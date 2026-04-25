Po skalpech favoritů prohra s outsiderem. Osmnáctka na MS podlehla Německu

Čeští mladíci zásluhou Jakuba Vaněčka a Olivera Šichtaře dvakrát vedli, ale soupeř při závěrečné hře bez gólmana v čase 59:33 vyrovnal, když se prosadil Nikita Bloch.
Vítězný gól vstřelil v čase 64:05 z trestného střílení Tobias Krestan. Své působení ve skupině uzavře národní tým nedělním utkáním proti Dánsku (16:00).
Poté, co minulou výhru nad Švédskem (2:1) vychytal Psohlavec, se do brankoviště vrátil Sklenička. Český tým měl proti soupeři, který za dva dosavadní starty na turnaji nebodoval, od začátku převahu.
Už po 104 sekundách šel také do vedení, střelec vítězného gólu z předchozího duelu Vaněček využil brzkou přesilovku a ranou z kruhu na bližší tyčku prostřelil gólmana Bolleho.
V desáté minutě ale využil Schwarz zakrytého výhledu Skleničky a vyrovnal. Češi si mohli vzít brzy vedení zpět při další početní výhodě, jenže Michálkův pokus skončil jen na tyčce.
V 17. minutě pak hráli znovu přesilovku, ale nevyužili ani další šance. Přestože vyhráli úvodní část na střely na branku 16:7, skóre zůstalo vyrovnané.
Na začátku druhé třetiny neuspěli Češi v další přesilovce. Ve 25. minutě Calce vyřadil ze hry nešetrným hitem Kamase, který musel následně na vyšetření do nemocnice.
Bloch ve 27. minutě zazvonil na tyčku za překonaným Skleničkou, po chvilce odpověděl na druhé straně stejně Vaněček a po polovině zápasu orazítkoval brankovou konstrukci také Tomek. Ve 36. minutě už ale procedil kotouč do sítě Šichtař a vrátil Čechům vedení.
Převaha českých mladíků pokračovala i ve třetí části, jenže bez gólového efektu. Navíc ji fauly otupili Katolický a po něm Huk. V závěru druhého oslabení trefil Tomek v 54. minutě horní tyčku. Vzápětí uháněl osamocený Calce na Skleničku, ten ale skvěle vykryl nejen jeho zakončení, ale i následnou dorážku.
Dvě minuty před koncem to Němci zkusili s hrou bez gólmana. A nakonec byli úspěšní, když necelou půlminutu před sirénou vyrovnal dorážkou ze vzduchu Bloch. Nic na tom nezměnila ani trenérská výzva Česka, přinesla jen jeho další oslabení.
Němci přesilovku, jejíž větší část si přenesli do prodloužení, nevyužili. Na začátku 65. minuty ale předvedl parádní individuální akci Krestan, Sklenička ho vychytal, ale Byrtus následně zastavil z výšky do brankoviště dopadající puk rukavicí, podle názoru sudích ho rukou přikryl a nařízené trestné střílení Krestan s přehledem proměnil.
09:14 Schwarz
59:33 Bloch (Rosling, Schwarz)
64:06 Krestan
01:44 Vaněček (Ruml, Tomek)
35:53 Šichtař (Hartl, Byrtus)
Bolle (Bauer) – Rosling, Hordt, Pizka (A), Gerhofer, Schreiber, Krämer, Pellizzari – Schwarz, Bloch, Becker (A) – Calce, Krestan, Hartmann – Strauss, Geppert (C), Steinhauser – Lell, Kottner, Fürst – Kuhn.
Sklenička (Psohlavec) – Kamas, Vaněček, Nedorost, Ruml, Michálek, Byrtus, Cífka – Tomek (C), Tománek (A), Huk – Šichtař, Hartl, Katolický – Řehák, Řípa, Klaus – Sedláček, Kubín, Šebesta – Holejšovský.
Rozhodčí: Hyvarinen (FIN), Tyson (CAN) – Spencer (CAN), Jedlička (SVK)
Počet diváků: 1698
09:55 Hamilton (Lin, Di Iorio)
16:49 Zhilkin (Preston, Lin)
19:30 Lawrence (Zhilkin, Preston)
21:49 Jacobson (Verhoeff, Croskery)
28:39 Zhilkin (Lawrence, Lemieux)
37:31 Zhilkin (Ambrosio, Lawrence)
44:34 Jacobson (Dagenais, Eshkawkogan)
54:21 Olsen
Timraz-Westin (29. Freimanis) – Säther, Berg (A), Tollefsen, Wikdahl Lysholm, Martinsen, Dimitriev-Jensen, Backlund – Kjølmoen (C), Jones-Nilsson, Aaram-Olsen (A) – Sivertsen-Andersen, Ask Haglund, Nergard – Bjorland, R. Johansen, Frostestad Gulbrandsen – Stensland, Kvernstad, Andresen – Normann Kalinka.
Betts (Esler) – Verhoeff (C), Croskery, Lin, Macbeath, Eshkawkogan, Ambrosio, Hicks – Zhilkin (A), Lawrence, Lemieux – Preston, Vandenberg, Valentini – Olsen, Jacobson, Dagenais – Hamilton, Di Iorio (A), Cali – Rousseau.
Rozhodčí: Heidemann (USA), Stroebel (SUI) – Brueggemann (GER), Sorholm (SWE)
04:46 Guttierrez (Beuker, Cullen)
07:49 Beuker (Plante)
Törnblom (Tamm) – Elofsson, Lidén, Gustafsson (A), Gudmundsson, Cilthe, Palme, Eriksson – Command, Hermansson, Meijer (A) – Nordmark, Bartholdsson, Sörensson – Kim, Zirath, Isaksson – A. Andersson, L. Andersson (C), Karlsson – Nömme.
Knowling (Carrithers) – Lutner, Bogas, Schairer, Barnett, Francisco, Martyniuk, Harper, Guttierrez – Cullen, Beuker, Berchild – Glance, Plante (A), Stuart (A) – Nelson, Mutryn (C), Trottier – Meyer, Zajic, Rogowski.
Rozhodčí: Ingalls, Klijberg – English, Makinen