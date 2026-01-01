A zase rozpaky. Kouč juniorů Augusta trnul: Někdy už je toho moc, tým má dvě tváře

Česká dvacítka si na světovém šampionátu rozhodně nevede špatně. Základní skupinu zakončila s třemi výhrami. Avšak vedle nich také třemi vystoupeními, kterým k ideálu něco scházelo. Proti Lotyšsku i přes vítězství 4:2 zase laťka o něco klesla. V silvestrovském zápase se nepovedlo navázat na skvělý výkon proti Finům. Zbytečně. „Hrozně jsme si zápas ztížili,“ jevil nespokojenost kouč hokejistů Patrik Augusta.
Na starost má zvlášť specifický výběr. S nadsázkou lze říct, že v něm není znát, kdo je obránce a kdo útočník. Všichni jsou lační po puku, který si drží, všichni se za normálních okolností také hrnou dopředu.

V noci na čtvrtek ale ukázali, že se umí vzhledem k okolnostem až příliš, nepatřičně uklidnit. Jako když se v roli favorita ujali vedení 3:1. A tím Lotyše paradoxně ještě vrátili do hry.

Kapitán české hokejové dvacítky Petr Sikora se snaží probít přes lotyšské bránící hráče, v první linii s útočníkem Oliversem Murnieksem (14) a obráncem Harijsem Cjunskisem (10).

„Nakonec z toho naprosto zbytečně ještě byly nervy,“ uvědomoval si Václav Nestrašil, který duel rozsekl trefou do prázdné branky. Ale také po svém faulu z trestné lavice přihlížel kontaktnímu gólu soupeře.

Outsidera, avšak rozhodně žádného otloukánka, jak malý baltský stát potvrzuje v posledních letech. Však národní tým zdolal na MS už v srpnu 2022, minulý turnaj zaskočil Kanadu výhrou v nájezdech, teď ji, ač „pouze“ o bod, obral znovu.

Augustův štáb tak hráče dokolečka nabádal. Hlavně nic nepodcenit.

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

„Náš tým má ale dvě tváře,“ zoufal si zkušený trenér před novináři v americkém Minneapolis. „Máme sebevědomé hráče, kteří umí neuvěřitelné věci. Někdy už toho je ale moc.“

Co bývá leckdy k vidění třeba na hráčích Kanady, si tentokrát neodpustili Češi. Profesorský výkon, hravost, volné bruslení.

„Hned po první třetině jsem říkal, že jsme hráli až příliš šikovně. To tady nejde. Nejdřív si musíme udělat velký náskok a teprve potom si můžeme dělat blbosti. Oni byli pasivní, nechali nás, dali nám prostor, čekali. A pak toho využili,“ líčil Nestrašil.

Útočník juniorské reprezentace Tomáš Poletín v rychlosti krotí kotouč na hokejce.

Augusta si také postěžoval na zbytečné míchání s kotoučem bez tvorby šancí a na předržování puků. Přitom stačil jediný gól a Lotyši byli zpět v zápase.

V kombinaci s fauly ve třetí části už se hokejisté marně zkoušeli znovu probudit a přepnout na vhodnější styl. Zvlášť po oné snižující trefě Sieradzkise v početní převaze ze 47. minuty, kdy upadli do rozpaků.

„Jim narostla křídla a na nás naopak padla nervozita,“ glosoval šéf české střídačky. „Trnul jsem. Věděli jsme, že v přesilovkách jsou zrovna tak silní jako v brejcích. Faulovat jsme nechtěli, ale možná kluci někdy měli krvavé oči, jak jsou mladí.“

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Ani snaha jejich trenéra moc nepomohla. Změny v sestavě, tradiční omezení čtvrté lajny a rozložení více času mezi zbylé tři se neprojevily. Úleva přišla až na poslední minutu a čtvrt.

Po utkáních s Kanadou (5:7) a Dánskem (7:2) byla hlavním tématem slabina v defenzivní hře. Tentokrát se víc řeší spíš týmová laxnost a nedisciplinovanost. Nic, s čím by se dalo prezentovat ve čtvrtfinále.

