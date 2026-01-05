Měl jsem tep snad 220. Medaili máme jistou, ale nekončíme, říká hrdina Čihař

Deset minut před koncem poslal Čechy do vedení 4:3. Kotouč dostal ve středním pásmu od Václava Nestrašila, přejel přes modrou čáru, odclonil si kanadského obránce a rychlou kličkou, kterou zakončil lobem na přední tyč, překonal gólmana Jacka Ivankovice.
„Snažil jsem se co nejrychleji natlačit do branky. Věděl jsem, že má brankář trochu slabší lapačku, i když v ten moment jsem na to ani nemyslel,“ přiznal.
PANEBOŽE ČIHY!! 😱— Český hokej (@czehockey) January 5, 2026
🇨🇦⚔️🇨🇿 3:4
#CANCZE #narodnitym #mladeznickyhokej #ceskyhokej pic.twitter.com/3ykL0ih05n
Doufal, že jeho trefa se stane tou vítěznou. Že Kanaďany už definitivně položí.
Což nakonec nebylo daleko od pravdy, Češi hru kontrolovali, soupeř se dostával před Michala Oršuláka jen zřídka. Pomohly i dva kanadské fauly, jenže nakonec zámořský favorit přeci jen srovnal.
Konec už ale znáte, i na čtvrtý kanadský gól měli junioři odpověď, se štěstím se prosadil bruslí Tomáš Poletín.
„Nejdřív jsem vyskočil radostí, ale pak se postupně zase začal uklidňovat a říkat si, že ještě není hotovo. Pořád můžou mít šance, může přijít nějaký blbý odraz a ten skončit v bráně. Musel jsem zůstat soustředěný,“ věděl zase gólman Oršulák.
Nakonec už moc práce neměl. Chytal skvěle, byť úspěšnost jeho zásahů zrovna neoslňuje (83,3 %). Možná třetí kanadskou trefu si může vyčítat, při níž v brankovišti zaškobrtl a Cole Reschny za něj puk v klidu zasunul.
Jinak ale všechny situace řešil znamenitě, včetně lapeného trestného střílení na konci druhé třetiny za stavu 2:2, kterému navíc musel čelit hned dvakrát, protože poprvé útočníka Michaela Hage podrazil a rozhodčí nařídil nájezd zopakovat.
A když puk neskončil v brance ani podruhé, Oršulák zaťal pěst v lapačce a vehementně se zaradoval.
„Emoce musely ven. Gólman gól nedá a tohle je v podstatě vstřelený gól, když jsem ho chytil. Mohli jít do vedení, byl jsem opravdu rád, že se mi to povedlo,“ těšilo ho.
Michale SKVĚLE! 🤩 Obě vychytaná trestná střílení nám drží vyrovnaný stav. 👊 pic.twitter.com/aMM2gvoWWJ— Český hokej (@czehockey) January 5, 2026
„To jsem měl tep snad 220! Bylo skvělé, že se nenechal rozhodit. Jsem moc rád, že mu to vyšlo,“ chválil brankáře Čihař.
Právě on nakonec nasadil duelu závěrečný punc. V poslední minutě si poslal puk kolem mantinelu až do útočného pásma, přebruslil všechny Kanaďany a trefil prázdnou branku soupeře.
„Druhý gól jsem si užil víc, protože jsem věděl, že už snad bude rozhodující,“ hlásil.
Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato
Zbývalo 26 sekund, musela by se stát naprostá pohroma, aby Češi nepostoupili do finále. Ta nenastala, svěřenci Patrika Augusty tak potřetí v řadě zdolali ve vyřazovací fázi šampionátu Kanadu a po třech letech si zahrají o titul mistra světa.
„Ukazujeme národu, že se český hokej zvedá a snad se mají diváci ještě v budoucnu na co těšit. My teď máme medaili jistou, ale ještě nekončíme. Uděláme všechno proto, abychom tu zlatou vyhráli,“ praví Čihař.