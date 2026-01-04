Ještě aby ne, když je hokej v Kanadě tak hluboce kulturně zakořeněný a šampionáty dvacítek tu prožívají daleko víc než třeba dospělá MS.
Proto se v jejich očích stal z Čechů přízrak. V prosinci 2022 ještě pod vedením kouče Radima Rulíka junioři historicky poprvé v samostatné historii zdolali favorita v základní hrací době. Stále šlo však „jen“ o skupinové střetnutí. Ve finále už uspěl soupeř, byť po dramatu v prodloužení.
Jeho negativní bilanci z poslední doby ale umocňují dvě poslední čtvrtfinálová vyřazení, kvůli nimž tradičně ten nejlepší tým na světě čeká třetím rokem na medaili. A to je kanadským pohledem až ostuda.
„Ta rivalita s Českem hodně nabrala na síle, jak nás dvakrát v řadě vyřadili, to byla tak trochu národní tragédie,“ líčil Iginla v dějišti šampionátu přítomným novinářům. „Chceme odplatu a ohromně nás to motivuje. Čeká nás obrovská bitva.“
Částečně nejspíš podobná té nedávné z noci na 27. prosince, kdy se oba celky potkaly v Minneapolis opět v základní skupině. Ofenzivní a hodně intenzivní partie jen potvrdila, jak jsou tyhle dva výběry vyrovnané.
|
Provokace i další gesta. Kanaďané si výhru užívali, Nestrašil pravil: Oslavy už byly moc
Kanada tentokrát slavila 7:5, zejména ve druhé části ale zůstávala bezradná a sestava současného kouče Patrika Augusty ji několikrát nepříjemně přitlačila.
„Klíčová bude disciplína, protože to zase od začátku bude jiskřit, těším se na to,“ poznamenal šéf české střídačky. A to začátkem ani nemusí být úvodní buly, jak před pár dny ukázali favorizovaní mladíci provokacemi na rozbruslení. Teď by přece logicky měly ještě zesílit.
Ještě když je koučuje Dale Hunter, jeden z největších provokatérů a zlých mužů v dějinách NHL, co za zákeřné fauly často sedával na trestné lavici.
Podívejte se na provokace ještě před startem utkání ve skupině:
@steve_carlson17 Pre game Canada-Czechia juniors last night 😲 bring back some memories 😜 pic.twitter.com/r5ehbfS6oK— Norm Devine 🇨🇦 🏌 (@NormDevine) December 27, 2025
„Bude se to řezat, musíme být jako tým jednotní a nenechat se vyprovokovat k hloupým vyloučením,“ velí také útočník Adam Novotný. „Je pro nás hodně příjemné mít rivalitu s nejlepším hokejovým národem světa. Podstatné je, co jsme si ukázali, že se s nimi dá hrát a že to není protivník, co nelze porazit.“
Výhoda oproti prvnímu setkání podle něj bude, že teď už řada jeho spoluhráčů, nováčků na dvacítkách, neucítí takovou nervozitu jako posledně.
|
Kanada - Česko v TV: kdy a kde sledovat semifinále MS v hokeji do 20 let?
„Teď sami víme, na čem jsme. Hlavně nesmíme vyrábět ztráty na modrých čarách a nesmíme jim darovat, co si sami nevypracují, útok mají fenomenální.“
Jak v přechodu, kdy dopředu vyrazí klidně čtyři hráči naráz, tak v kombinaci a střelbě. Což dál rozvíjí Augusta. Ze svých svěřenců chce mít „stíny“ nalepené na soupeřích. A poznamenává, že ofenziva je silná i na české straně. Zrovna tak nyní už tradiční protivníci sdílí slabiny v obraně. Tady se rozhodne boj, který je už i v zámoří považován za prestižní.
„Češi jsou výborní,“ zdůrazňuje také Iginla, syn slavného útočníka Jaromea, který v NHL nasbíral 1 300 bodů. „Mají řadu úžasných hráčů, dovedou přitvrdit. Budou těžkým soupeřem, my jsme ale připraveni.“
Jestli je něco oproti předchozím letům nejvíc znát, je to míra respektu, který najednou hokejová kolébka vůči skoro 130krát menší středoevropské zemi s asi 20krát méně početnou základnou má.
„Cítím ho z jejich strany,“ glosuje Augusta. „Znají se s několika našimi hráči z klubů, ať už jako spoluhráči nebo soupeři. Naši kluci mají sebevědomí.“
Zápas začíná v noci na pondělí, ve 2.30 českého času. Tentokrát už v luxusním prostředí Casino Grand Areny v St. Paul, kam se oba celky stěhovaly z Minneapolis a kde své domácí zápasy v NHL hraje Minnesota Wild.
Hvězdné naděje se taky dočkají hvězdných kulis. Jak další díl nové rivality dopadne?