Mlejnek po další prohře dvacítky: Jen územní převaha, prali jsme se s tím

Kdy jste se dozvěděli o suspendaci Michala Hrádka?

Doba nebyla úplně vhodná. V 9:45 jsme končili ranní rozbruslení, teprve v deset měl Michal disciplinární slyšení. Až okolo půl dvanácté jsme slyšeli tento verdikt. K hráčům jsme promluvili až těsně před odjezdem na zimák, ale plán už jsme v hlavě nějaký měli.

Nemohla na pětici obránců v průběhu utkání dolehnout únava?

Naopak, tady bych zmínil, že jsme v turnaji pro ročník 2002 hráli s pěti obránci 2003. Kluci dodávali týmu energii, ve většině případů dobře otáčeli hru. Co si budeme povídat, Krutil, Jiříček i Hrádek týmu chybí, ale těchto pět beků se úkolu zhostilo velmi dobře. Tam bych úplně necílil.

V čem byl tedy hlavní problém?

Utkání nejvíce ovlivnila naše neschopnost dostávat se do zakončení. Celou dobu jsme měli územní, takovou platonickou převahu, ale z ní jsme nevyprodukovali vůbec nic. Proto je výsledek takový, jaký je.

Lze oba výkony českého týmu na turnaji nějak porovnat?

Po zápase s Kanadou jsme mluvili o efektivitě v zakončení, charakter dnešního utkání byl jiný. Nedostávali jsme se s kotoučem do rizikových prostorů, nechodili jsme na střed hřiště, kde je to pro soupeře nejvíce nebezpečné. Nebyli jsme v předbrankovém prostoru, neměli jsme dorážky a nebezpečné střely z nich.

Co jste hráčům radili na střídačce?

Neustále jsme jim opakovali koncept hry v útočném pásmu. Němci hráli velmi sebevědomě, u sebe, stáli dobře v předbrankovém prostoru, zkrátka jsme se přes ně nedostali. Prali jsme se s tím. Nedokázali jsme si najít volné prostory a dostat se k dorážkám.

S jakým plánem jste šli do třetí třetiny?

Chtěli jsme mít dva hráče v předbrankovém prostoru, jednoho níž a jednoho výš. A dělat diamantový tvar v útočném pásmu. Je možné, že mohlo hrát roli fyzické rozpoložení hráčů, ale nevím, zápas musím ještě jednou vidět. Ale nemohu říct, že by se kluci nesnažili. Dělali věci, které jsme jim řekli, ale nedělali to zásadní.

Před utkáním jste sáhl k několika změnám v útoku. Co vás k tomu vedlo?

Sebevědomí jednotlivých hráčů. Chtěli jsme zachovat fungující dvojičky. Nechali jsme spolu Myšáka s Novákem, Guta s Brabencem a Ivana s Malátem. K nim jsme dali hráče, kteří nás po analýze přesvědčili. Poté jsme se vrátili k původní sestavě a čekali, že výsledek bude lepší. Bohužel.

Chystáte další úpravy, abyste našli v útoku správnou chemii?

Nerad bych mluvil o chemii, nejsem žádný laboratorní pracovník. Samozřejmě vnímáme atmosféru v kabině. Turnaje jsou velmi krátké, všechny zásahy do sestavy pečlivě zvažujeme a ne vždycky je překopání ku prospěchu věci. Musíme si utkání zanalyzovat a pak uděláme nějaké výstupy.

Můžete si ze zápasu odnést něco pozitivního?

Přesvědčili jsme se, že kluci jsou schopní se poměrně dobře dostávat z obranného pásma na kotouči. Solidně jsme otáčeli hru. Už teď věřím, že s Finy odehrajeme lepší utkání z pohledu nasazení, naší i soupeřovy kvality.