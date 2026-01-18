Hokejistky čeká na MS do 18 let zápas o bronz, v semifinále nestačily na Kanadu

České hokejistky utrpěly v semifinále mistrovství světa do 18 let debakl 1:8 s domácí Kanadou a čeká je stejně jako loni zápas o bronz. Utkají se v něm v neděli od 20:30 SEČ se Švédskem, které ještě o gól větším rozdílem podlehlo výběru USA (1:9). Oba zámořské celky se utkají v noci na pondělí v repríze loňského finále. Američanky usilují o desátý titul, Kanaďankám by úspěšná obhajoba vynesla devátou trofej.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jessica GowováAP

Svěřenkyně trenéra Dušana Andrašovského se proti domácím favoritkám prosadily pouze v úvodu závěrečné třetiny, kdy Lucie Šindelářová svým třetím gólem na turnaji snížila ve vlastním oslabení na 1:3.

Kanaďanky se předtím prosadily třikrát během úvodních šesti minut zápasu a inkasovaný gól jako kdyby je probral. V následující čtyřminutovce třemi góly ukončily dlouhou neprůstřelnost brankářky Veroniky Ortové, která po nepovedeném úvodu nahradila Lili Chmelařovou, a odmítly možnou dramatickou koncovku.

Utkání se Švédkami bude reprízou zápasu o bronz z loňského šampionátu ve Finsku. Český tým tehdy zvítězil po obratu 2:1.

Elitní skupinu MS nečekaně opouští Finsko, které v sobotu podlehlo v zápase o udržení Maďarsku 5:7.

Mistrovství světa hokejistek do 18 let

Sydney (Kanada)

Semifinále:
Kanada - Česko 8:1 (3:0, 0:0, 5:1)
Branky: 3. a 45. McCulloughová, 6. a 60. Piggottová, 42. a 43. Milaniová, 5. Aubinová, 50. Ismaelová - 41. Šindelářová.
USA - Švédsko 9:1 (2:0, 5:0, 2:1)

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Skvělý Pastrňák šestkrát asistoval, Zacha slavil premiérový hattrick

Bostonský útočník David Pastrňák (vpravo) a Jonny Brodzinski z New Yorku Rangers

Sobotní program hokejové NHL otevřela kanonáda Bostonu proti Rangers. Drtivý výsledek 10:2 pro Bruins režíroval svým novým osobním rekordem díky neuvěřitelným šesti asistencím David Pastrňák. Pozadu...

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

18. ledna 2026  10:54

Klapka byl u dvou gólů v síti Ritticha, Pastrňák a Zacha sbírali asistence

David Pastrňák z Bostonu vede puk v zápase proti Chicagu.

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Minnesoty 5:4 po prodloužení na ledě Buffala. Rangers ukončili sérii porážek triumfem 6:3 nad Philadelphií a Calgary i díky produktivitě Adama...

17. ledna 2026  21:31,  aktualizováno  18. 1. 9:29

Mezi chlapy je hokej silovější, to mě baví trochu víc, říká stříbrný junior Hoch

Útočník české hokejové dvacítky Štěpán Hoch (25) se před lotyšským brankářem...

Tleskala mu zaplněná Budvar aréna. Dostal plaketu, zamával ochozům a zařadil se ke svým spoluhráčům. Před pátečním extraligovým utkáním s Plzní, nad kterou České Budějovice vyhrály 5:1, poděkovali...

18. ledna 2026  8:36

Jihlava zvládla nájezdy ve Zlíně, vedoucí Slavia porazila Třebíč. Slaví také Kolín

Jihlavský útočník Tomáš Čachotský překonává v rozhodujícím nájezdu brankáře...

Hokejisté Jihlavy ve 41. kole první ligy zvítězili v repríze posledního finále na ledě Zlína 2:1 po samostatných nájezdech. Na druhém místě tabulky se prohloubila ztráta Dukly na vedoucí Slavii na...

17. ledna 2026  22:01

Boleslav poslala strádajícího Mosese do Hradce, místo něj získala posilu z Finska

Mladoboleslavský Moses se snaží vyzrát na gólmana Brízgalu.

V Mladé Boleslavi po příchodu útočníka Radka Koblížka skončil americký hokejista ve Moses a v rámci extraligy se přesunul do Hradce Králové. V Mountfieldu se šestatřicetiletý křídelník dohodl...

17. ledna 2026  18:46

Trump přinesl smůlu, mistr prožil ostudu. Dostali jsme nakládačku, smutnil trenér

Hokejisté Caroliny se radují z dalšího gólu do sítě Panthers.

Jako by byli hlavami ještě v Bílém domě. Právě tam totiž zamířili hokejisté Floridy předtím, než se utkali s Carolinou. A zatímco u prezidenta Donalda Trumpa rozdávali úsměvy, o den později klopili...

17. ledna 2026  13:14

Galvas, Sikora a další junioři ze stříbrného MS dostali pozvánku na kemp před ZOH

Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík se rozhodl pozvat na kemp před olympijskými hrami v Miláně i čtyři stříbrné medailisty z nedávného mistrovství světa juniorů. V Karlových Varech, kde se v...

17. ledna 2026  11:36

Nečas mírnil sedmigólový příděl Colorada, debakl schytala i Florida

Martin Nečas z Colorada vede puk, zezadu ho sleduje Filip Forsberg z Nashvillu.

Páteční zápasy hokejové NHL nabídly dva nečekané debakly. Lídři soutěže z Colorada, za které jednou skóroval i Martin Nečas, překvapivě propadli 3:7 s Nashvillem a ještě hůře dopadli obhájci Stanley...

17. ledna 2026  7:11,  aktualizováno  8:35

Spokojený Varaďa: Hlad po vítězství chyběl, teď ale kluci měli hlavy v zápase

Hokejisté Vítkovic se radují z vítězství.

Věděli, že musí zabrat. A v úvodní třetině utkání 42. kola extraligy bylo znát, že hokejisty Vítkovic série pěti porážek v řadě svazuje. Přesto dokázali poslední Litvínov porazit 4:1. „Tým přestál...

17. ledna 2026  8:29

První gól prý nebyl jeho, druhý dal v cizí helmě. Talent Galvas proti Třinci řádil

Tomáš Galvas zakládá útočnou akci Liberce.

Nedávno zazářil na hokejovém mistrovství světa dvacítek, odkud si s českým národním týmem přivezl stříbro a dostal se do All-Star týmu turnaje. Skvělou produktivitu si talentovaný liberecký obránce...

16. ledna 2026  22:09

