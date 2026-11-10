ONLINE: Další zápas na mistrovství světa, hokejistky prohrávají s Německem

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Sledujeme online   14:50
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Kateřina Mrázová (vlevo) během zápasu mistrovství světa proti Rakousku | foto: AP

Jedno vítězství, jedna porážka v prodloužení. A jak dál? České hokejistky nastupují ke třetímu utkání na mistrovství světa, tentokrát ve skupině hrají s Německem. Utkání startuje v 15 hodin, sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Souboj, v němž velmi pravděpodobně šlo o druhou příčku ve skupině, Češkám nevyšel. Švýcarky výrazně přestřílely, ale odnesly si jen bod za porážku 1:2 v prodloužení.

ONLINE: Česko - Německo

Utkání hokejového MS žen sledujeme od 15 hodin podrobně

„Měly být tři,“ mrzelo kapitánku Anetu Tejralovou. „Skoro celý zápas jsme tlačily, ale bez gólů se nedá vyhrát. Je to o sebevědomí. V kabině o tom pořád mluvíme, ale zase jsme udělaly hvězdu z gólmanky soupeře.“

V tabulce se národní tým momentálně drží druhé pozici, do turnaje vstoupil vítězstvím 4:1 nad Rakouskem.

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S outsiderem skupiny si poradily i Němky, které vyhrály 2:0. Ve druhém vystoupení na světovém šampionátu v Dánsku nestačily na zatím suverénní výběr Spojených států (0:5).

„Hrají podobným stylem jako Švýcarky. Myslím si, že klíčem bude střelba, clonění a to, jak budeme chodit do brány,“ řekla Tejralová.

Jak utkání dopadne?

Mistrovství světa žen
Skupina A 10. 11. 2026 15:00
zápas probíhá
Česko Česko : Německo Německo 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Peslarová (Šenková) – Neubauerová (A), Tejralová (C), Čajanová, Pejšová, Seroiszková, Jarabková, Radová – Juříčková, Kaltounková, Mlýnková – Vocetková, Mrázová, Šapovalivová – Čabelová, Pištěková, Gildainová – Pejzlová, Přibylová (A), Plosová – Bartáková.
Sestavy:
Abstreiterová (Schultesová) – Gleissnerová (C), Harková (A), Jobst-Smithová, Strobelová, Weichenhainová, Botthofová, Schmitzová, Dopheidová – Nixová, Klugeová (A), Hadrascheková-Eisenchmidová – Luisa Welckeová, Lilli Welckeová, Voigtová – Feldmeierová, Haiderová, Schieferová – Christofová, Heineová, Boicová.

Rozhodčí: Jennifer Berezowskiová (CAN), Sydney Harrisová (USA) – Lara Fischerová (GER), Sophie Thomsonová (CAN)

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  • 26.10
  • 30.00
Program a výsledky
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Výsledky

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