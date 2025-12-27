O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

„Po zápase odešel kanadský juniorský tým z ledu předtím, než si s Čechy potřásl rukama. Hockey Canada za toto opominutí přebírá plnou odpovědnost a za naši chybu jsme se omluvili týmu, českému hokejovému svazu a IIHF,“ uvedl kanadský svaz v prohlášení.
Čeští junioři v předchozích dvou ročnících vyřadili Kanadu ve čtvrtfinále a jejich úvodní duel na letošním šampionátu provázela řada drobných slovních provokací mezi hráči. K menším potyčkám došlo na ledě i po závěrečném hvizdu.
Provokace i další gesta. Kanaďané si výhru užívali, Nestrašil pravil: Oslavy už byly moc
Kanadský útočník Tij Iginla ale odmítl, že by tradiční potřesení rukou vynechali úmyslně. „Ve skutečnosti jsme nevěděli, že bychom si měli potřást rukama, ale teď už to víme a budeme to dělat po každém zápase, bez ohledu na výsledek,“ řekl.
Stejně hovořil i trenér Hunter. „Nevěděl jsem to. Ale teď už to vím, takže po zápase s Lotyšskem bude potřesení rukou a Čechům se omluvím,“ dodal.