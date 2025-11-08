ONLINE: Česko - Finsko. Znovu proti domácím, národní tým usiluje o první body

Čeští hokejisté se po přeletu do Tampere chystají k druhému zápasu olympijské sezony. V dalším klání v rámci úvodního podniku Euro Hockey Tour vyzvou domácí Finsko, proti němuž se pokusí poprvé zabodovat. Do branky nastupuje Petr Kváča, roli kapitána přebírá Matěj Stránský. Utkání Finských hokejových her můžete od 16 hodin sledovat v podrobné online reportáži.

Český útočník Dominik Kubalík (18) z brejku překonává finského gólmana Emila Larmiho. | foto: ČTK

Napoprvé proti domácím národní tým neuspěl. Švédsku v utkání, které se jako jediné hrálo v Ängelholmu, mimo hlavní dějiště turnaje, podlehl 1:3. Teď se pokusí dát na bojovný, avšak nevýrazný výkon, zapomenout.

ONLINE: Finsko vs. Česko

Druhé vystoupení hokejistů v olympijské sezoně sledujeme podrobně.

„Čeká nás bruslivý tým, Finové vždy dokazují, že mají nebezpečné rychlé protiútoky. Vynikají v přechodech z obranného pásma do útočného a většinou nám z nich dávají gól. Musíme si dát pozor, být na správných místech, dobře zajištění a neztrácet kotouče,“ varuje asistent Jiří Kalous.

Spolu s hlavním koučem Radimem Rulíkem také věří, že tentokrát jeho svěřenci nedopustí tolik vyloučení, která Čechy stála lepší výsledek ve čtvrtek. Proti Švédsku si dovolili hned šest faulů.

Sestava ČR

Kváča (Kořenář) - Šimek, Kempný, Ščotka (A), Hájek, Adámek, Pyrochta, Zábranský, Kučeřík - M. Stránský (C), Sedlák, Kubalík - Flek, R. Zohorna, Chlapík - O. Beránek (A), Černoch, O. Kovařčík - Horký, K. Reichel, Kantner

„Víme, že došlo na věci, které nebyly v pořádku. Pohyb taky nebyl takový, jak bychom si přáli. Vše si znovu ukážeme na poradě,“ hlásil po tréninku ještě v Ängelholmu Kalous. „Chceme být nebezpečnější. Byť jsme od druhé třetiny hráli slušně, dostávali se do šancí a byli silnější na puku.“

V pátek odpoledne se reprezentace letecky přesunula do Tampere, už s odtajněnou jedničkou pro sobotní duel.

Musíme zrychlit! A metr sudích je přísnější než běžně, líčil Rulík po porážce na úvod

Místo v brankovišti zaujme Kváča, jenž se Švédy kryl záda Josefu Kořenářovi. „Petr je zkušený gólman, ač s námi akce dosud neabsolvoval. To je právě i jeden z důvodů, proč je s námi na turnaji,“ konstatoval Kalous.

Od týmu se naopak odpojil obránce Tomáš Cibulka, který se ve čtvrtek těsně před prvním švédským gólem zranil a nyní zamířil na vyšetření do Prahy se zadním stehenním svalem.

Pro Cibulku už Finské hry skončily. V Praze podstoupí vyšetření stehenního svalu

Mimo hru oproti čtvrtku zůstávají i bek Jan Košťálek a útočníci Daniel Kurovský s Jáchymem Kondelíkem a Jakubem Laukem. Nahradí je obránci Radek Kučeřík s Liborem Zábranským a forvardi Luboš Horký, Kristian Reichel a Matyáš Kantner.

S Finy se hokejisté střetli naposledy na začátku května na Českých hrách v Brně, kdy doma zvítězili 4:2. V minulém ročníku EHT měly oba týmy po dvou výhrách. Na domácím podniku Suomi loni v listopadu uspěli jasně 4:0. Teď do utkání nastupují po úvodní porážce se Švýcarskem (1:3).

Jak si proti nim povedou Češi? A zapíší první body v olympijské sezoně?

Karjala Cup
2. kolo 8. 11. 2025 16:00
Finsko Finsko : Česko Česko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Larmi (Säteri) – Saarijärvi, Lehtonen (C), Vatanen (A), Hatakka, Laaksonen, Rissanen, Kinnunen, Määttä – Puljujärvi, Manninen (A), Puistola – Tukiainen, Ruotsalainen, Innala – Erholtz, Nikkanen, Kivenmäki – Merelä, Korhonen, Mäenpää – Puhakka.
Sestavy:
Kváča (Kořenář) – Kempný, Šimek, Hájek, Ščotka (A), Pyrochta, Adámek, Kučeřík, Zábranský – Kubalík, Sedlák, Stránský (C) – Chlapík, Zohorna, Flek – Kovařčík, Černoch, Beránek (A) – Horký, Reichel, Kantner.

Rozhodčí: Magnusson, Österberg – Jusi, Pekkala

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň

Brněnští hokejisté zasahují před brankou Aleše Stezky.

