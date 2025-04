jhr Jakub Hromada Autor:

12:30

Takhle si vstup do turnaje určitě nepředstavovali. Čeští hokejisté do 18 let po těsné prohře s favoritem ze Spojených států nezvládli roli favorita a padli s Německem 3:4 v prodloužení. Další zaváhání už by znamenalo reálnou hrozbu souboje o udržení. „Musíme si to hlavně srovnat v hlavách,“ míní trenér David Čermák.