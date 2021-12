Svozil zaujal výstavním gólem, ale i tak hlásí: Chce to více sebevědomí

„Jako každý rok jsou tu hráči, kteří podávají individuální výkony na vysoké úrovni a atakují základní sestavy a top formace týmů z NHL. Jsem rád, že je máme i na naší straně,“ okomentoval zdařilé sólo svého svěřence trenér Karel Mlejnek.

Svozil přiznal, že spíše než o nacvičený kousek se jednalo o improvizaci: „Nevěděl jsem, co udělat, tak jsem si zkusil prohodit puk mezi nohama a vyšlo to.“

Podívejte se na krásný gól Stanislava Svozila:

Jeho výstavní trefou vyvrcholil možná až nečekaně úspěšný vstup národního týmu do utkání s jedním z největších favoritů turnaje. S vedením 3:1 v polovině třinácté minuty počítal málokdo.

„Ale neřekl bych, že pro nás šlo o nějaké překvapení. Všichni jsme byli natěšení,“ uvedl osmnáctiletý rodák z Přerova, který hokejově roste v týmu Regina Pats z juniorské Western Hockey League.

„Prosadili jsme se z minima střel, byli efektivní a hráli dobře na puku. Začátek byl slušný,“ přidal se střelec druhé branky Pavel Novák.

MS hokejistů do 20 let příloha iDNES.cz

Kanada na nepříznivý vývoj zareagovala oddechovým časem. A vyplatilo se. Už třiadvacet vteřin po uvedení kotouče do hry snížil Owen Power, první obránce v historii kanadského juniorského výběru, který se blýskl hattrickem.

Krátce před první sirénou srovnal Donovan Sebrango a v prostředním dějství domácí hráči za přispění nedisciplinovaného soupeře překlopili skóre na svou stranu.

„Zabrzdily nás fauly. Kanadě jsme nabídli dvě přesilovky pět na tři a dostali dva góly. Bylo to pro nás trochu zdrcující, tady se zápas rozhodl,“ povzdechl si bývalý zadák brněnské Komety.

A aby toho nebylo málo, v osmadvacáté minutě z utkání po střetu s Kaidenem Guhlem odstoupil David Jiříček. „Chyběl nám. Musíme ho nahradit a hrát i pro něj,“ řekl Novák.

Podle slov kouče Mlejnka utrpěl Jiříček blíže nespecifikované zranění kolene. Jeho pokračování na turnaji je nejisté, více napoví až podrobnější vyšetření.

Německo - Česko V úterý od 1:00 ONLINE

Dá se však očekávat, že pro souboj s Německem, který čeká národní tým už v úterý od 1:00 hodin středoevropského času, nebude talentovaný obránce Plzně k dispozici.

Čeští mladíci doufají, že je absence defenzivní opory ještě více semkne. Svozil po prohře s Kanadou několikrát zopakoval, že ve zbývajících duelech je potřeba ukázat více sebevědomí.

„Musíme na tom zapracovat. Na ledě si víc dovolit, hrát víc do těla a ostatním to znepříjemnit. Věřím, že se budeme jen zlepšovat.“

Na jeho slova může dojít už v zápase s Němci, kteří i přes prohru 1:3 s Finskem ukázali, že i bez největších hvězd v čele s Timem Stützlem, Lukasem Reichelem nebo Johnem Jasonem Peterkou dokážou favority potrápit.

„Bude to podobné jako s Kanadou. Musíme do toho jít naplno, tlačit se do brány a vyhrát,“ prohlásil Novák.