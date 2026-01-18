Hokejistky čeká na MS do 18 let zápas o bronz, v semifinále nestačily na Kanadu

Svěřenkyně trenéra Dušana Andrašovského se proti domácím favoritkám prosadily pouze v úvodu závěrečné třetiny, kdy Lucie Šindelářová svým třetím gólem na turnaji snížila ve vlastním oslabení na 1:3.
Kanaďanky se předtím prosadily třikrát během úvodních šesti minut zápasu a inkasovaný gól jako kdyby je probral. V následující čtyřminutovce třemi góly ukončily dlouhou neprůstřelnost brankářky Veroniky Ortové, která po nepovedeném úvodu nahradila Lili Chmelařovou, a odmítly možnou dramatickou koncovku.
Utkání se Švédkami bude reprízou zápasu o bronz z loňského šampionátu ve Finsku. Český tým tehdy zvítězil po obratu 2:1.
Elitní skupinu MS nečekaně opouští Finsko, které v sobotu podlehlo v zápase o udržení Maďarsku 5:7.
Mistrovství světa hokejistek do 18 let
Sydney (Kanada)
Semifinále: