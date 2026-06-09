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České hokejistky čeká na listopadovém šampionátu skupina A v Esbjergu

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  12:13
České hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině A v Esbjergu a postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a USA. Světový šampionát se bude premiérově konat v listopadu, datum tak lépe zapadne do kalendáře zámořské soutěže PWHL.

České hokejistky se připravují na zápas proti Švýcarsku. | foto: AP

Hlavním dějištěm turnaje bude Herning, kde se uskuteční zápasy skupiny B i boje o medaile. Mezinárodní hokejová federace IIHF zveřejnila rozpis turnaje na svém oficiálním webu.

Oproti minulosti nebudou týmy do základních skupin rozděleny podle výkonnosti, ale podle žebříčku IIHF. Herní schéma je tak podobné jako v případě MS mužů nebo juniorů. Z každé skupiny postoupí do čtvrtfinále čtyři týmy, které se následně utkají křížem. Nejhorší mužstva obou skupin čeká zápas o udržení mezi elitou.

Český tým, který na šampionátu povede nový kouč Brian Idalski z USA, vstoupí do MS v první den turnaje v pátek 6. listopadu. Zápasy o medaile jsou na programu v pondělí 16. listopadu. Na předešlém MS obsadil český výběr v Českých Budějovicích čtvrté místo, v boji o bronz prohrál s Finskem 3:4 v prodloužení. Titul získaly Američanky.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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