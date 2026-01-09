Stříbrní junioři se konečně vrací. Hokejisty i s Augustou vítají na pražském letišti

Přímý přenos   14:20
Nabrali nepříjemné dvoudenní zpoždění, ale už jsou zase doma. Část výběru hokejistů do 20 let po úspěšném světovém šampionátu v americké Minnesotě, z kterého si odvezli stříbrné medaile, přistála v pátek odpoledne na letišti v Praze. Zde je vzápětí čeká mimořádná tisková konference. Sledovat ji můžete v přímém přenosu.

Do Česka se ze zámoří tradičně vrací hráči působící v Evropě. Většina čítající hned devatenáct hokejistů se jen přemisťuje do svých klubů ve Spojených státech či v Kanadě.

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.
Zklamaní čeští hokejisté po finálové porážce se Švédskem.
Zklamaní čeští hokejisté po finálové porážce se Švédskem.
Čeští hráči smutní po porážce ve finále MS juniorů se Švédskem.
97 fotografií

Na tiskovou konferenci se tak dostaví třeba kapitán výběru Petr Sikora, útočník Matěj Kubiesa nebo obránce Tomáš Galvas. A chybět pochopitelně nebude ani realizační tým v čele s hlavním koučem Patrikem Augustou.

Jeho trenérský štáb se nyní loučí. Po dvou bronzech a stříbru, kterým v součtu s druhým místem dvacítky pod vedením Radima Rulíka rozšířil sérii medailových úspěchů na čtyři v řadě.

Zvu vás na Hrad, vzkazuje Pavel juniorům. Jejich návrat se kvůli počasí odkládá

Národní tým na turnaji vzbudil rozruch třetí porážkou Kanady po sobě v rámci play off. Tentokrát po vítězství 6:4 v semifinále. V boji o zlato pak vyčerpaný podlehl i přes famózní závěr Švédsku 2:3.

V Praze pak měl přistát ve středu odpoledne, kvůli komplikacím s počasím se výprava o dva dny opozdila. Ale teď už je konečně tady.

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

9. ledna 2026  14:20

Defenziva především. Zlín spoléhá na pevnou obranu - a začal vítězit

Kolínský Jaroslav Vlach a Pavel Sedláček ze Zlína se ohlíží za kotoučem.

Šest tříbodových výher ze sedmi zápasů, skóre 12:3 a čtyři čistá konta pro brankáře Daniela Hufa. Taková je domácí bilance hokejistů Zlína ve druhé polovině Maxa ligy. Zároveň se ukazuje, jakým...

9. ledna 2026  14:15

Lašák zkritizoval slovenský hokej: Čechům tiše závidím, my ani nepostavíme stadion

Slovenský brankář Ján Lašák zdraví diváky po skončení utkání.

Na juniorském šampionátu vypadli ve čtvrtfinále, na rozloučenou schytali výprask 1:7 od Kanady. Nepropadli, ani nepřesvědčili. Proč slovenský hokej dál strádá? Podle Jána Lašáka hrají velkou roli...

9. ledna 2026  13:02

Slova série či šňůra? Před derby s Hradcem jsou v pardubické kabině tabu

Pardubický Jáchym Kondelík překonává Oscara Danska v brance Kladno.

Když se nepotvrdila trombóza, která mohla útočníka pardubického Dynama Jáchyma Kondelíka zastavit na dlouhé měsíce, začal možná trochu pokukovat po nominaci na olympiádu. Reprezentační kouč Radim...

9. ledna 2026  12:22

Šok z trejdu? Nesekl jsem se, říká vsetínský Rob po štaci v Přerově

Luboš Rob v dresu Vsetína

První, čtvrtý, druhý, třetí. Přestože byl Luboš Rob čtyřikrát po sobě v top 4 nejproduktivnějších hráčů hokejové Maxa ligy, poslal Vsetín svoji ikonu na konci minulého roku na časově omezené...

9. ledna 2026  12:07

Ve čtyřiceti na OH? Není důvod nic měnit. Červenka má pořád vliv, důvěru i respekt

Roman Červenka na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Když reprezentační trenér Radim Rulík dostal otázku na Romana Červenku, bez váhání zavrtěl hlavou: „Naprostý profík. Neskutečně mu věřím.“ Čtyřicetiletého veterána čekají páté olympijské hry. Famózní...

9. ledna 2026  8:45

Nečas byl u demolice Ottawy. Hertl, Pastrňák a Zacha sbírali asistence

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche v duelu s Ottawa Senators.

Po dvou porážkách se lídři hokejové NHL z Colorada vrátili zpátky na vítěznou vlnu díky triumfu 8:2 nad Ottawou, proti které se dvěma body blýskl i Martin Nečas (1+1). Dvě přihrávky zapsal Tomáš...

9. ledna 2026  7:14,  aktualizováno  8:35

Když srdce pukne žalem. Hrdinu zastavila hrozná smůla, bez hokeje nemohl dál žít

Howie Morenz, bývalý kanadský útočník a trojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Ta zpráva zněla naprosto neuvěřitelně. Šokovala. Letěla po montrealských ulicích jako přízrak. Šířila zděšení a smutek. Howie Morenz zemřel! Cože? Jak!? Proč?!? Zejména pro fanoušky hokejistů...

9. ledna 2026

OBRAZEM: Jak vypadala největší hokejová návštěva v Česku? Brno stále drží rekord

Improvizovaná tribuna při hokejových hrách v Brně pojmula 21 500 fanoušků. (8....

Na den přesně před deseti lety vyprodali brněnští hokejisté improvizovanou arénu pod širým nebem za Lužánkami a na čtyři roky stanovili absolutní divácký rekord jednoho extraligového utkání na 21 500...

8. ledna 2026  19:40

Reichel po stříbru: Snad teď přibude Čechů v NHL. Nagano můžeme zopakovat

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Nepříznivé počasí uvěznilo stříbrnou českou hokejovou dvacítku za oceánem, ale díky tomu má asistent trenéra Robert Reichel čas přemýšlet o úspěšném světovém šampionátu ve Spojených státech i o své...

8. ledna 2026

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

8. ledna 2026  14:17

Tempo má jak Draisaitl, na olympiádu přesto nejede. Jsem zklamaný, říká Bedard

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Po oznámení kanadské olympijské nominace patřil k těm nejprobíranějším jménům ze seznamu, která se do kádru nedostala. Mnozí rozhodnutí realizačního týmu nechápali, jenže zámořský favorit zkrátka...

8. ledna 2026

