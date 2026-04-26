České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Autor:
  11:08
Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hrát se bude od čtvrtka 30. dubna do neděle 3. května. V našem přehledu najdete program zápasů, výsledky, nominace i informace o televizních přenosech.

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi. | foto: Luboš Vácha

Čeští hokejsté v prvním utkání domácích her vyzvou v Budvar aréně Finsko. Následovat budou souboje se Švédskem a Švýcarskem.

Program a výsledky českých hokejistů

DatumČasZápasVýsledek
30. 4. 202618:00Finsko – ČESKO
2. 5. 202616:00ČESKO – Švédsko
3. 5. 202616:00ČESKO – Švýcarsko

České hokejové hry 2026 – kompletní program

  • Jedno ze zahajovacích utkání každých her bývá odehráno mimo hostitelskou zemi (tzv. break-out game). Mimo hlavní pořadatelské město se tentokrát v Jönköpingu střetnou domácí Švédové se Švýcary.
DatumČasZápasVýsledek
30. 4. 2026, čtvrtek18:00Finsko – ČESKO
30. 4. 2026, čtvrtek18:00Švédsko – Švýcarsko
2. 5. 2026, sobota12:00Švýcarsko – Finsko
2. 5. 2026, sobota16:00ČESKO – Švédsko
3. 5. 2026, neděle12:00Švédsko – Finsko
3. 5. 2026, neděle16:00ČESKO – Švýcarsko

Tabulky: České hry a EHT

Pod Euro Hockey Tour spadají čtyři podniky v sezoně: finský Karjala Cup, Švýcarské hry, České hry a Švédské hry.

České hokejové hry 2026
PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.ČESKO000000:00
2.Finsko000000:00
3.Švédsko000000:00
4.Švýcarsko000000:00
Průběžné pořadí Euro Hockey Tour
1.Švédsko6510027:1017
2.Česko6300315:169
3.Finsko6110414:195
4.Švýcarsko6102314:255

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Kde České hokejové hry sledovat

Všechna utkání českého národního týmu odvysílá Česká televize na programu ČT sport i na platformě ČT sport Plus. Podrobné textové reportáže můžete sledovat také prostřednictvím iDNES.cz.

Kolik stojí vstupenky na České hry?

  • Lístky na České hokejové hry 2026 stojí od 490 Kč do 1 190 Kč.
  • Vstupenky jsou k dispozici ve třech hlavních kategoriích: 1. a 2. kategorie a také na stání. Na utkání domácí reprezentace se dají koupit i VIP lístky.
  • Online prodej probíhá přes platformu Enigoo, vstupenky si můžete koupit zde.
Typ vstupenkyČtvrtek 30. 4. (1 zápas)So / Ne (2 zápasy v balíčku)VIP (český na zápas)
1. kategorie790 Kč1 190 Kč
2. kategorie690 Kč990 Kč
Stání490 Kč690 Kč
ZTP/P390 Kč590 Kč
VIP2 990 Kč
Doplňující informace ke vstupnému
TémaInformace
DětiDo 3 let vstup zdarma (bez nároku na sedačku)
Stání (D5)Sektor aktivního fandění českého týmu
ZTP/PCena zahrnuje 1× doprovod
Rodinná tribuna (C7)Pro rodiny s dětmi, maskoti Puk a Ťuk, klidnější atmosféra
VIPSamostatný vstup, nejlepší výhled, catering (jídlo, nealko, pivo, víno)

Nominace týmů na České hry 2026

Nominace jednotlivých týmů budou postupně doplňovány.

ČESKO

Kouč Radim Rulík oznámil nominaci na České hry po přípravných zápasech s Rakouskem. Poprvé jsou v ní hráči z NHL.

