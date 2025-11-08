Nejde hrát jen třetinu... Češi až příliš pozdě napravovali dojem. Nestíhali jsme, ví Rulík

Jeho tým prohrával a to neuběhla ani minuta a půl. Po 88 sekundách překvapil Arttu Ruotsalainen na bližší tyči gólmana Kváču. Češi se s ofenzivní nominací překvapivě zase soužili v útočné fázi.
Česko - Finsko 2:4. Druhá prohra v sezoně, hokejisté se vzchopili až v závěru
Ani proti Švédsku si nevytvářeli velké šance, za dvě třetiny vypálili desetkrát. Nyní se za čtyřicet minut polepšili o jedinou střelu.
„Kdybych tak věděl, čím to je,“ zoufal si hlavní trenér Radim Rulík. „Soupeř byl ty první dvě třetiny daleko lepší. Rychlejší, důraznější, silnější v soubojích, na puku. Je to nejsilnější Finsko, jaké jsem měl možnost poznat, předešlé týmy takovou kvalitu neměly. Ale to nás neomlouvá.“
Ač si národní tým počínal o poznání disciplinovaněji než ve čtvrtek, jako by to ani nemělo vliv. Výkon při srovnání úvodních duelů olympijské sezony tentokrát postrádal i na bojovnosti.
„Přišlo mi, že nemáme sebevědomí,“ vylíčil dokonce Dominik Kubalík. „Říkali jsme si, že do zápasu vletíme, protože je doma určitě poženou lidi. Ale hodně tomu chybělo. Jen jsme koukali a čekali, co s námi udělají.“
„Prohrávali jsme hodně osobních soubojů a byli daleko od sebe,“ doplňoval Stránský.
Až Rulík stručně vystihl táhlou bídnou pasáž, kterou soupeř vyplnil ještě dvěma góly: „Nestíhali jsme, neměli jsme pohyb a všude jsme v hokejových činnostech byli pozdě.“
Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi
Češi se znovu marně chytali mezinárodního tempa, promrhali i dva nadějné brejky. A přitom dokázali ve třetím dějství, zejména pak v jeho závěru, zcela přepnout. Najednou vytvořili tlak, nebezpečně ohrožovali gólmana Larmiho a soupeře místy přehrávali.
„My najednou zjistíme, že něco vůbec nefunguje a že něco by fungovat mohlo a dokážeme to změnit. Zatím nám to ale nejde nastavit od začátku,“ pravil šedesátiletý kouč. „V kabině jsem říkal, že na to určitě máme, ale je potřeba si srovnat hlavu.“
Ven vyslal jasnou varovnou zprávu: „Každý přemýšlí samozřejmě o sobě, což nikomu nezazlívám, ale úspěch může mít jen tým. Musíme vědět, jaký hokej může být na této úrovni úspěšný.“
Kubalík i Stránský ideál viděli právě ve třetí třetině. První jmenovaný po skvělém forčekingu spoluhráčů zavěsil do horního růžku, ten druhý zase při risku bez brankáře nahazoval puk k úspěšně tečujícímu Radimu Zohornovi. V čase 58:32 už platil pouze jednobrankový rozdíl.
„Tak bychom si to představovali,“ líčil střelec úvodního gólu hostů.
„Vidíme, že to jde, jen se toho musíme držet celých šedesát minut,“ burcoval kapitán švýcarského Davosu. „Takhle už bylo pozdě.“
Až příliš pozdě i na napravování dojmu. Naděje trefou do prázdné branky skolil v posledních sekundách Jere Innala.
„Nestačí nám jen jedna třetina, takhle potřebujeme hrát i další dvě,“ upozorňoval Rulík také svěřence v kabině. Zároveň ale poznamenal, že horší výkon souvisel i se silou protivníka.
„Je třeba na to koukat. Finové jednoznačně ukázali kvalitu, stejně jako minule Švédové. Neodskakuje jim to, jsou skvěle silově vybavení, dají si puky za nás a umí si je vybojovat nebo u nich být ještě dřív než my. Brávají méně zkušené hráče, postupně je obehrávají, ale pak mají sezonu, které dají velkou důležitost a nasadí z 80 procent to nejlepší, čím v Evropě disponují. To je podle mě případ této sezony.“
Podobně vnímá také Švýcary, s nimiž reprezentace první turnaj olympijského ročníku od nedělního poledne zakončí.
„Taky hráli s mladými, chtěli je točit. Teď mají kvalitní tým, snad osm finalistů z mistrovství světa, nejsou to žádní nazdárci.“
Právě proti nim se však ukáže, jak si stojí Češi. Ti po slušných úvodech předešlých dvou sezon nyní čelí hrozbě, že úvodní podnik Euro Hockey Tour i přes silnou sestavu opustí s prázdnou.