Hokejová extraliga nabídla další porci zápasů v rámci 21. kola. Kometa prohrávala s Českými Budějovicemi už o tři branky, nakonec ale slaví výhru 4:3 po prodloužení. Bitva mezi Třincem a Pardubicemi...

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Premium
Martin Nečas z Colorado Avalanche právě vstřelil gól.

Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista...

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Jakub Flek v obležení švédských hráčů.

Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté od 6. do 9. listopadu hrají na Finských hrách (dříve Karjala Cup). V prvním utkání nestačili na Švédsko, v sobotu je čeká domácí...

8. listopadu 2025  15:18

Jednoznačná záležitost. Švédové si smlsli na Švýcarech, nasázeli jim osm branek

Švédští hokejisté slaví gól proti Švýcarům.

Švédští hokejisté porazili na Finských hrách Švýcarsko 8:3. Seveřané navázali na úvodní domácí výhru z Ängelholmu nad Čechy (3:1) a vedou tabulku úvodního turnaje Euro Hockey Tour v sezoně s plným...

8. listopadu 2025  15:15

Vítězství na závěr turnaje. Rozhodující gól daly hokejistky Švýcarkám v oslabení

Nebezpečná situace před českou bránou, finské střele se staví do cesty Daniela...

České hokejistky zakončily vystoupení na turnaji Euro Hockey Tour ve švédském Ängelholmu výhrou nad Švýcarkami 1:0. Rozhodující gól vstřelila v oslabení Barbora Juříčková, čisté konto uhájila díky...

8. listopadu 2025  14:24

S McDavidem bych závodit nechtěl, culí se Kousal. Mluví o snech, rodině i přátelství

Sparťanský hokejista Pavel Kousal v podcastu Terezy Gojšové.

S kým by si chtěl zahrát v jedné formaci, kdyby si mohl vybrat jakékoliv hokejisty z celého světa? Zná význam čísla 23, jež nosí na zádech? Jaký sport si oblíbil nebo jaké jídlo nejčastěji vaří?...

8. listopadu 2025  9:30

Minnesota pětkrát překonala Ritticha, Chmelař prožil divoký debut v NHL

Brána Davida Ritticha v obležení hráčů Minnesoty.

Hokejisté Islanders v pátečním programu NHL podlehli na domácím ledě 2:5 Minnesotě. Všech pět branek inkasoval český gólman New Yorku David Rittich. Naopak vítězně skončila premiéra ve slavné soutěži...

8. listopadu 2025  7:18,  aktualizováno  8:10

Hokejová Slavia přehrála béčko Pardubic a první ligu vede o 13 bodů

Hokejisté pražské Slavie se radí.

Hokejisté Slavie vyhráli v Chrudimi nad béčkem Pardubic 2:1 a vedou první ligu již o 13 bodů. Dvakrát se favorit z Prahy prosadil v přesilové hře a vybojoval osmé vítězství z posledních devíti...

7. listopadu 2025  20:41

Ostatní nám závidí. Hudáček hubaté fandy vítá a tvrdí: Třinec má úplně jiné grády

Premium
Třinecký útočník Libor Hudáček provokativně slaví vítězný gól do sítě Pardubic...

Libor Hudáček, stejně jako hokejový Třinec, jitří v extralize emoce. O tom i o slovenské reprezentaci a přístupu k hráčům z ruské KHL v době války mluví Hudáček pro iDNES.cz a MF DNES, jejichž...

7. listopadu 2025

Červenka podepsán. A co bratři Kašovi? Spekulace teď nejsou fér, říká Sýkora

Sportovní šéf Petr Sýkora (8. září 2025)

O prodloužení smlouvy s Romanem Červenkou říká: „Jednání byla poměrně rychlá, dohodli jsme se snadno.“ Petr Sýkora, sportovní ředitel hokejových Pardubic, ale dobře ví, že všechno rozhodně nejde se...

7. listopadu 2025  18:18

Šéf spolku za přímý postup: Baráž je neprostupná hráz, hokej ztrácí smysl

Robert Háp, předseda Spolku za přímý postup do Extraligy.

Zatímco většina hokejových fanoušků řeší góly a přestupy, Robert Háp má jiné téma: boj o férovost mezi nejvyššími ligami. Jako předseda Spolku za přímý postup do Extraligy vede tažení proti zdánlivě...

7. listopadu 2025  17:55

Hokejistky prohrály i druhou přípravu, tentokrát nestačily na Finsko

Zklamání Češek po prohraném duelu o bronz.

České hokejistky neuspěly ani ve druhém utkání na turnaji ve švédském Ängelholmu a po domácí reprezentaci prohrály s Finskem 1:4. O jediný gól výběru vedeného kanadskou trenérkou Carlou MacLeodovou...

7. listopadu 2025  16:39

Kämpf v úzkých. Toronto mu odebralo plat, olympijský adept nehraje. Co bude dál?

David Kämpf z Toronta oslavuje trefu proti Carolině.

Od minulého víkendu David Kämpf nehraje, v těžké situaci si dává hokejovou pauzu. Vzhledem ke své smlouvě vypadl z nablýskané NHL, od farmy svého Toronta v nižší soutěži AHL se posléze odpojil. Teď...

7. listopadu 2025  16:21

