Hokejistky zakončily turnaj v Lahti jasnou výhrou nad domácím Finskem

  19:47
České hokejistky uzavřely vystoupení na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti vítězstvím 5:0 nad domácími Finkami. S bilancí dvou výher a jedné porážky skončily druhé za Švédkami se stejným bodovým ziskem, na druhé místo je odsunula prohra ve vzájemném utkání. Čisté konto vychytala Julie Pejšová.

Nebezpečná situace před českou bránou, finské střele se staví do cesty Daniela Pejšová. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Po odpoledním triumfu Švédek nad Švýcarkami (5:2) bylo o vítězkách turnaje rozhodnuto. A bylo zřejmé, že lepší tým ze druhého pátečního zápasu skončí druhý. Za nejvyšším vítězstvím v sezoně vykročily Češky už v první třetině. Nevyužily sice brzkou přesilovku, ale ve 13. minutě otevřela skóre po zakončení zblízka Kaltounková. Krátce před přestávkou zvýšila bekhendem Křížová.

Ve druhé části vychytala Pejšová únik Vanhanenové. Po polovině zápasu se musely Češky po vyloučeních Kaltounkové a Seroiszkové bránit necelou půlminutu ve třech proti pěti, ale těžkou chvilku přestály bez úhony. Už při hře ve čtyřech mohla udeřit v oslabení Juříčková, když se prodrala až do zakončení před brankářku Kyrkköovou, ale stavem nepohnula.

Podařilo se to až ve 45. minutě Plosové, kterou našla fantastickou nahrávkou z otočky Křížová. O minutu a půl později už bylo rozhodnuto, když Kyrkköovou prostřelila Přibylová. Skóre před takřka šesti stovkami diváků uzavřela v 54. minutě výstavní ranou do horního růžku branky Vocetková.

České hráčky zdolaly své přemožitelky z dubnového duelu o bronz na domácím světovém šampionátu v Českých Budějovicích poprvé v sezoně po porážkách 2:5 na konci srpna v Klotenu a 1:4 před měsícem ve švédském Ängelholmu.

Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Lahti (Finsko)

Finsko - Česko 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)
Branky: 13. Kaltounková, 20. Křížová, 45. Plosová, 46. Přibylová, 54. Vocetková.

Sestava Česka: J. Pejšová - Neubauerová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Čajanová, Fromová - Mlýnková, Mrázová, Vanišová - Plosová, Pejzlová, Křížová - Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová - Vocetková, Pištěková, Přibylová - Juříčková. Trenérka: MacLeodová.

Švýcarsko - Švédsko 2:5 (1:2, 1:1, 0:2).

Konečná tabulka turnaje:

1.Švédsko3200110:66
2.Česko320018:46
3.Švýcarsko310027:103
4.Finsko310026:113
