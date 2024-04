Hrdinka Pejšová skolila Němky: Hrály výborně, takové zápasy vás musí bavit

Na modré čáře si udělala prostor, opřela se do puku a za pár okamžiků už se objímala se spoluhráčkami. Brankářka Sandra Abstreiterová její skrytou ránu vůbec neviděla.

„Zavřela jsem oči a vystřelila. Myslela jsem hlavně na to, abych netrefila první hráčku přede mnou. A padlo to tam, za což jsem ráda,“ popisovala Pejšová v rozhovoru pro YouTube kanál Českého hokeje.

Na turnaji se prosadila podruhé, v úterý gólem přispěla k jednoznačné výhře 6:1 nad Švýcarskem. „Hodně se mi ulevilo,“ přiznala.

Češky vstupovaly do čtvrtfinále v pozici velkých favoritek. V této sezoně přehrály Němky třikrát, poslední vzájemný duel ovládly v únoru v Liberci poměrem 7:1.

Tentokrát se proti vítězkám základní skupiny B pořádně nadřely.

Hokejistky zpívají českou hymnu po výhře 1:0 nad Německem.

Soupeřky se nepoložily ani po inkasované brance, v závěru jim pomohlo pětiminutové vyloučení Denisy Křížové, jejíž gólovou radost v jedenapadesáté minutě zhatila kontrola u videa. Rozhodčí zjistili, že puk nezasáhl zadní konstrukci branky, ale pouze tyč.

Ta v závěru zachránila brankářku Kláru Peslarovou, vyrovnání nebylo daleko. „Němky hrály celý zápas fakt výborně. Nebylo to vůbec lehké, na náš celý tým můžu být pyšná,“ hlásila spokojeně Pejšová.

A posléze dodala: „Myslely jsme na to, že nesmíme být frustrované, a soustředily jsme se na naši hru. Takové zápasy musí člověka bavit. Když máte rádi hokej, tohle je skvělé. Je tam euforie, hodně emocí. My jsme si to užily.“

Češky si tak opět zahrají o medaile, z posledních dvou šampionátů přivezly bronz. V nedělním semifinále (1.00 SEČ) narazí na Kanadu, se kterou ve skupině prohrály 0:5.

„Půjdeme do toho s tím, abychom ukázaly vše, co v nás je. Furt zlepšovat naši hru. A jak já často říkám, také si to s holkama užít,“ uvedla Pejšová.