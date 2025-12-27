O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Autor: ,
  23:17
Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za opominutí veřejně omluvil. Trenér Dale Hunter i hráči se bránili tvrzením, že o zavedeném zvyku nevěděli a rozhodně prý z jejich strany nešlo o neúctu k soupeři.
Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem. | foto: Christopher KatsarovAP

Michal Oršulák propustil kanadskou střelu.
Český brankář Michal Oršulák inkasuje v utkání s Kanadou.
Adam Benák a Tomáš Galvas se snaží zastavit Camerona Reida.
Kanadští hokejisté slaví gól v utkání proti Česku.
13 fotografií

„Po zápase odešel kanadský juniorský tým z ledu předtím, než si s Čechy potřásl rukama. Hockey Canada za toto opominutí přebírá plnou odpovědnost a za naši chybu jsme se omluvili týmu, českému hokejovému svazu a IIHF,“ uvedl kanadský svaz v prohlášení.

Čeští junioři v předchozích dvou ročnících vyřadili Kanadu ve čtvrtfinále a jejich úvodní duel na letošním šampionátu provázela řada drobných slovních provokací mezi hráči. K menším potyčkám došlo na ledě i po závěrečném hvizdu.

Provokace i další gesta. Kanaďané si výhru užívali, Nestrašil pravil: Oslavy už byly moc

Kanadský útočník Tij Iginla ale odmítl, že by tradiční potřesení rukou vynechali úmyslně. „Ve skutečnosti jsme nevěděli, že bychom si měli potřást rukama, ale teď už to víme a budeme to dělat po každém zápase, bez ohledu na výsledek,“ řekl.

Stejně hovořil i trenér Hunter. „Nevěděl jsem to. Ale teď už to vím, takže po zápase s Lotyšskem bude potřesení rukou a Čechům se omluvím,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Lotyšsko vs. KanadaHokej - - 27. 12. 2025:Lotyšsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 45.00
  • 19.00
  • 1.02
NY Islanders vs. NY RangersHokej - - 28. 12. 2025:NY Islanders vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.54
  • 4.04
  • 2.49
USA vs. ŠvýcarskoHokej - - 28. 12. 2025:USA vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.06
  • 13.70
  • 22.00
Winnipeg vs. MinnesotaHokej - - 28. 12. 2025:Winnipeg vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
28. 12. 01:00
  • 2.54
  • 4.02
  • 2.49
Carolina vs. DetroitHokej - - 28. 12. 2025:Carolina vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
28. 12. 01:00
  • 1.99
  • 4.26
  • 3.25
New Jersey vs. WashingtonHokej - - 28. 12. 2025:New Jersey vs. Washington //www.idnes.cz/sport
28. 12. 01:00
  • 2.33
  • 4.07
  • 2.71
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

27. prosince 2025  23:17

Slávisté zastavili Vsetín a vévodí první hokejové lize, druhá Jihlava udolala Kolín

Jihlavští hokejisté se radují z rozhodujícího gólu Richarda Cachnína.

Hokejisté Slavie si upevnili první místo v prvoligové tabulce. V 35. kole doma porazili 3:1 Vsetín, který měl za sebou tři vítězné zápasy. Staronový vsetínský trenér Luboš Jenáček, jenž před návratem...

27. prosince 2025  17:52,  aktualizováno  20:34

Jako by postavili stadion na Sněžce, hlásil Kovář. I tak Sparta atraktivní duel zvládla

Sparťanský brankář Jakub Kovář se snaží zlikvidovat šanci Helsinek v utkání...

Zatímco vstup do Spengler Cupu jim výsledkově nevyšel, ve druhém utkání si hokejisté Sparty spravili náladu. Díky zlepšené produktivitě a dobrému výkonu gólmana Jakuba Kováře si proti IFK Helsinky...

27. prosince 2025  20:24

ONLINE: Česko - Dánsko. Druhý zápas juniorů na MS, národní tým čelí outsiderovi

Sledujeme online
Čeští junioři se radují z gólu proti Kanadě.

Čeští hokejisté po úvodním nezdaru proti Kanadě chtějí zapsat první vítězství, v zápase proti Dánsku jsou favoritem. Druhé utkání národního týmu na juniorském mistrovství začíná ve 2:30 ráno,...

27. prosince 2025

Sparta na Spengler Cupu odčinila úvodní porážku, s Helsinkami rozhodl Dzierkals

Martins Dzierkals ze Sparty skóruje v utkání s Helsinkami.

Sparťanští hokejisté dokázali na Spengler Cupu odčinit páteční porážku s Fribourgem, ve druhém utkání ve skupině proti finskému IFK Helsinky vyhráli 4:1. Rozhodující gól zapsal útočník Martins...

27. prosince 2025  14:46,  aktualizováno  17:54

Velká změna v Třinci. Tým přebírá Žabka, Moták oznámil rezignaci: Je to férové

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Ke změně na střídačce nesahají často. Trenéry jsou ochotní podržet i ve svízelných chvílích, které by na jiných extraligových adresách skončily vyhazovem. Kdo ví, jak se v hokejovém Třinci plánovali...

27. prosince 2025  15:09,  aktualizováno  15:40

Provokace i další gesta. Kanaďané si výhru užívali, Nestrašil pravil: Oslavy už byly moc

Kanadští hokejisté slaví gól v utkání proti Česku.

Kanada se chtěla proti českým hokejovým juniorům vytáhnout. Ještě aby ne, vždyť právě národní tým jí dvakrát za sebou vystavil stopku už ve čtvrtfinále. V prvním zápase ve skupině mistrovství světa...

27. prosince 2025  11:18

Augusta po prohře chválil: Herně výborný vstup do turnaje. Respekt musíme budovat

Kouč české dvacítky Patrik Augusta po zápase se Švédskem.

Po zápase přišel do kabiny s jasným vzkazem. Pánové, hlavy vzhůru! Ač jeho tým zahájil šampionát juniorů porážkou 5:7, Patrik Augusta mohl být s lecčíms spokojený. A jaký hlavní poznatek si z duelu s...

27. prosince 2025  8:46

Slováci na MS dvacítek těsně podlehli Švédsku, zvítězili Američané i Finové

Slovenský hokejista Andrej Fabuš v utkání proti Švédsku.

Švédští hokejisté porazili v úvodním utkání mistrovství světa hráčů do 20 let v St. Paulu Slovensko 3:2. Utkání skupiny A rozhodl v čase 56:03 útočník Ivan Stenberg, který si připsal stejně jako...

27. prosince 2025  8:35

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

27. prosince 2025  7:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

27. prosince 2025  5:11,  aktualizováno  6:35

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

26. prosince 2025  6:59,  aktualizováno  22:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.