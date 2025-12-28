Ostré zákroky Dánů? Nechápu, co se jim honilo hlavou, nebylo to férové, říkal Čihař

Dánové si od začátku zápasu chtěli získat respekt Čechů. Znepříjemnit jim hru tvrdými zákroky, kterými by favorita utkání mohli rozhodit.
Chvílemi se jim to dařilo, ovšem brzy svou urputnost přehnali.
Za stavu 1:1 v jedenácté minutě srazil Olesen ve středním pásmu do té doby jediného českého střelce Čihaře k ledu. Rukou sevřenou v pěst, v níž ještě držel hokejku, udeřil protihráče přímo do obličeje.
Podívejte se na ostrý hit na Vojtěcha Čihaře:
Jesper Olesen received a major after delivering a check to the head of Matyas Man 😳 #WorldJuniors pic.twitter.com/2V7pobuzAS— TSN (@TSN_Sports) December 28, 2025
„Zrovna jsem zvedal hlavu a on mě do ní trefil úplně nesmyslně rukama,“ popisoval moment novinářům v Minnesotě.
Olesen v zápase dohrál, rozhodčí po přezkoumání u videa vyhodnotili zákrok za výrazně nepřiměřený a udělali Dánovi trest na pět minut a do konce utkání.
Nebylo to však naposledy, kdy sudí zamířili do boxu časoměřičů, aby se podívali na záznam ostrého zákroku.
Česko - Dánsko 7:2. Jasná záležitost a první výhra, junioři si poradili s outsiderem
Jedenáct minut před koncem zápasu už za rozhodnutého stavu 7:2 kapitán Anton Linde nepochopitelně trefil Maxe Pšeničku po odehrání puku.
I v tomto případě český hráč zůstal ležet na ledě, na rozdíl od ataku na Čihaře si tento hit vyžádal tržnou ránu v tváři. A pro změnu tentokrát muži v pruhovaném vyloučili Dána jen na dvě minuty za nedovolené bránění.
„Věřil jsem, že to nebude vážné. Oba dostali hity, naštěstí ne přímo na hlavu. Nabádali jsme hráče, aby byli nachystaní do každého souboje, soupeři vám nedají nic zadarmo a polevení se nevyplácí. Ležérnost pak může vést ke zranění,“ přidal trenér Patrik Augusta.
Celkem si Dánové za své prohřešky vysloužili 35 trestných minut. „Ale já si myslím, že jsme si v disciplíně vedli docela dobře. Jen jsme měli smůlu na pár nešťastných odrazů puku a špatných hitů. Ale tak to v hokeji občas chodí,“ řekl útočník Tristan Petersen.
To Čihař měl jiný názor. „Absolutně nechápu, co se Dánům honilo hlavou. Asi se nás snažili nějak vyprovokovat, to se jim možná vedlo, ale ne úplně férovou cestou,“ domníval se.
Právě on dal první gól zápasu, když tečoval střelu Tomáše Galvase. Na turnaji bodoval už počtvrté, se zápisem 2+2 vede produktivitu týmu. Pokud by měl ze sestavy vypadnout, jeho absence by znamenala pro Čechy velkou ztrátu.
Čihař i Pšenička ale zápas dohráli a dá se očekávat, že nebudou chybět ani v duelu proti Finům, jenž bude pro pořadí ve skupině B naprosto zásadní.
„Bude to těžký zápas. Mají spoustu šikovných hráčů, musíme se oproti utkání s Dánskem zlepšit,“ hlásil obránce Galvas.