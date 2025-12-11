Výzvy? Neváháme a bereme, hlásil Rulík po výhře. Tým trápí viróza, vymění se brankáři

Autor:
  22:08
Odveta z prvního turnaje sezony se povedla, čeští hokejisté zdolali Finsko 3:1. Kouč Radim Rulík ocenil své svěřence za solidní výkon, vyzdvihl především dobrý pohyb. Jenže musí řešit také starosti. „Mužstvo je trochu nakřáplé,“ pravil po zápase.
Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství světa. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Čeští hokejisté se radují z góu Ondřeje Kašeho.
Čeští hokejisté oslavují gól Ondřeje Kašeho.
Česko - Finsko, mela před domácí brankou.
Ke gólu si gratulují Filip Chlapík a Roman Červenka (vpravo), přijíždí k nim...
13 fotografií

Už dříve z Liberce odcestoval domů nemocný Jáchym Kondelík, ze stejného důvodu chyběl ve čtvrtečním zápase také Nick Malík. A i pro něj reprezentační akce předčasně skončila.

„Po rozbruslení mu nebylo dobře, už při něm se moc necítil. Odpoledne se stav zhoršoval a rozhodl se, že odcestuje domů a vyléčí se,“ říkal Rulík.

O co přesně se jedná?
Jde na něj viróza, mužstvo je trochu nakřáplé. Já jsem rád, že to jsou zatím jen dva hráči a doufám, že to do neděle zdravotně zvládneme.

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Nahradí ho Petr Kváča, který to má k týmu nejblíž?
Pokud přijde zítra na trénink, jak jsme domluvení, tak to bude on. Je to nejjednodušší řešení. Honza Kavan by zůstal v Česku.

Švýcarské hry jste začali dobře, byť Finové také sahali po bodech.
Není to jednoduché, zápasy jsou strašně vyrovnané, rozhodují drobnosti. Ale tentokrát jsme se s nimi vypořádali lépe než ve Finsku. Měli jsme dobrý pohyb, také oslabení. A byli jsme trochu šťastnější v zakončení.

Ke gólu si gratulují Filip Chlapík a Roman Červenka (vpravo), přijíždí k nim Martin Adámek.

Také vám pomohly dvě úspěšné výzvy, které odvolaly dva finské góly.
A znamenalo to, že soupeř v závěru nesrovnal. Obě jsme si brali my sami. Jednu na kopnutí, druhou na podrážení brankáře.

U té v poslední minutě jste si byli jistí, že rozhodčí branku neuznají?
Máme v hledišti videokouče, kteří mají možnost si akci vrátit a my máme na výzvu nějaký čas. A přišel pokyn, ať si výzvu jednoznačně vezmeme. V takovém případě nepochybujeme, protože už byli úspěšní několikrát. Neváháme a bereme, odvádí výbornou práci.

Tahoun reprezentace, co v NHL neprorazil. V jaké roli patří Červenka na olympiádu?

Opět se trefil Roman Červenka, otevřel skóre šikovnou tečí po nahrávce Chlapíka.
Tyhlety góly hodně padají v NHL. Udělal to výborně, odstoupil si, trefil to.

Jak se vám jevila jeho formace se Sedlákem a Kašem?
Líbila se mi. Hráli dobře, během zápasu se zlepšovali, dali dvě branky, mužstvu velice pomohli. Nastoupí spolu ještě v jednom zápase, spolupráce se bude určitě zlepšovat.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Columbus vs. OttawaHokej - - 12. 12. 2025:Columbus vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
12. 12. 01:00
  • 2.64
  • 4.17
  • 2.35
Washington vs. CarolinaHokej - - 12. 12. 2025:Washington vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
12. 12. 01:00
  • 2.66
  • 4.16
  • 2.34
Pittsburgh vs. MontrealHokej - - 12. 12. 2025:Pittsburgh vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
12. 12. 01:00
  • 2.27
  • 4.23
  • 2.72
Philadelphia vs. VegasHokej - - 12. 12. 2025:Philadelphia vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
12. 12. 01:00
  • 3.04
  • 4.13
  • 2.11
NY Islanders vs. AnaheimHokej - - 12. 12. 2025:NY Islanders vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
12. 12. 01:00
  • 2.36
  • 4.25
  • 2.60
New Jersey vs. TampaHokej - - 12. 12. 2025:New Jersey vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
12. 12. 01:00
  • 2.86
  • 4.17
  • 2.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Premium
Martin Frk

Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku...

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

Prezident na masce? Na OH už ne. Hnilička žádá hokejisty, ať vynechají politiku

Brankář Karel Vejmelka nastoupil do utkání s novým designem masky s vyobrazeným...

