Konečně skórovaly, vedly... České hokejistky ale v Lahti podlehly i Švýcarkám

Zápas se nesl ve znamení výrazné střelecké převahy českého výběru. Svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalského i přesto musely dlouho čekat na první gólovou radost na turnaji po porážkách 0:2 s Finkami a 0:5 se Švédkami. Nejblíže byla k úspěšnému zásahu Mlýnková, když ve 25. minutě trefila tyčku.
Vysvobození přišlo až v 52. minutě, když Jarabková využila zakrytého výhledu švýcarské brankářky Brändliové a otevřela skóre. Už o minutu a čtvrt později slavily Češky znovu, když akci Juříčkové dokončila Vanišová a z prostoru brankoviště dotlačila kotouč za brankovou čáru.
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Hokejistky podruhé za sebou neskórovaly, se Švédskem utrpěly historický debakl
Švýcarky se však nevzdaly a už v polovině 57. minuty sáhly ke hře bez brankářky. Enzlerová s přispěním horní tyčky rychle snížila, v tu chvíli platilo stejné skóre, jakým skončil poslední vzájemný souboj v Klotenu. Do konce však nevydrželo, neboť při opětovné hře s prázdnou klecí vyrovnala v 59. minutě Leemannová.
V prodloužení se Švýcarky dostaly do přečíslení tří na jednu, které bránící Neubauerová vyřešila obětavým blokem. Na druhé straně nevyužila dobrou šanci Pejzlová. Střely na branku vyzněly v celém utkání jednoznačně ve prospěch Češek (42:10), přesto se muselo rozhodnout až v nájezdech.
K nim se z českého týmu rozjely postupně Kaltounková, Lásková, Juříčková, Vanišová a Mrázová, ale žádná z nich neuspěla. Z celkem sedmi nájezdů v průběhu turnaje nedaly Češky ani jediný gól. V páté sérii pak rozhodla jediná úspěšná exekutorka Balzerová.
Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Lahti
Česko - Švýcarsko 2:3 po nájezdech (0:0, 0:0, 2:2 - 0:0)
17.00 Finsko - Švédsko.