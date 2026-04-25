Po skalpech favoritů prohra s outsiderem. Osmnáctka na MS podlehla Německu

  15:36
Čeští hokejisté do 18 let podlehli v třetím utkání na mistrovství světa Německu 2:3 v prodloužení. Po předchozích vítězstvích v Bratislavě nad Američany a Švédy svěřenci kouče Jana Tomajka na turnaji poprvé prohráli a promarnili šanci zajistit si s předstihem postup ze skupiny B do čtvrtfinále play off.

Trenér Jan Tomajko udílí pokyny českým hokejistům do 18 let během utkání se Spojenými státy. | foto: CTK / Paprskar PavelČTK

Čeští mladíci zásluhou Jakuba Vaněčka a Olivera Šichtaře dvakrát vedli, ale soupeř při závěrečné hře bez gólmana v čase 59:33 vyrovnal, když se prosadil Nikita Bloch.

Vítězný gól vstřelil v čase 64:05 z trestného střílení Tobias Krestan. Své působení ve skupině uzavře národní tým nedělním utkáním proti Dánsku (16:00).

Český hokejista Jan Trefný na MS do 18 let.

Poté, co minulou výhru nad Švédskem (2:1) vychytal Psohlavec, se do brankoviště vrátil Sklenička. Český tým měl proti soupeři, který za dva dosavadní starty na turnaji nebodoval, od začátku převahu.

Už po 104 sekundách šel také do vedení, střelec vítězného gólu z předchozího duelu Vaněček využil brzkou přesilovku a ranou z kruhu na bližší tyčku prostřelil gólmana Bolleho.

V desáté minutě ale využil Schwarz zakrytého výhledu Skleničky a vyrovnal. Češi si mohli vzít brzy vedení zpět při další početní výhodě, jenže Michálkův pokus skončil jen na tyčce.

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

V 17. minutě pak hráli znovu přesilovku, ale nevyužili ani další šance. Přestože vyhráli úvodní část na střely na branku 16:7, skóre zůstalo vyrovnané.

Na začátku druhé třetiny neuspěli Češi v další přesilovce. Ve 25. minutě Calce vyřadil ze hry nešetrným hitem Kamase, který musel následně na vyšetření do nemocnice.

Bloch ve 27. minutě zazvonil na tyčku za překonaným Skleničkou, po chvilce odpověděl na druhé straně stejně Vaněček a po polovině zápasu orazítkoval brankovou konstrukci také Tomek. Ve 36. minutě už ale procedil kotouč do sítě Šichtař a vrátil Čechům vedení.

Osmnáctku chválil i Rulík. Šmíd apeloval na hráče: Ať vám to nestoupne do hlavy

Převaha českých mladíků pokračovala i ve třetí části, jenže bez gólového efektu. Navíc ji fauly otupili Katolický a po něm Huk. V závěru druhého oslabení trefil Tomek v 54. minutě horní tyčku. Vzápětí uháněl osamocený Calce na Skleničku, ten ale skvěle vykryl nejen jeho zakončení, ale i následnou dorážku.

Dvě minuty před koncem to Němci zkusili s hrou bez gólmana. A nakonec byli úspěšní, když necelou půlminutu před sirénou vyrovnal dorážkou ze vzduchu Bloch. Nic na tom nezměnila ani trenérská výzva Česka, přinesla jen jeho další oslabení.

Němci přesilovku, jejíž větší část si přenesli do prodloužení, nevyužili. Na začátku 65. minuty ale předvedl parádní individuální akci Krestan, Sklenička ho vychytal, ale Byrtus následně zastavil z výšky do brankoviště dopadající puk rukavicí, podle názoru sudích ho rukou přikryl a nařízené trestné střílení Krestan s přehledem proměnil.

