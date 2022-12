Kulich se připojil k reprezentační dvacítce, čekají se od něj góly

První utkání na šampionátu čeká národní tým v noci z pondělí na úterý evropského času, kdy se v Halifaxu utká s domácí Kanadou.

Osmnáctiletý Kulich, nejlepší střelec letošního MS hráčů do 18 let, by měl patřit mezi klíčové útočníky českého výběru. Odchovanec Kadaně, kterého letos draftovalo Buffalo v prvním kole jako 28. hráče celkově, v aktuální sezoně odehrál v AHL za Rochester 24 zápasů, ve kterých vstřelil šest branek a přidal 10 asistencí.

Hokejovou dvacítku čeká v úterý v noci přípravné utkání proti Lotyšsku, do kterého ale Kulich nezasáhne. Před startem juniorského MS se Česko utká ještě se Švýcarskem.