ČESKÝ TÝM
JMÉNOKLUBNAROZENÍ
Brankáři
Josef KořenářSparta31. 1. 1998
Jiří PateraAbbotsofrd Canucks (AHL)24. 2. 1999
Petr KváčaLiberec12. 9. 1997
Obránci
Tomáš CibulkaČeské Budějovice2. 4. 2004
Tomáš GalvasLiberec11. 2. 2006
Filip KrálKometa Brno20. 10. 1999
Jan ŠčotkaKometa Brno20. 5. 1996
Libor ZábranskýKometa Brno26. 5. 2000
Filip PyrochtaMladá Boleslav24. 6. 1996
Jiří TicháčekKärpät Oulu (Finsko)30. 1. 2003
Martin JandusKladno2. 12. 1997
Michal KempnýBrynäs (Švédsko)28. 9. 1990
Filip HronekVancouver Canucks (NHL)2. 11. 1997
Útočníci
Matyáš FilipPlzeň14. 12. 2000
Dominik KubalíkZug (Švýcarsko)21. 8. 1995
Jakub FlekKometa Brno24. 12. 1992
David TomášekFärjestad (Švédsko)10. 2. 1996
Matyáš KantnerKärpät Oulu (Finsko)20. 6. 1998
Jiří ČernochKarlovy Vary1. 9. 1996
Ondřej BeránekKarlovy Vary21. 12. 1995
Radovan PavlíkHradec Králové18. 2. 1998
Marcel MarcelKladno31. 10. 2003
Daniel VoženílekZug (Švýcarsko)10. 2. 1996
Michael ŠpačekSparta9. 4. 1997
Adam KlapkaCalgary Flames (NHL)14. 9. 2000
Jaroslav ChmelařNew York Rangers (NHL)20. 7. 2003
Michal KuncTucson Roadrunners (AHL)31. 10. 2000
Matyáš MelovskýUtica Comets (AHL)25. 5. 2004

FINSKO

Kouč Antti Pennnanen má v osmadvacetičlenném kádru na třetí díl Euro Hockey Tour také čtyři olympijské vítěze z roku 2022 z Pekingu a tři čerstvé posily ze zámoří, které v této sezoně působily v NHL.

Nominace Finska na České hry
PostHráčKlubZemě / soutěž
BrankářWaltteri IgnatjewLinköpingŠvédsko
BrankářEmil LarmiFärjestadŠvédsko
BrankářHarri SäteriBiel-BienneŠvýcarsko
ObránceMikko KokkonenLinköpingŠvédsko
ObránceRasmus RissanenLinköpingŠvédsko
ObránceMiska KukkonenHämeenlinnaFinsko
ObránceSanteri HatakkaHV 71Švédsko
ObránceVille HeinolaWinnipeg / ManitobaNHL / AHL
ObránceAnttoni HonkaAjoieŠvýcarsko
ObránceJuuso RiikolaLangnauŠvýcarsko
ObránceVili SaarijärviŽenevaŠvýcarsko
ObránceMikael SeppäläSparta PrahaČESKO
ObránceTopias VilénNew Jersey / UticaNHL / AHL
ÚtočníkEemil ErholtzKärpät OuluFinsko
ÚtočníkRoni HirvonenKärpät OuluFinsko
ÚtočníkAku RätyKärpät OuluFinsko
ÚtočníkHannes BjörninenLangnauŠvýcarsko
ÚtočníkSaku MäenalanenLangnauŠvýcarsko
ÚtočníkValtteri OjantakanenJyväskyläFinsko
ÚtočníkSami PäivärintaHämeenlinnaFinsko
ÚtočníkEetu PäkkiläTPS TurkuFinsko
ÚtočníkJanne KuokkanenMalmöŠvédsko
ÚtočníkJuho LammikkoCurychŠvýcarsko
ÚtočníkSakari ManninenŽenevaŠvýcarsko
ÚtočníkWaltteri MereläBernŠvýcarsko
ÚtočníkPetteri PuhakkaKlotenŠvýcarsko
ÚtočníkPatrik PuistolaÖrebroŠvédsko
ÚtočníkAatu RätyVancouverNHL
Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Výsledky

Nejčtenější

26. dubna 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.