Mistrovství světa do 18 let
25. 4. 2026 12:00
Německo Německo : Česko Česko 3:2P (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
09:14 Schwarz
59:33 Bloch (Rosling, Schwarz)
64:06 Krestan
Góly:
01:44 Vaněček (Ruml, Tomek)
35:53 Šichtař (Hartl, Byrtus)
Sestavy:
Bolle (Bauer) – Rosling, Hordt, Pizka (A), Gerhofer, Schreiber, Krämer, Pellizzari – Schwarz, Bloch, Becker (A) – Calce, Krestan, Hartmann – Strauss, Geppert (C), Steinhauser – Lell, Kottner, Fürst – Kuhn.
Sestavy:
Sklenička (Psohlavec) – Kamas, Vaněček, Nedorost, Ruml, Michálek, Byrtus, Cífka – Tomek (C), Tománek (A), Huk – Šichtař, Hartl, Katolický – Řehák, Řípa, Klaus – Sedláček, Kubín, Šebesta – Holejšovský.

Rozhodčí: Hyvarinen (FIN), Tyson (CAN) – Spencer (CAN), Jedlička (SVK)

Počet diváků: 1698

Mistrovství světa do 18 let
25. 4. 2026 14:00
zápas probíhá
Norsko Norsko : Kanada Kanada 0:8 (0:3, 0:3, -:-)
Góly:
Góly:
09:55 Hamilton (Lin, Di Iorio)
16:49 Zhilkin (Preston, Lin)
19:30 Lawrence (Zhilkin, Preston)
21:49 Jacobson (Verhoeff, Croskery)
28:39 Zhilkin (Lawrence, Lemieux)
37:31 Zhilkin (Ambrosio, Lawrence)
44:34 Jacobson (Dagenais, Eshkawkogan)
54:21 Olsen
Sestavy:
Timraz-Westin (29. Freimanis) – Säther, Berg (A), Tollefsen, Wikdahl Lysholm, Martinsen, Dimitriev-Jensen, Backlund – Kjølmoen (C), Jones-Nilsson, Aaram-Olsen (A) – Sivertsen-Andersen, Ask Haglund, Nergard – Bjorland, R. Johansen, Frostestad Gulbrandsen – Stensland, Kvernstad, Andresen – Normann Kalinka.
Sestavy:
Betts (Esler) – Verhoeff (C), Croskery, Lin, Macbeath, Eshkawkogan, Ambrosio, Hicks – Zhilkin (A), Lawrence, Lemieux – Preston, Vandenberg, Valentini – Olsen, Jacobson, Dagenais – Hamilton, Di Iorio (A), Cali – Rousseau.

Rozhodčí: Heidemann (USA), Stroebel (SUI) – Brueggemann (GER), Sorholm (SWE)

Mistrovství světa do 18 let
25. 4. 2026 16:00
zápas probíhá
Švédsko Švédsko : USA USA 0:2 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
04:46 Guttierrez (Beuker, Cullen)
07:49 Beuker (Plante)
Sestavy:
Törnblom (Tamm) – Elofsson, Lidén, Gustafsson (A), Gudmundsson, Cilthe, Palme, Eriksson – Command, Hermansson, Meijer (A) – Nordmark, Bartholdsson, Sörensson – Kim, Zirath, Isaksson – A. Andersson, L. Andersson (C), Karlsson – Nömme.
Sestavy:
Knowling (Carrithers) – Lutner, Bogas, Schairer, Barnett, Francisco, Martyniuk, Harper, Guttierrez – Cullen, Beuker, Berchild – Glance, Plante (A), Stuart (A) – Nelson, Mutryn (C), Trottier – Meyer, Zajic, Rogowski.

Rozhodčí: Ingalls, Klijberg – English, Makinen

Mistrovství světa do 18 let
25. 4. 2026 18:00
Slovensko Slovensko : Finsko Finsko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Litvínov vs. JihlavaHokej - Baráž - 25. 4. 2026:Litvínov vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
25. 4. 17:30
  • 1.43
  • 4.87
  • 6.31
Ottawa vs. CarolinaHokej - - 25. 4. 2026:Ottawa vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
25. 4. 21:00
  • 2.72
  • 4.14
  • 2.29
Minnesota vs. DallasHokej - - 25. 4. 2026:Minnesota vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
25. 4. 23:30
  • 2.19
  • 4.17
  • 2.87
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

V nominaci Finska na České hokejové hry je i Mikael Seppälä ze Sparty

Eemil Erholtz (47), Harri Pesonen (82) a Mikael Seppälä pomáhají zraněnému...

