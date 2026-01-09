Stříbrní junioři se konečně vrací. Hokejisty i s Augustou vítají na pražském letišti

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Do Česka se ze zámoří tradičně vrací hráči působící v Evropě. Většina čítající hned devatenáct hokejistů se jen přemisťuje do svých klubů ve Spojených státech či v Kanadě.
Na tiskovou konferenci se tak dostaví třeba kapitán výběru Petr Sikora, útočník Matěj Kubiesa nebo obránce Tomáš Galvas. A chybět pochopitelně nebude ani realizační tým v čele s hlavním koučem Patrikem Augustou.
Jeho trenérský štáb se nyní loučí. Po dvou bronzech a stříbru, kterým v součtu s druhým místem dvacítky pod vedením Radima Rulíka rozšířil sérii medailových úspěchů na čtyři v řadě.
Zvu vás na Hrad, vzkazuje Pavel juniorům. Jejich návrat se kvůli počasí odkládá
Národní tým na turnaji vzbudil rozruch třetí porážkou Kanady po sobě v rámci play off. Tentokrát po vítězství 6:4 v semifinále. V boji o zlato pak vyčerpaný podlehl i přes famózní závěr Švédsku 2:3.
V Praze pak měl přistát ve středu odpoledne, kvůli komplikacím s počasím se výprava o dva dny opozdila. Ale teď už je konečně tady.