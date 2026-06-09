České hokejistky čeká na listopadovém šampionátu skupina A v Esbjergu

Hlavním dějištěm turnaje bude Herning, kde se uskuteční zápasy skupiny B i boje o medaile. Mezinárodní hokejová federace IIHF zveřejnila rozpis turnaje na svém oficiálním webu.
Oproti minulosti nebudou týmy do základních skupin rozděleny podle výkonnosti, ale podle žebříčku IIHF. Herní schéma je tak podobné jako v případě MS mužů nebo juniorů. Z každé skupiny postoupí do čtvrtfinále čtyři týmy, které se následně utkají křížem. Nejhorší mužstva obou skupin čeká zápas o udržení mezi elitou.
Český tým, který na šampionátu povede nový kouč Brian Idalski z USA, vstoupí do MS v první den turnaje v pátek 6. listopadu. Zápasy o medaile jsou na programu v pondělí 16. listopadu. Na předešlém MS obsadil český výběr v Českých Budějovicích čtvrté místo, v boji o bronz prohrál s Finskem 3:4 v prodloužení. Titul získaly Američanky.