama Jiříčka či Tomáše Galvase.
„Je potřeba mít ofenzivní obránce. Máme jich hodně, ale věříme, že dokážou hrát i dobře defenzivně. Máme zkušené a silné jádro z loňska, podařilo se nám vybalancovat poměr leváků a praváků, což je velká výhoda a základ pro tvorbu obranných dvojic,“ pochvaloval si Augusta.
Na jednoho z devíti nominovaných se nakonec nedostane, pokud všichni zůstanou zdraví.
„Oproti minulým letům bylo z čeho vybírat a do poslední chvíle jsme řešili jména na konkrétní posty. Věřím, že se nám podařilo vybrat správné hráče,“ líčil Augusta náročné rozhodování.
Tentokrát se už vzhledem k věku musí obejít bez Eduarda Šalého, Michaela Hrabala či Jakuba Štancla, lídrů posledního šampionátu.
Jejich nástupci se tak nyní pokusí prodloužit sérii medailových úspěchů. V lednu 2023 přivezli čeští junioři pod vedením současného hlavního kouče A týmu Radima Rulíka stříbrné medaile, vůbec první cenný kov po osmnáctileté pauze.
V dalších dvou letech dvacítka ještě přidala dva bronzy, to už v čele s trenérem Patrikem Augustou, který avizoval, že nadcházející mistrovství do dvaceti let bude jeho posledním na české střídačce.
Jeho svěřenci do turnaje v americkém Minneapolis vstoupí ve skupině B brzy ráno 27. prosince proti Kanadě, o den později vyzvou Dánsko, posléze Finsko (29. prosince) a na Silvestra úvodní fázi zakončí s Lotyšskem.
Nominace českých hokejistů na juniorské MS
Brankáři: Jakub Milota (Blainville-Boisbriand Armada), Matyáš Mařík (Banes Motor České Budějovice), Michal Oršulák (Prince Albert Raiders)
Obránci: Vashek Blanár (HV71), Vladimír Dravecký, Adam Jiříček (oba Brantford Bulldogs), Jakub Fibigr (Brampton Steelheads), Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec), Matyáš Man (Prince Albert Raiders), Radim Mrtka (Seattle Thunderbirds), Max Pšenička (Portland Winterhawks), Jakub Vaněček (Tri-City Americans)
Útočníci: Adam Benák (Brantford Bulldogs), Maxmilia Curran, Adam Jecho (oba Edmonton Oil Kings), Vojtěch Čihař (HC Energie Karlovy Vary), Samuel Drančák (Red Deer Rebels), Štěpán Hoch (Banes Motor České Budějovice), Jiří Klíma (Shawinigan Cataractes), Matěj Kubiesa, Petr Sikora (oba HC Oceláři Třinec), Václav Nestrašil (University of Massachusetts), Adam Novotný (Peterborough Petes), Tomáš Poletín (Kelowna Rockets), Adam Titlbach (Vancouver Giants), Richard Žemlička (SaiPa)