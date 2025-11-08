Nejde hrát jen třetinu... Češi až příliš pozdě napravovali dojem. Nestíhali jsme, ví Rulík

  21:20
I kdyby čeští hokejisté z druhého utkání sezony nakonec vytěžili body, jistě by cítili, že jejich hra dost drhne. Nakonec ale na Finských hrách opět padli, opět zaslouženě. Domácí celek si vítězství 4:2 zajistil dominantním výkonem v úvodních dvou třetinách. „A ve třetí části už bylo pozdě,“ zalitoval sobotní kapitán Matěj Stránský.
Jeho tým prohrával a to neuběhla ani minuta a půl. Po 88 sekundách překvapil Arttu Ruotsalainen na bližší tyči gólmana Kváču. Češi se s ofenzivní nominací překvapivě zase soužili v útočné fázi.

Česko - Finsko 2:4. Druhá prohra v sezoně, hokejisté se vzchopili až v závěru

Ani proti Švédsku si nevytvářeli velké šance, za dvě třetiny vypálili desetkrát. Nyní se za čtyřicet minut polepšili o jedinou střelu.

„Kdybych tak věděl, čím to je,“ zoufal si hlavní trenér Radim Rulík. „Soupeř byl ty první dvě třetiny daleko lepší. Rychlejší, důraznější, silnější v soubojích, na puku. Je to nejsilnější Finsko, jaké jsem měl možnost poznat, předešlé týmy takovou kvalitu neměly. Ale to nás neomlouvá.“

Ač si národní tým počínal o poznání disciplinovaněji než ve čtvrtek, jako by to ani nemělo vliv. Výkon při srovnání úvodních duelů olympijské sezony tentokrát postrádal i na bojovnosti.

Kristian Reichel v souboji u mantinelu s finským bekem Mikkem Lehtonenem.

„Přišlo mi, že nemáme sebevědomí,“ vylíčil dokonce Dominik Kubalík. „Říkali jsme si, že do zápasu vletíme, protože je doma určitě poženou lidi. Ale hodně tomu chybělo. Jen jsme koukali a čekali, co s námi udělají.“

„Prohrávali jsme hodně osobních soubojů a byli daleko od sebe,“ doplňoval Stránský.

Až Rulík stručně vystihl táhlou bídnou pasáž, kterou soupeř vyplnil ještě dvěma góly: „Nestíhali jsme, neměli jsme pohyb a všude jsme v hokejových činnostech byli pozdě.“

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Češi se znovu marně chytali mezinárodního tempa, promrhali i dva nadějné brejky. A přitom dokázali ve třetím dějství, zejména pak v jeho závěru, zcela přepnout. Najednou vytvořili tlak, nebezpečně ohrožovali gólmana Larmiho a soupeře místy přehrávali.

„My najednou zjistíme, že něco vůbec nefunguje a že něco by fungovat mohlo a dokážeme to změnit. Zatím nám to ale nejde nastavit od začátku,“ pravil šedesátiletý kouč. „V kabině jsem říkal, že na to určitě máme, ale je potřeba si srovnat hlavu.“

Ven vyslal jasnou varovnou zprávu: „Každý přemýšlí samozřejmě o sobě, což nikomu nezazlívám, ale úspěch může mít jen tým. Musíme vědět, jaký hokej může být na této úrovni úspěšný.“

Český útočník Jiří Černoch před finským brankářem Emilem Larmim

Kubalík i Stránský ideál viděli právě ve třetí třetině. První jmenovaný po skvělém forčekingu spoluhráčů zavěsil do horního růžku, ten druhý zase při risku bez brankáře nahazoval puk k úspěšně tečujícímu Radimu Zohornovi. V čase 58:32 už platil pouze jednobrankový rozdíl.

„Tak bychom si to představovali,“ líčil střelec úvodního gólu hostů.

„Vidíme, že to jde, jen se toho musíme držet celých šedesát minut,“ burcoval kapitán švýcarského Davosu. „Takhle už bylo pozdě.“

Až příliš pozdě i na napravování dojmu. Naděje trefou do prázdné branky skolil v posledních sekundách Jere Innala.

„Nestačí nám jen jedna třetina, takhle potřebujeme hrát i další dvě,“ upozorňoval Rulík také svěřence v kabině. Zároveň ale poznamenal, že horší výkon souvisel i se silou protivníka.

Finský útočník Patrik Puistola se snaží prosadit mezi Čechy Liborem Hájkem a Filipem Chlapíkem.

„Je třeba na to koukat. Finové jednoznačně ukázali kvalitu, stejně jako minule Švédové. Neodskakuje jim to, jsou skvěle silově vybavení, dají si puky za nás a umí si je vybojovat nebo u nich být ještě dřív než my. Brávají méně zkušené hráče, postupně je obehrávají, ale pak mají sezonu, které dají velkou důležitost a nasadí z 80 procent to nejlepší, čím v Evropě disponují. To je podle mě případ této sezony.“

Podobně vnímá také Švýcary, s nimiž reprezentace první turnaj olympijského ročníku od nedělního poledne zakončí.

„Taky hráli s mladými, chtěli je točit. Teď mají kvalitní tým, snad osm finalistů z mistrovství světa, nejsou to žádní nazdárci.“

Právě proti nim se však ukáže, jak si stojí Češi. Ti po slušných úvodech předešlých dvou sezon nyní čelí hrozbě, že úvodní podnik Euro Hockey Tour i přes silnou sestavu opustí s prázdnou.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň

Brněnští hokejisté zasahují před brankou Aleše Stezky.

