Hokejová reprezentace zahájila přípravu na další turnaj bez nemocného Hájka

„Libor Hájek má nasazená antibiotika a je ve stavu, kdy klubový lékař nedoporučil, aby reprezentoval a my to samozřejmě plně respektujeme,“ řekl Rulík novinářům. „Rozhodli jsme se, že za něj nebudeme brát náhradu a na turnaj pojedeme s devíti obránci, se kterými akci zvládneme,“ doplnil po prvním tréninku, který tým absolvoval v tréninkové hale pardubické arény. Na hlavní ledové ploše se totiž upravovaly reklamy pro čtvrteční zápas a reprezentace si ji poprvé vyzkouší až v úterý.

Z původní nominace tak Rulíkovi vypadli celkem tři hráči - vedle Hájka i útočníci Roman Červenka a Radim Zohorna, místo nichž byli dodatečně povoláni Ondřej Kovařčík a Michael Špaček. V kádru tak bude nakonec deset mistrů světa z Prahy.

Přestože měl být Červenka jedním z klíčových hráčů týmu, Rulík absenci kapitána z vrcholné akce minulé sezony za problém nepovažuje. „Romana známe, už má věk a své odehráno, takže není v pozici, že by ho někdo zkoušel,“ řekl Rulík na adresu osmatřicetiletého pardubického útočníka, který nedohrál nedělní extraligový zápas proti Karlovým Varům. „Po zápase se se mnou spojil, že to zdravotně není v pořádku a musí se doléčit. My potřebujeme stoprocentně zdravé hráče, takže nepřicházelo do úvahy, abychom ho vzali,“ uvedl kouč národního týmu.

Celkový počet tří omluvenek vzal Rulík jako realitu, bez emocí. „Vždy se to stane. Turnaj je v plné soutěži. Kluci se neomlouvají, že by si to rozmysleli, ale opravdu mají zdravotní problémy. Kdybychom měli smůlu, bylo by jich ještě více. Zaplaťpánbůh, že je to takhle a nemusíme dělat velké zásahy do nominace,“ řekl Rulík.

Při jejím oznámení v minulém týdnu Rulík uvedl, že chtěl pro Švýcarské hry složit maximálně silný evropský výběr, do něhož nezařadil žádného nováčka. Hráče bez zkušeností s reprezentací nakonec nepovolal ani dodatečně. „Kdybychom v tuhle chvíli měli hráče, který extrémně vylétl a splňoval všechna kritéria, které na hráče máme, tak bychom se jeho povolání nebránili. V tuhle chvíli ale nikdo takový není. A když to řeknu na rovinu, tak já nekoukám na to, zda je hráč nováček, nebo ne, vždy se to dozvím až později. Kolikrát ani nevím, zda už reprezentoval, nebo ne,“ přiznal Rulík.