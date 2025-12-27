Provokace i další gesta. Kanaďané si výhru užívali, Nestrašil pravil: Oslavy už byly moc

Kanaďané se snažili dostat Čechům do hlavy ještě před začátkem utkání. Při rozbruslení přejížděli za půlící červenou čáru, jezdili těsně kolem svěřenců kouče Patrika Augusty.
Kashawn Aitcheson kroužil u brankáře Michala Oršuláka, Zayne Parekh zase holí zasáhl Vojtěcha Čihaře.
Podívejte se na předzápasové pošťuchování:
Canada was up to some pre-game shenanigans at centre ice with Czechia. 👀#WorldJuniors pic.twitter.com/zWKYi9X4uF— TSN (@TSN_Sports) December 27, 2025
Jakmile však začal zápas, začalo se jiskřit na obou stranách. Hned od první třetiny se hrálo velice tvrdě, diváci sledovali několik ostřejších soubojů. A s nimi i různé slovní přestřelky, do kterých se zapojili také čeští hokejisté.
Kromě spousty gólů se tak hráči zabavili i jinak, třeba po vyrovnávacím gólu na 1:1 Tomáš Poletín při průjezdu kolem kanadské střídačky cosi na sedící Kanaďany zahlásil.
„Byl to vyhrocený zápas, snažili jsme se jim to vrátit stejnou kartou. Je to součást hry, ale tohle nemají rádi. Chtěl jsem se jim trochu dostat pod kůži,“ říkal Poletín novinářům po utkání.
|
Augusta po prohře chválil: Herně výborný vstup do turnaje. Respekt musíme budovat
Češi drželi s favoritem krok, krátce po polovině hracího času se dokonce dostali do jednobrankového vedení, ale nakonec nebrali ani bod.
Rozhodla třetí třetina, v níž soupeř nasázel čtyři góly a závěr si i přes pár nervózních momentů pohlídal.
„Výhra pro nás znamená opravdu hodně a myslím, že pro celou zemi ještě víc. Poslední dva roky nás vyřadili a pokud se s nimi potkáme i v play off, všichni budou nažhavení,“ neskrýval nadšení kanadský brankář Carter George.
Koneckonců to ani jeho spoluhráči během střetnutí, kdy se radovali nejen z gólů, ale i každé další podařené maličkosti.
„Jestli takhle Kanaďani slaví góly proti nám, je to pro český hokej jenom dobře. Máme kvalitu a chtějí se s námi porovnávat. Což kdyby nám někdo řekl před pěti lety, budeme koukat s otevřenou pusou, co se to děje,“ pravil útočník Václav Nestrašil.
Přičemž však dodal: „Jen se omlouvám, ale ty oslavy byly trochu navíc. Slavili, jak kdyby vyhráli mistrovství světa.“
|
Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi
Třeba sedmý gól do prázdné branky se řešil na sociálních sítích ještě dávno po skončení duelu. Porter Martone zavezl puk do sítě a když poté projížděl kolem Čechů, stojícího Adama Novotného u mantinelu poplácal po zadku.
Za gesto obdržel dvouminutový trest za nesportovní chování. Měl štěstí, že Češi jeho prohřešek nevyužili a ještě zápas více nezdramatizovali.
Martone se za gesto proti Novotnému nevyhnul trestné lavici:
Porter Martone was called for unsportsmanlike conduct following his empty net goal. #WorldJuniors pic.twitter.com/EDcGHM8AHY— TSN (@TSN_Sports) December 27, 2025
I tak jej fandové kárají, někteří dokonce nadhazují, zdali by neměl odevzdat kapitánské céčko některému ze spoluhráčů.
„Za tohle si kritiku zaslouží. A udělat to jako kapitán je ještě horší. Jde o první zápas na turnaji, tak berte výhru a jděte dál, není čas na přílišnou sebejistotu,“ avizoval třeba Andrew Paterson z Winnipeg Sports Talk.
Kanaďané tak tentokrát odvetu ta loňské vyřazení zvládli, český tým zdolali v bláznivém utkání 7:5. Naopak Češi o první vítězství zabojují v noci ze soboty na neděli (2:30) proti Dánsku.