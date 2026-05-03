V semifinále se Švédskem chybělo málo, Češi v pátek soupeře mačkali, i podle kouče Jana Tomajka předváděli nejlepší výkon na turnaji. A vedli 3:1, když vzápětí od frustrovaného soupeře dostali zkraje prostředního dějství druhou přesilovku pět na tři v krátkém časovém úseku.
Místo navýšení náskoku se ale soupeř ubránil a nastartoval, následně snížil, ve třetí části srovnal a nakonec v prodloužení rozhodl. Zatímco Češi od poloviny klání dopláceli na neproduktivitu.
V sobotním souboji o bronz na ně vyšla senzace z Lotyšska, která se společně právě s Tre Kronor zasloužila o nevídané, zámořští favorité Kanada a USA poprvé neprošli do medailových bitev.
Čeští hokejisté pak šli do utkání s baltským státem po kratším odpočinku, nikdo by se ani nedivil, kdyby u nich převažovalo ohromné zklamání.
„Mrzelo to deset nebo patnáct minut po utkání v kabině, pak ještě třeba další půl hodiny na hotelu,“ reagoval ale Tomek. „Museli jsme rychle přepnout, možnost získat medaili z mistrovství světa není každý den. A pro mě to byl pořád historický úspěch.“
Tím narážel i na jednu často zmiňovanou bilanci, která poukazovala na to, že Češi na medaili z této mládežnické kategorie čekají nepřetržitě od roku 2014.
Druhou zajímavou statistiku přinesl tento světový šampionát v Bratislavě a Trenčíně. Mladíci během svého putování neztratili jediný duel v základní hrací době.
A to se na turnaji nikomu jinému nepovedlo. Bronz, který přišel po vydřené výhře 4:1 (s dvěma trefami do prázdné branky) nad zmiňovanými Lotyši, lze brát i jako odměnu za konzistentnost. A za morálku.
„Spokojenost panuje hlavně se stylem hry. Měl „koule“ a nebylo to vůbec špatné,“ radoval se Tomajko. „V posledním zápase už bylo vidět, že jsme neměli takovou šťávu, o to těžší to bylo, stálo to moc sil. Kluci to však odbojovali a byli výborní.“
Jen pro připomenutí, po cestě zdolali hned na úvod turnaje hlavního aspiranta na zlato, Spojené státy, 3:2 po prodloužení, poté porazili 2:1 Švédy, klopýtnutím s Německem (2:3P) si zkomplikovali lepší výchozí pozici pro čtvrtfinále, v němž ale po debaklu Dánů (9:1) přemohli Finy 2:1.
„Porazili jsme tři top týmy,“ zdůrazňoval Tomajko a připomínal složité začátky na soustředěních a kempech. „Mužstvo se postupně tvořilo turnaji, posledních pár přípravných zápasů jsme prohráli a vůbec to nevypadalo na možný úspěch. Rozhodl ale charakter, kluci se semkli.“
Prvek, co výtečně zafungoval na dvacítkách od nástupu štábu Radima Rulíka. A důraz na něj kladl i nástupce Patrik Augusta, společně s aktivní celoplošnou hrou. Teď ani osmnáctka nezaostávala. Jen proti dotahujícímu Finsku čelila střelecké převaze, s tlakem si ovšem poradila takřka bez faulů. Nebyla lepší, ale stíhala. A dávala na odiv vyspělý hokej.
„A v úplném závěru šampionátu jsme do toho museli dát ještě o něco víc než v semifinále proti Švédsku. Byla tam únava, ale jak se říká, z ní se rodí vítězství a charakter,“ prohodil Tomek, který jen doplnil, že si s týmem sebrali medaili, která ležela přímo před nimi.
On sám v sezoně ulovil už druhý bronz, po senzačním tažení Karlových Varů extraligou tentokrát na reprezentační úrovni.
„A to pro mě znamená úplně všechno. Reprezentovat zemi, ve které jsem se narodil, je pro mě nejvíc. Tyhle momenty si budeme pamatovat do konce života!“
V obklopení hráčů jako brankáře Martina Psohlavce, dalšího mladíka z Varů, který předváděl výtečné výkony, či stěžejních obránců Jakuba Vaněčka a teprve šestnáctiletého Matyáše Michálka.
„Navíc většina hráčů byla z českých extraligových juniorek, z Kanady jsme brali jen tři obránce a dva útočníky,“ podotkl Tomajko. „Myslím, že i to je vizitka trenérů v tuzemské soutěži, že není tak špatná.“
Úspěch osmnáctky jen dokresluje, jak se poslední roky daří. Dvacítka se pyšní čtyřmi kovy v řadě (dvě stříbra, dva bronzy), další dvě stříbra se vážou k prestižnímu srpnovému Hlinka Gretzky Cupu (2023 a 2024). A řítí se další adepti.
Nadějný ročník 2009, který, byť se štěstím v podobě souhry výsledků, v dubnu zvítězil na evropském Turnaji pěti ve finském Seinäjoki. A opět nepropadal. Trenéři se tak těší, z jak slušné základny můžou skládat výběr pro další turnaj hráčů do osmnácti let, který nese jména dvou legend, bývalého českého hráče, respektive kouče z Nagana, i kanadské ikony.
Starší kolegové vykukujících českých talentů míří dál, do dvacítky. U Tomka se navrch probírala i účast na dospělém světovém šampionátu.
„Teď jsme získali bronz na mistrovství světa, ale pořád jsme povětšinou ještě nezvládli vůbec nic. Všichni jsme teprve na začátku, musíme zase sklopit hlavy a pustit se zase do následující sezony,“ pronesl hlavní lídr bronzové skvadry, s nímž se shodl i kouč Tomajko.
Také jejich slova svědčí o tom, že český hokej je na dobré cestě k dalšímu posunu.