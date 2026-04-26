Čeští hokejsté v prvním utkání domácích her vyzvou v Budvar aréně Finsko. Následovat budou souboje se Švédskem a Švýcarskem.
Program a výsledky českých hokejistů
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|30. 4. 2026
|18:00
|Finsko – ČESKO
|2. 5. 2026
|16:00
|ČESKO – Švédsko
|3. 5. 2026
|16:00
|ČESKO – Švýcarsko
České hokejové hry 2026 – kompletní program
- Jedno ze zahajovacích utkání každých her bývá odehráno mimo hostitelskou zemi (tzv. break-out game). Mimo hlavní pořadatelské město se tentokrát v Jönköpingu střetnou domácí Švédové se Švýcary.
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|30. 4. 2026, čtvrtek
|18:00
|Finsko – ČESKO
|30. 4. 2026, čtvrtek
|18:00
|Švédsko – Švýcarsko
|2. 5. 2026, sobota
|12:00
|Švýcarsko – Finsko
|2. 5. 2026, sobota
|16:00
|ČESKO – Švédsko
|3. 5. 2026, neděle
|12:00
|Švédsko – Finsko
|3. 5. 2026, neděle
|16:00
|ČESKO – Švýcarsko
Tabulky: České hry a EHT
Pod Euro Hockey Tour spadají čtyři podniky v sezoně: finský Karjala Cup, Švýcarské hry, České hry a Švédské hry.
České hokejové hry 2026
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ČESKO
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Průběžné pořadí Euro Hockey Tour
|1.
|Švédsko
|6
|5
|1
|0
|0
|27:10
|17
|2.
|Česko
|6
|3
|0
|0
|3
|15:16
|9
|3.
|Finsko
|6
|1
|1
|0
|4
|14:19
|5
|4.
|Švýcarsko
|6
|1
|0
|2
|3
|14:25
|5
Kde České hokejové hry sledovat
Všechna utkání českého národního týmu odvysílá Česká televize na programu ČT sport i na platformě ČT sport Plus. Podrobné textové reportáže můžete sledovat také prostřednictvím iDNES.cz.
Kolik stojí vstupenky na České hry?
- Lístky na České hokejové hry 2026 stojí od 490 Kč do 1 190 Kč.
- Vstupenky jsou k dispozici ve třech hlavních kategoriích: 1. a 2. kategorie a také na stání. Na utkání domácí reprezentace se dají koupit i VIP lístky.
- Online prodej probíhá přes platformu Enigoo, vstupenky si můžete koupit zde.
|Typ vstupenky
|Čtvrtek 30. 4. (1 zápas)
|So / Ne (2 zápasy v balíčku)
|VIP (český na zápas)
|1. kategorie
|790 Kč
|1 190 Kč
|–
|2. kategorie
|690 Kč
|990 Kč
|–
|Stání
|490 Kč
|690 Kč
|–
|ZTP/P
|390 Kč
|590 Kč
|–
|VIP
|–
|–
|2 990 Kč
Doplňující informace ke vstupnému
|Téma
|Informace
|Děti
|Do 3 let vstup zdarma (bez nároku na sedačku)
|Stání (D5)
|Sektor aktivního fandění českého týmu
|ZTP/P
|Cena zahrnuje 1× doprovod
|Rodinná tribuna (C7)
|Pro rodiny s dětmi, maskoti Puk a Ťuk, klidnější atmosféra
|VIP
|Samostatný vstup, nejlepší výhled, catering (jídlo, nealko, pivo, víno)
Nominace týmů na České hry 2026
Nominace jednotlivých týmů budou postupně doplňovány.
ČESKO
Kouč Radim Rulík oznámil nominaci na České hry po přípravných zápasech s Rakouskem. Poprvé jsou v ní hráči z NHL.