Předpokládaná brankářská jednička českých hokejistů na olympiádě Lukáš Dostál i jeho potenciální parťák Karel Vejmelka netají, že jsou fanoušci současného prezidenta republiky Petra Pavla. Vejmelka...

Výzvy? Neváháme a bereme, hlásil Rulík po výhře. Tým trápí viróza, vymění se brankáři

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Odveta z prvního turnaje sezony se povedla, čeští hokejisté zdolali Finsko 3:1. Kouč Radim Rulík ocenil své svěřence za solidní výkon, vyzdvihl především dobrý pohyb. Jenže musí řešit také starosti....

11. prosince 2025  22:08

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

11. prosince 2025  21:16

Hokejistky na EHT v Lahti podlehly Švédkám, rozhodla první třetina

Česká hokejistka Daniela Pejšová (vpravo) útočí kolem Hanny Olssonové ze...

České hokejistky prohrály druhé utkání na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti se Švédkami 1:3. Šanci navázat na úvodní vítězství 2:1 nad Švýcarkami si svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové...

11. prosince 2025  16:55,  aktualizováno  20:29

Po začátku války podepsal v Rusku. Nyní bývalý reprezentant Červený posílil Tábor

Hokejový útočník Rudolf Červený.

Když v únoru 2022 vypukla válka na Ukrajině, nastupoval v té době v KHL za lotyšskou Rigu. Ta kvůli konfliktu soutěž opustila, on se ale do hokejové ligy, kterou hrají především ruské kluby, vrátil....

11. prosince 2025

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Čeští hokejisté oslavují gól obránce Mariana Adámka (vlevo na ledě).

Hokejovou reprezentaci čeká poslední zkouška před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry startují ve čtvrtek zápasem českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy...

11. prosince 2025  11:08

Vejmelka nezastavil sérii porážek, Florida rozhodla gólem z 60. minuty

Útočník Floridy Mackie Samoskevich zakončuje z úhlu, po puku se natahuje...

Už potřetí za sebou v NHL neuspěli hokejisté Utahu. Naposledy tým českého brankáře Karla Vejmelky doma podlehl 3:4 Floridě, za kterou rozhodl gólem z 60. minuty centr Anton Lundell. Stejným výsledkem...

11. prosince 2025  7:12,  aktualizováno  8:03

Jihlava vyhrála desátý zápas v řadě a vede o bod před Slavií, Zlín na dně

Edgars Kulda z Jihlavy slaví gól.

Desátý zápas v řadě vyhráli v první lize hokejisté Jihlavy, kteří porazili Litoměřice 6:2. V čele tabulky má Dukla dál jednobodový náskok před Slavií, kterou vystřídala na prvním místě v pondělí....

10. prosince 2025  21:18

Z Karlových Varů do Los Angeles. Čihař podepsal nováčkovskou smlouvu v NHL

Karlovarský útočník Vojtěch Čihař.

Hokejový útočník Vojtěch Čihař opouští extraligové Karlovy Vary. Osmnáctiletý talent, jenž se na přelomu roku představí s juniorskou reprezentací na mistrovství světa v USA, podepsal tříletý...

10. prosince 2025  20:10

České hokejistky udolaly Švýcarsko i v Lahti, tentokrát 2:1

Klára Hymlárová zdraví fanoušky před utkáním o bronz.

České hokejistky zdolaly na úvod třetího turnaje Euro Hockey Tour ve finském Lahti rivalky ze Švýcarska 2:1. Těsným rozdílem je porazily i potřetí v sezoně. Úvodní gól dala v 10. minutě Michaela...

10. prosince 2025  17:30

Tahoun reprezentace, co v NHL neprorazil. V jaké roli patří Červenka na olympiádu?

Roman Červenka na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Reprezentovat miluje, vždyť národní tým hokejistů si bez něj snad ani nejde představit. V posledních letech se stal zkušený útočník Roman Červenka jeho neoddiskutovatelnou oporou, trenér Radim Rulík...

10. prosince 2025  16:45

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

10. prosince 2025

Když bude led špatný, nepřijedeme! NHL hrozí pořadatelům her, vyslala i pomoc

Práce na ledě v olympijské hale v Miláně stále pokračují.

Netěší je, že se z toho stalo velké téma. Takové, které se řeší každý den. Nejen v dějišti nadcházejících olympijských her, ale také v NHL, kterou komplikacemi sužovaná stavba hokejové arény v Miláně...

10. prosince 2025  15:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.