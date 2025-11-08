ONLINE: Česko - Finsko. Znovu proti domácím, národní tým usiluje o první body

Napoprvé proti domácím národní tým neuspěl. Švédsku v utkání, které se jako jediné hrálo v Ängelholmu, mimo hlavní dějiště turnaje, podlehl 1:3. Teď se pokusí dát na bojovný, avšak nevýrazný výkon, zapomenout.
ONLINE: Finsko vs. Česko
Druhé vystoupení hokejistů v olympijské sezoně sledujeme podrobně.
„Čeká nás bruslivý tým, Finové vždy dokazují, že mají nebezpečné rychlé protiútoky. Vynikají v přechodech z obranného pásma do útočného a většinou nám z nich dávají gól. Musíme si dát pozor, být na správných místech, dobře zajištění a neztrácet kotouče,“ varuje asistent Jiří Kalous.
Spolu s hlavním koučem Radimem Rulíkem také věří, že tentokrát jeho svěřenci nedopustí tolik vyloučení, která Čechy stála lepší výsledek ve čtvrtek. Proti Švédsku si dovolili hned šest faulů.
Sestava ČR
Kváča (Kořenář) - Šimek, Kempný, Ščotka (A), Hájek, Adámek, Pyrochta, Zábranský, Kučeřík - M. Stránský (C), Sedlák, Kubalík - Flek, R. Zohorna, Chlapík - O. Beránek (A), Černoch, O. Kovařčík - Horký, K. Reichel, Kantner
„Víme, že došlo na věci, které nebyly v pořádku. Pohyb taky nebyl takový, jak bychom si přáli. Vše si znovu ukážeme na poradě,“ hlásil po tréninku ještě v Ängelholmu Kalous. „Chceme být nebezpečnější. Byť jsme od druhé třetiny hráli slušně, dostávali se do šancí a byli silnější na puku.“
V pátek odpoledne se reprezentace letecky přesunula do Tampere, už s odtajněnou jedničkou pro sobotní duel.
|
Musíme zrychlit! A metr sudích je přísnější než běžně, líčil Rulík po porážce na úvod
Místo v brankovišti zaujme Kváča, jenž se Švédy kryl záda Josefu Kořenářovi. „Petr je zkušený gólman, ač s námi akce dosud neabsolvoval. To je právě i jeden z důvodů, proč je s námi na turnaji,“ konstatoval Kalous.
Od týmu se naopak odpojil obránce Tomáš Cibulka, který se ve čtvrtek těsně před prvním švédským gólem zranil a nyní zamířil na vyšetření do Prahy se zadním stehenním svalem.
|
Pro Cibulku už Finské hry skončily. V Praze podstoupí vyšetření stehenního svalu
Mimo hru oproti čtvrtku zůstávají i bek Jan Košťálek a útočníci Daniel Kurovský s Jáchymem Kondelíkem a Jakubem Laukem. Nahradí je obránci Radek Kučeřík s Liborem Zábranským a forvardi Luboš Horký, Kristian Reichel a Matyáš Kantner.
S Finy se hokejisté střetli naposledy na začátku května na Českých hrách v Brně, kdy doma zvítězili 4:2. V minulém ročníku EHT měly oba týmy po dvou výhrách. Na domácím podniku Suomi loni v listopadu uspěli jasně 4:0. Teď do utkání nastupují po úvodní porážce se Švýcarskem (1:3).
Jak si proti nim povedou Češi? A zapíší první body v olympijské sezoně?
Larmi (Säteri) – Saarijärvi, Lehtonen (C), Vatanen (A), Hatakka, Laaksonen, Rissanen, Kinnunen, Määttä – Puljujärvi, Manninen (A), Puistola – Tukiainen, Ruotsalainen, Innala – Erholtz, Nikkanen, Kivenmäki – Merelä, Korhonen, Mäenpää – Puhakka.
Kváča (Kořenář) – Kempný, Šimek, Hájek, Ščotka (A), Pyrochta, Adámek, Kučeřík, Zábranský – Kubalík, Sedlák, Stránský (C) – Chlapík, Zohorna, Flek – Kovařčík, Černoch, Beránek (A) – Horký, Reichel, Kantner.
Rozhodčí: Magnusson, Österberg – Jusi, PekkalaPřejít na online reportáž