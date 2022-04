Hokejisté Švédska přivezou na České hry dva mistry světa

Debutovat může na třetím dílu série Euro Hockey Tour útočník Elmer Söderblom z Frölundy a v pětadvacetičlenném kádru zůstává také devítka hráčů, kteří si první starty v reprezentaci připsali až v nedávných úvodních zápasech na začátku přípravy na mistrovství světa v Tampere.

Na únorových olympijských hrách v Pekingu, kde Švédové skončili čtvrtí, se představili obránci Jonathan Pudas ze Skelleftey a Henrik Tömmernes ze Ženevy a útočníci Max Friberg z Frölundy, Fredrik Olofsson z Oskarshamnu, Mathias Bromé z Davosu a Nordström s Lucasem Wallmarkem z CSKA Moskva. Pudas, Tömmernes a Friberg nechyběli ani na loňském mistrovství světa v Rize, kde výběr Tří korunek poprvé v historii na velkém turnaji nepostoupil do čtvrtfinále a obsadil deváté místo.

Celé trio gólmanů má zkušenost z NHL. Enroth, který byl i u stříbra z olympijských her v Soči v roce 2014, odchytal za Buffalo, Dallas, Los Angeles a Toronto 153 zápasů v základní části a jeden v play off. Marcus Högberg z Linköpingu má na kontě v nejlepší lize světa 42 utkání za Ottawu a Oscar Dansk ze Spartaku Moskva šest startů za Vegas.

Z hráčů v poli se usadil na nejdelší dobu v NHL Nordström, který byl také v roce 2015 členem týmu Chicaga, který získal Stanleyův pohár, ale sehrál v play off jen tři zápasy a ve finále nenastoupil. Celkem i za Carolinu, Boston a Calgary sehrál v NHL 444 utkání a připsal si 75 bodů (32+43). Ve 46 duelech play off přidal tři góly a sedm asistencí. Wallmark má na kontě za Carolinu, Chicago a Floridu přes 200 utkání včetně play off. Útočník Joel Kellman z Växjo hrál za San Jose, Bromé za Detroit a Friberg za Anaheim. Obránce Anton Lindholm z Dinama Minsk působil v Coloradu a Joel Persson z Växjö v Edmontonu.

Dansk a útočníci Nils Aman s Oskarem Langem z Leksandu a Sebastian Hartmann s Albinem Lundinem z Timry se poprvé představili v reprezentaci až tento měsíc v přípravných zápasech ve Stavangeru proti Norsku a v Hamstadu s Dánskem. Zadák Filip Roos s útočníkem Linusem Karlssonem z celku Skelleftea AIK a další ofenzivní hráči Patrik Karlkvist s Kimem Rosdahlem z Oskarshamnu debutovali až proti Dánům.

Švédové zahájí turnaj ve čtvrtek ve Vídni proti Rakousku, které nahradilo kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině vyloučené Rusko. V sobotu nastoupí v Ostravě proti české reprezentaci a v neděli je čeká severské derby s Finskem. Švédové jsou po dvou turnajích v tabulce EHT s osmi body druzí o skóre za Finy.