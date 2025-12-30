Takový gól jsem nikdy nedal. Jiříček fintou ohromil, Augusta hlásil: Má zlaté ruce!

Možná i jeho samotného překvapilo, kolik prostoru za finskými hráči dostal. S příležitostí pak naložil bravurně, puk si prohodil mezi nohama a zavěsil nad beton i lapačku brankáře Petteriho Rimpinena. „Takový gól jsem upřímně nikdy nedal,“ přiznal hokejový obránce Adam Jiříček po výhře české dvacítky 2:1 po prodloužení.

Jeho rozhodující trefa okamžitě obletěla hokejový svět. V klíčovém okamžiku si dovolil fintu, kterou čeští fanoušci mohou znát z legendárního nájezdu Marka Malíka či zakončení Tomáše Hertla při jeho čtyřgólové show v dresu San Jose.

„Fantastické, Jiřina má zlaté ruce. Jejich gólman byl skvělý, ale tohle se mu opravdu povedlo,“ těšilo kouče Patrika Augustu.

„Všichni byli ohromeni. Parádní gól, myslím si, že možná gól turnaje,“ chválil parťáka také Matěj Kubiesa.

Ten byl dlouhou dobu jediným střelcem duelu, když se prosadil po necelých dvou minutách v přesilové hře. Jeho branka už málem byla vítězná, Finové ale v duelu základní skupiny juniorského mistrovství světa srovnali v čase 59:40.

Rozhodnout tak muselo prodloužení, které skvěle sedlo Jiříčkovi. Už před parádním gólem se dostával do nadějných příležitostí, vše pak vyšperkoval v čase 63:39.

Na ose si najel do předbrankového prostoru za finské hráče, kde ho skvěle našel kapitán Petr Sikora. Jiříček se s pukem efektně natočil, vyhnul se vystrčené Rimpinenově hokejce a zařídil českou euforii.

Podívejte se na parádní rozhodující trefu Adama Jiříčka:

Zda šlo v případě mladého beka o nacvičenou věc? „Zkusil jsem to poprvé. Byl jsem v pohybu, kdy se to nabízelo,“ vysvětlil Jiříček, jenž stejnou fintu testoval jen krátce před utkáním.

„Když jsem šel z rozbruslení do kabiny, viděl jsem jeden puk. Zkusil jsem si ho dát pod nohama a dal jsem ho do víka. Tak jsem si v hlavě řekl, že by to mohlo vyjít i v zápase,“ přiblížil plzeňský rodák.

A vyšlo. Přitom v kádru byste našli jiné hráče, kteří se technickými finesami baví.

Adam Jiříček rozhoduje duel proti Finsku.

„Znám jednoho experta, co to dělá furt. Adam Benák je na tohle specialista, možná jsem to odkoukal i od něj. Někdy si to člověk zkusí na tréninku, jsme mladí kluci, tak zkoušíme různé blbůstky,“ odtajnil devatenáctiletý obránce.

Jeho přesný zásah může hrát velmi důležitou roli v postavení ve skupině. Češi jsou aktuálně na třetí příčce, na severského soupeře ztrácejí dva body.

„Teď nás čeká další důležité utkání ve skupině, potom uvidíme,“ uvedl Jiříček s odkazem na závěrečné vystoupení proti Lotyšsku, které národní tým odehraje ve středu od 21.30 SEČ.

Junioři v něm budou chtít potvrdit roli favorita, v případě výhry by se mohli dostat před Finsko na druhé místo, a tedy na lepší pozici směrem k play off. Musí ale doufat, že Suomi neporazí Kanadu.

Situace mohla být ještě lepší v případě výhry za tři body, šance jsou ale i tak nadějné. A to díky Jiříčkovi.

Ten si poctivě plnil i defenzivní povinnosti, zblokoval hned několik pokusů soupeře, dokázal také přitvrdit hitem. Z Čechů strávil na ledě nejvíce minut (24:07).

Adam Jiříček slaví rozhodující gól proti Finsku.

„Snažím se být platný na obou stranách hřiště. V tomhle turnaji se hodně dostávám do bloků, celkem to bolí, ale je to moje práce. Snažím se pomoct gólmanovi a on mě má za to rád. A když si najdu někoho na hit, tak jsem připravený,“ líčil Jiříček s tím, že se na turnaji cítí sebevědomě.

Což ukázkově potvrdil v prodloužení při rozhodujícím gólu.

