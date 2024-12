Historické výhry Čechů. Když junioři nadělovali, báli se hlavně trpaslíci

Čeští hokejisté prožívají na juniorském mistrovství světa vydařený vstup do turnaje, po dvou jednoznačných výhrách vedou skupinu. O třetí úspěch usilují od 23 hodin v derby se Slovenskem. Zápas...

Hokejisty Litvínova, kdyby o to stáli, by mohla naučit trojitého salchowa či dvojitého axela. Jejich marketingová manažerka a tisková mluvčí Lucie Mužíková je totiž českou krasobruslařskou...

Kdo to je? První Čech s nulou na úvod! Dobeš zíral: Hokej je nepředvídatelný

Jeho jméno jste dost možná slyšeli poprvé. Aby ne, když český brankář Jakub Dobeš už v šestnácti odešel z Chomutova do Ameriky. Uteklo sedm let a on v sobotu za mořem udivil. Nejen senzační...