I když ve srovnání s hrozbou Švédska nebo domácích Spojených států půjde „jen“ o Švýcarsko, Augusta a spol. se takové myšlení pokouší hráčům z hlavy vymazat. Možná cenná novoroční lekce pomůže.

V jediném zápase, který tradičně rozhoduje o tom, zda se turnaj označuje za úspěch, by se další laxní výkon mohl šeredně nevyplatit.

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

1. ledna 2026  9:02

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

1. ledna 2026  8:13,  aktualizováno  8:46

Pastrňák třemi body řádil proti McDavidovi, další Češi asistovali

O puk se přetlačují David Pastrňák z Bostonu a Ryan Nugent-Hopkins (vlevo) z...

V silvestrovském programu hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Nejvíce vynikl tříbodový David Pastrňák (2+1), jenž režíroval triumf Bostonu 6:2 na ledě Edmontonu. Jednu přihrávku měli v dalších...

1. ledna 2026,  aktualizováno  8:45

Švýcarští junioři udolali Slováky, z prvních míst postupují Švédsko a Kanada

Švýcarský junior Jamiro Reber (vlevo) u puku, následuje ho Tobias Tomík ze...

Slovenští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali v posledním čtvrtém utkání ve skupině A v St. Paulu třetí porážku, když podlehli Švýcarům 2:3. Slováci tedy půjdou do čtvrtfinále...

1. ledna 2026  8:10

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

31. prosince 2025,  aktualizováno  1. 1. 5:21

Nedovy historky brankářské. Zachránce psů, ukradené hole i náfuka Treťjak

Premium
Před padesáti lety emigroval Václav Nedomanský, idol hokejového...

Mnohokrát překazili Václavovi Nedomanskému radost, když mu lapili nebo vyrazili náramně povedenou střelu. Nicméně ani on brankáře nešetřil. Na nejvyšší úrovni jim legendární hokejový kanonýr nasázel...

1. ledna 2026

Kanada nominovala. Na olympiádu míří junior Celebrini i Marchand, chybí Bedard

Kanaďan Macklin Celebrini se snaží proniknout obranou Francie

V nominaci kanadských hokejistů na olympijské hry je i devatenáctiletý útočník Macklin Celebrini ze San Jose, kterému momentálně patří třetí místo v kanadském bodování NHL. V mužstvu je 19 hráčů,...

31. prosince 2025  19:16

Zadina je hrdina, rozhodl finále Spengler Cupu pro Davos. Gól dal i Stránský

Filip Zadina z Davosu oslavuje svou trefu ve finále Spengler Cupu.

Filip Zadina vstřelil vítězný gól finále Spengler Cupu, ve kterém domácí Davos porazil výběr amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 6:3. K zisku rekordního 17. triumfu švýcarského týmu v...

31. prosince 2025  15:01

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

31. prosince 2025  14:37

Na koho narazí čeští junioři ve čtvrtfinále? Možností je víc, hrozí velký favorit i Slováci

Po utkání s Dánskem si čeští hokejisté vyslechli státní hymnu.

Skupinová fáze juniorského mistrovství světa pomalu míří do finiše. Čeští hokejisté změří ve středu večer síly s Lotyšskem, pak už je čeká čtvrtfinále. Ale kdo v něm? Možných soupeřů je více, hrozí...

31. prosince 2025  12:50

KVÍZ: MS v hokeji do 20 let je v plném proudu. Co o šampionátech víte?

Adam Benák na střídačce slaví gól se svými spoluhráči.

Tradičně na přelomu roku probíhá hokejové mistrovství světa hráčů do 20 let, na kterém se Čechům v posledních letech velmi daří. Co všechno o historii juniorských šampionátů víte? Otestujte si...

vydáno 31. prosince 2025

Kämpf byl u dvou gólů Vancouveru, Vladař s Rittichem slavili výhry

David Kämpf z Vancouver Canucks přijímá gratulace po trefě v duelu proti...

Hubenou bilanci jediného gólů si v úterním programu hokejové NHL centr Vancouveru David Kämpf rozšířil hned dvěma zápisy (1+1). Hvězdou duelu byl ale nakonec jiný Čech, hostující gólman Dan Vladař. K...

31. prosince 2025  7:22,  aktualizováno  8:31