Hokejová extraliga nabídla další porci zápasů v rámci 21. kola. Kometa prohrávala s Českými Budějovicemi už o tři branky, nakonec ale slaví výhru 4:3 po prodloužení. Bitva mezi Třincem a Pardubicemi...

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Premium
Martin Nečas z Colorado Avalanche právě vstřelil gól.

Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista...

Nejde hrát jen třetinu... Češi až příliš pozdě napravovali dojem. Nestíhali jsme, ví Rulík

Finští hokejisté se radují z gólu proti Česku.

I kdyby čeští hokejisté z druhého utkání sezony nakonec vytěžili body, jistě by cítili, že jejich hra dost drhne. Nakonec ale na Finských hrách opět padli, opět zaslouženě. Domácí celek si vítězství...

8. listopadu 2025  21:20

Kolín zdolal Litoměřice a je druhý. Zlín se trápí, prohrál počtvrté za sebou

Zlínští hokejisté slaví gól.

Hokejisté Kolína porazili v souboji o druhé místo v tabulce první ligy Litoměřice 5:3. Středočeský celek ztrácí na Slavii 12 bodů, vedoucí Pražané zdolali v páteční předehrávce 20. kola B-mužstvo...

8. listopadu 2025  20:55

Česko - Finsko 2:4. Druhá prohra v sezoně, hokejisté se vzchopili až v závěru

Arttu Ruotsalainen z Finska saví se spoluhráči gól proti Česku.

Ani druhý zápas v sezoně čeští hokejisté vítězně nezvládli. Ve finském Tampere nestačili v rámci Euro Hockey Tour na domácí výběr 2:4. Trefy národního týmu obstarali Dominik Kubalík a Radim Zohorna.

8. listopadu 2025  15:40,  aktualizováno  18:51

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Jakub Flek v obležení švédských hráčů.

Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté od 6. do 9. listopadu hrají na Finských hrách (dříve Karjala Cup). V prvním utkání nestačili na Švédsko, neuspěli ani v sobotu, kdy...

8. listopadu 2025  18:34

Jednoznačná záležitost. Švédové si smlsli na Švýcarech, nasázeli jim osm branek

Švédští hokejisté slaví gól proti Švýcarům.

Švédští hokejisté porazili na Finských hrách Švýcarsko 8:3. Seveřané navázali na úvodní domácí výhru z Ängelholmu nad Čechy (3:1) a vedou tabulku úvodního turnaje Euro Hockey Tour v sezoně s plným...

8. listopadu 2025  15:15

Vítězství na závěr turnaje. Rozhodující gól daly hokejistky Švýcarkám v oslabení

Nebezpečná situace před českou bránou, finské střele se staví do cesty Daniela...

České hokejistky zakončily vystoupení na turnaji Euro Hockey Tour ve švédském Ängelholmu výhrou nad Švýcarkami 1:0. Rozhodující gól vstřelila v oslabení Barbora Juříčková, čisté konto uhájila díky...

8. listopadu 2025  14:24

S McDavidem bych závodit nechtěl, culí se Kousal. Mluví o snech, rodině i přátelství

Sparťanský hokejista Pavel Kousal v podcastu Terezy Gojšové.

S kým by si chtěl zahrát v jedné formaci, kdyby si mohl vybrat jakékoliv hokejisty z celého světa? Zná význam čísla 23, jež nosí na zádech? Jaký sport si oblíbil nebo jaké jídlo nejčastěji vaří?...

8. listopadu 2025  9:30

Minnesota pětkrát překonala Ritticha, Chmelař prožil divoký debut v NHL

Brána Davida Ritticha v obležení hráčů Minnesoty.

Hokejisté Islanders v pátečním programu NHL podlehli na domácím ledě 2:5 Minnesotě. Všech pět branek inkasoval český gólman New Yorku David Rittich. Naopak vítězně skončila premiéra ve slavné soutěži...

8. listopadu 2025  7:18,  aktualizováno  8:10

Hokejová Slavia přehrála béčko Pardubic a první ligu vede o 13 bodů

Hokejisté pražské Slavie se radí.

Hokejisté Slavie vyhráli v Chrudimi nad béčkem Pardubic 2:1 a vedou první ligu již o 13 bodů. Dvakrát se favorit z Prahy prosadil v přesilové hře a vybojoval osmé vítězství z posledních devíti...

7. listopadu 2025  20:41

Ostatní nám závidí. Hudáček hubaté fandy vítá a tvrdí: Třinec má úplně jiné grády

Premium
Třinecký útočník Libor Hudáček provokativně slaví vítězný gól do sítě Pardubic...

Libor Hudáček, stejně jako hokejový Třinec, jitří v extralize emoce. O tom i o slovenské reprezentaci a přístupu k hráčům z ruské KHL v době války mluví Hudáček pro iDNES.cz a MF DNES, jejichž...

7. listopadu 2025

Červenka podepsán. A co bratři Kašovi? Spekulace teď nejsou fér, říká Sýkora

Sportovní šéf Petr Sýkora (8. září 2025)

O prodloužení smlouvy s Romanem Červenkou říká: „Jednání byla poměrně rychlá, dohodli jsme se snadno.“ Petr Sýkora, sportovní ředitel hokejových Pardubic, ale dobře ví, že všechno rozhodně nejde se...

7. listopadu 2025  18:18

Šéf spolku za přímý postup: Baráž je neprostupná hráz, hokej ztrácí smysl

Robert Háp, předseda Spolku za přímý postup do Extraligy.

Zatímco většina hokejových fanoušků řeší góly a přestupy, Robert Háp má jiné téma: boj o férovost mezi nejvyššími ligami. Jako předseda Spolku za přímý postup do Extraligy vede tažení proti zdánlivě...

7. listopadu 2025  17:55