Obránce Mikael Seppälä z pražské Sparty se dostal do nominace finských hokejistů pro České hry (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích. Kouč Antti Pennnanen má v osmadvacetičlenném kádru na...

25. dubna 2026  14:18

Čeští gólmani v hlavní roli: Tři výhry, Dobeš a Dostál se málem prali, Vejmelka zářil

Český gólman Jakub Dobeš leží zavalený v brankovišti.

Vybrat jednoho z nich by vzhledem k dění v nočních zápasech nebylo fér. Všichni si zmínku zaslouží. Čeští brankáři v NHL zapsali vítězství a nejen to, výrazně se o nich mluvilo. Hokejové trio Lukáš...

25. dubna 2026  12:38

Dobeš, Vejmelka i Dostál vychytali výhry a vedení v sériích play off

Jakub Dobeš v brance Montrealu chytá puk po střele Gage Goncalvese z Tampy.

Páteční program play off hokejové NHL patřil českým gólmanům. Výhru vychytali Jakub Dobeš z Montrealu, Karel Vejmelka z Utahu i Lukáš Dostál z Anaheimu. Jejich celky se tak dostaly shodně do vedení v...

25. dubna 2026  7:14,  aktualizováno  7:59

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

24. dubna 2026  22:06

Klapka si musí nominaci vybojovat. Rulík sleduje i AHL: Víme, jaké hráče tam máme

Debata Radima Rulíka a Tomáše Plekance na české střídačce.

V útrobách jihlavské arény, v níž čeští hokejisté porazili Rakousko 4:0, usedl po zápase za stůl a oznámil nominaci na Fortuna Hockey Games. Tentokrát bohatší i o několik jmen ze zámoří. Kromě...

24. dubna 2026  21:30

Rulík staví tým pro MS. Největší hvězdou Hronek, šanci dostanou i hráči z farmy

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění a tvoří nominaci. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká...

24. dubna 2026

Posily ze zámoří před MS: dorazí Hronek, Klapka i Chmelař. Rulík zkusí i nová jména

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Mají za sebou další část přípravy, soupiska českých hokejistů se před mistrovstvím světa opět mění. A poprvé na ní figurují i jména ze zámoří. Radim Rulík povolal gólmana Jiřího Pateru, obránce...

24. dubna 2026  20:25,  aktualizováno  20:45

Česko - Rakousko 4:0. Kváča má první nulu v reprezentaci, dva góly zařídil Špaček

Česká střídačka slaví gól Davida Tomáška.

Čeští hokejisté porazili v Jihlavě Rakousko 4:0 a vyhráli i čtvrtý přípravný zápas před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Dvě branky vstřelil Michael Špaček, gól a asistenci si připsal David...

24. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  19:34

Příští rok šance na povolání do NHL bude, cítí Melovský. Musí se zlepšit v soubojích

Čeští junioři se radují z gólu proti Švídsku, vpravo úspěšný střelec Matyáš...

Před dvěma lety zazářil na bronzovém mistrovství světa juniorů, na němž se stal třetím nejproduktivnější hráčem. Následně odehrál Matyáš Melovský ještě jednu sezonu v kanadské hokejové juniorce, po...

24. dubna 2026  16:15

Rulík ocenil vstup: Kontrolovali jsme to. Král netušil, jestli mu první gól neseberou

Filip Král (vpravo) a Dominik Kubalík na vhazování v přípravném duelu s...

Čekal dvanáct zápasů. A přišlo to! V přípravném duelu před mistrovstvím světa proti Rakousku. Filipu Královi ale chvíli trvalo, než si uvědomil, že právě zapsal první gól v dresu hokejové...

24. dubna 2026  14:47

