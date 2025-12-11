Už dříve z Liberce odcestoval domů nemocný Jáchym Kondelík, ze stejného důvodu chyběl ve čtvrtečním zápase také Nick Malík. A i pro něj reprezentační akce předčasně skončila.
„Po rozbruslení mu nebylo dobře, už při něm se moc necítil. Odpoledne se stav zhoršoval a rozhodl se, že odcestuje domů a vyléčí se,“ říkal Rulík.
O co přesně se jedná?
Jde na něj viróza, mužstvo je trochu nakřáplé. Já jsem rád, že to jsou zatím jen dva hráči a doufám, že to do neděle zdravotně zvládneme.
|
Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli
Nahradí ho Petr Kváča, který to má k týmu nejblíž?
Pokud přijde zítra na trénink, jak jsme domluvení, tak to bude on. Je to nejjednodušší řešení. Honza Kavan by zůstal v Česku.
Švýcarské hry jste začali dobře, byť Finové také sahali po bodech.
Není to jednoduché, zápasy jsou strašně vyrovnané, rozhodují drobnosti. Ale tentokrát jsme se s nimi vypořádali lépe než ve Finsku. Měli jsme dobrý pohyb, také oslabení. A byli jsme trochu šťastnější v zakončení.
Také vám pomohly dvě úspěšné výzvy, které odvolaly dva finské góly.
A znamenalo to, že soupeř v závěru nesrovnal. Obě jsme si brali my sami. Jednu na kopnutí, druhou na podrážení brankáře.
U té v poslední minutě jste si byli jistí, že rozhodčí branku neuznají?
Máme v hledišti videokouče, kteří mají možnost si akci vrátit a my máme na výzvu nějaký čas. A přišel pokyn, ať si výzvu jednoznačně vezmeme. V takovém případě nepochybujeme, protože už byli úspěšní několikrát. Neváháme a bereme, odvádí výbornou práci.
|
Tahoun reprezentace, co v NHL neprorazil. V jaké roli patří Červenka na olympiádu?
Opět se trefil Roman Červenka, otevřel skóre šikovnou tečí po nahrávce Chlapíka.
Tyhlety góly hodně padají v NHL. Udělal to výborně, odstoupil si, trefil to.
Jak se vám jevila jeho formace se Sedlákem a Kašem?
Líbila se mi. Hráli dobře, během zápasu se zlepšovali, dali dvě branky, mužstvu velice pomohli. Nastoupí spolu ještě v jednom zápase, spolupráce se bude určitě zlepšovat.