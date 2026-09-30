Češky vstoupily do zápasu aktivně a hned v úvodu mohly otevřít skóre Plosová s Kaltounkovou, ani jedna však brankářku Aholaovou nepřelstila.
Poté byla dvakrát vyloučena Kaltounková, Finky toho ale ke vstřelení gólu nevyužily. S největšími šancemi Ekoloumaové a Yrjänenové si poradila gólmanka Peslarová.
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Ve druhé třetině si domácí hráčky vytvořily převahu a hlavní postavou duelu byla Peslarová. Po několika dobrých zákrocích kapitulovala v 35. minutě, kdy se při vyloučení kapitánky Tejralové prosadila Holopainenová. Aholaovou ohrozily jen Juříčková na začátku a Pištěková na konci druhé části, ani jedna však nezamířila přesně.
V závěrečné dvacetiminutovce měly Češky hned několik příležitostí duel zdramatizovat. Ve 48. minutě se po přihrávce Kaltounkové od zadního mantinelu dostala do šance Lásková, s bekhendovou střelou ale neuspěla.
Finská brankářka poté v rozmezí dvou minut zlikvidovala trestná střílení Hymlárové i Mrázové. V 54. minutě se po tečované střele prosadila Nieminenová a přiblížila domácí k výhře. Aholaová udržela čisté konto i při závěrečné hře českých hokejistek bez brankářky, povýšené přesilovou hrou.
Další utkání v Lahti čeká svěřenkyně trenéra Briana Idalského v pátek, kdy nastoupí proti Švédsku.
Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Lahti
Finsko - Česko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Švédsko - Švýcarsko 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)