Jako hluchý do vrat. Góly chybí také na tréninku, Moták stále našel hodně pozitiv

Když nahlédnete do statistik, v kolonce střeleckých pokusů vyslaných na branku najdete u národního týmu vysoké číslo jedenačtyřicet.
Ano, Češi v Helsinkách pálili vskutku poctivě. Domácího protivníka v tomto ohledu předčili ve všech třech dějstvích, dohromady nastřádali o osmnáct ran více než Finové.
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„Měli jsme střelecké i gólové příležitosti, celkem i vyložené. Někdy to tak zkrátka je, že do toho bušíte jako hluchý do vrat a nic,“ mrzelo dvaašedesátiletého kouče.
Většinu utkání to tak skutečně bylo.
Jeho svěřenci začali pozvolna, Jan Bednář inkasoval hned z první střely, když si za čáru nešťastně srazil puk poté, co se s ním kolem branky obtočil Juho Lammikko.
Národní tým ale postupně přidával. Byl aktivnější, dravější, nebezpečnější. Hned několikrát už se mohlo zdát, že štěstěna vykročí jeho směrem. Hráči tlačili, doráželi, puk se kutálel po brankovišti, ale vyrovnání ne a ne přijít.
„Bylo tam dost šancí, stejně jako proti Švédsku,“ poznamenal Andrej Šustr. „Bohužel se nám, možná i z přemíry snahy, nepovedlo prosadit víckrát.“
Síť se za Kimem Saarinenem rozvlnila až po jeho střele z devětapadesáté minuty. Při hře bez brankáře napřáhl z levého kruhu a z první našel mezírku v postoji teprve dvacetiletého gólmana.
Podívejte se na vyrovnávací trefu Andreje Šustra:
HLÁSÍME VYROVNÁNO! 🤯 Andrej Šustr překonává finského gólmana a vrací nás do hry! 🔥 https://t.co/4jWnGLyMum— Český hokej (@czehockey) November 7, 2026
V pětatřiceti letech prožívá český obránce životní sezonu. Ve finské lize táhne Jukurit, drží se v elitní desítce bodování celé soutěže (1+17). A herní pohodu si přenesl i do reprezentace.
Výsledek ale Šustra mrzel. „Je těžké to vstřebat, ostatně jako vždycky, když prohrajete zápas takhle těsně. Mohlo se to přiklonit na obě strany,“ řekl novinářům.
Vítěze neurčilo ani pětiminutové prodloužení tří proti třem, v samostatných nájezdech se Češi stejně jako ve čtvrtek před zaplněnou O2 arenou ocitli pod tlakem.
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Za pár okamžiků se rozjel znovu, tentokrát nezakončil přesně. Zkušený útočník Jere Innala si naopak českého brankáře vychutnal, kotouč bekhendem zasunul mezi betony a rozjásal helsinskou arénu.
„Je to škoda, celkově však můžeme výkon hodnotit pozitivně, nepamatuji zápasy, kdy jsme Finy takhle přehrávali. Procházíme procesem, jde o první turnaj pod novými kouči. Podle mě to vypadá slušně, jen nám chybí efektivita,“ líčil sparťanský kapitán.
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Také Moták byl s tím, co ze střídačky sledoval, vcelku spokojený.
„Mužstvo mělo srdce, chuť, elán, chtíč, kluci předvedli obrovský charakter a bojovnost. I po dnešku máme spoustu pozitivních zpráv, projev není vůbec špatný. Dobře bruslíme, což je základ hokeje, a také jsme důrazní v soubojích,“ chválil.
Zároveň ale dodal: „Nicméně je to pro nás druhá prohra ve třech dnech. Góly nedáváme ani na tréninku, táhne se to s námi celý sraz. Nechci říkat, že je to o smůle, musíme být dravější a chodit do míst, kde to bolí. Když budeme ochotní schytat ránu, odměna se dostaví.“
Napravit dosavadní střelecké i výsledkové strádání na první akci nové reprezentační sezony má národní tým v neděli, se Švýcarskem se od 13.30 utká o třetí místo na turnaji.