ČESKÝ TÝM
|JMÉNO
|KLUB
|NAROZENÍ
|Brankáři
|Josef Kořenář
|Sparta
|31. 1. 1998
|Jiří Patera
|Abbotsofrd Canucks (AHL)
|24. 2. 1999
|Petr Kváča
|Liberec
|12. 9. 1997
|Obránci
|Tomáš Cibulka
|České Budějovice
|2. 4. 2004
|Tomáš Galvas
|Liberec
|11. 2. 2006
|Filip Král
|Kometa Brno
|20. 10. 1999
|Jan Ščotka
|Kometa Brno
|20. 5. 1996
|Libor Zábranský
|Kometa Brno
|26. 5. 2000
|Filip Pyrochta
|Mladá Boleslav
|24. 6. 1996
|Jiří Ticháček
|Kärpät Oulu (Finsko)
|30. 1. 2003
|Martin Jandus
|Kladno
|2. 12. 1997
|Michal Kempný
|Brynäs (Švédsko)
|28. 9. 1990
|Filip Hronek
|Vancouver Canucks (NHL)
|2. 11. 1997
|Útočníci
|Matyáš Filip
|Plzeň
|14. 12. 2000
|Dominik Kubalík
|Zug (Švýcarsko)
|21. 8. 1995
|Jakub Flek
|Kometa Brno
|24. 12. 1992
|David Tomášek
|Färjestad (Švédsko)
|10. 2. 1996
|Matyáš Kantner
|Kärpät Oulu (Finsko)
|20. 6. 1998
|Jiří Černoch
|Karlovy Vary
|1. 9. 1996
|Ondřej Beránek
|Karlovy Vary
|21. 12. 1995
|Radovan Pavlík
|Hradec Králové
|18. 2. 1998
|Marcel Marcel
|Kladno
|31. 10. 2003
|Daniel Voženílek
|Zug (Švýcarsko)
|10. 2. 1996
|Michael Špaček
|Sparta
|9. 4. 1997
|Adam Klapka
|Calgary Flames (NHL)
|14. 9. 2000
|Jaroslav Chmelař
|New York Rangers (NHL)
|20. 7. 2003
|Michal Kunc
|Tucson Roadrunners (AHL)
|31. 10. 2000
|Matyáš Melovský
|Utica Comets (AHL)
|25. 5. 2004
FINSKO
Kouč Antti Pennnanen má v osmadvacetičlenném kádru na třetí díl Euro Hockey Tour také čtyři olympijské vítěze z roku 2022 z Pekingu a tři čerstvé posily ze zámoří, které v této sezoně působily v NHL.
Nominace Finska na České hry
|Post
|Hráč
|Klub
|Země / soutěž
|Brankář
|Waltteri Ignatjew
|Linköping
|Švédsko
|Brankář
|Emil Larmi
|Färjestad
|Švédsko
|Brankář
|Harri Säteri
|Biel-Bienne
|Švýcarsko
|Obránce
|Mikko Kokkonen
|Linköping
|Švédsko
|Obránce
|Rasmus Rissanen
|Linköping
|Švédsko
|Obránce
|Miska Kukkonen
|Hämeenlinna
|Finsko
|Obránce
|Santeri Hatakka
|HV 71
|Švédsko
|Obránce
|Ville Heinola
|Winnipeg / Manitoba
|NHL / AHL
|Obránce
|Anttoni Honka
|Ajoie
|Švýcarsko
|Obránce
|Juuso Riikola
|Langnau
|Švýcarsko
|Obránce
|Vili Saarijärvi
|Ženeva
|Švýcarsko
|Obránce
|Mikael Seppälä
|Sparta Praha
|ČESKO
|Obránce
|Topias Vilén
|New Jersey / Utica
|NHL / AHL
|Útočník
|Eemil Erholtz
|Kärpät Oulu
|Finsko
|Útočník
|Roni Hirvonen
|Kärpät Oulu
|Finsko
|Útočník
|Aku Räty
|Kärpät Oulu
|Finsko
|Útočník
|Hannes Björninen
|Langnau
|Švýcarsko
|Útočník
|Saku Mäenalanen
|Langnau
|Švýcarsko
|Útočník
|Valtteri Ojantakanen
|Jyväskylä
|Finsko
|Útočník
|Sami Päivärinta
|Hämeenlinna
|Finsko
|Útočník
|Eetu Päkkilä
|TPS Turku
|Finsko
|Útočník
|Janne Kuokkanen
|Malmö
|Švédsko
|Útočník
|Juho Lammikko
|Curych
|Švýcarsko
|Útočník
|Sakari Manninen
|Ženeva
|Švýcarsko
|Útočník
|Waltteri Merelä
|Bern
|Švýcarsko
|Útočník
|Petteri Puhakka
|Kloten
|Švýcarsko
|Útočník
|Patrik Puistola
|Örebro
|Švédsko
|Útočník
|Aatu Räty
|Vancouver
|NHL