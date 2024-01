Bronzoví junioři se vrátili domů. Oslavy jsme si užili víc než loni, říká Šapovaliv

Český juniorský hokej čekal až do loňského roku na medaili dlouhých osmnáct let. A že minulé stříbro nemusí být ojedinělým úkazem, dokázali mladíci i na šampionátu ve Švédsku.

Konkurovali i těm vůbec nejlepším, s pozdějšími mistry světa z USA padli až v nájezdech, ve čtvrtfinále přešli přes Kanadu a dlouho hráli vyrovnanou partii i se Švédy.

V duelu o třetí místo předvedli nevídaný obrat z 2:5 na 8:5 a opět po roce se mohli radovat z medaile.

„Já už si ty poslední vteřiny ani nepamatuju,“ hlásil Reichel s úsměvem.

Trenéři českého týmu ukazují bronzové medaile ze světového šampionátu do 20 let.

Ještě dvě minuty před koncem základní hrací doby Češi ztráceli. Pak během padesáti vteřin čtyřikrát udeřili a nakonec mohli s komfortním náskokem slavit.

„My jsme byli rozhodnutí, že si vezmeme oddechový čas. Povedlo se to přesně tak, jak jsme chtěli, a pak jsme dokonce dali góly navíc. Psychika Finů byla rázem na bodě nula,“ dodal.

Právě bývalý reprezentant diktoval hráčům povely v závěru utkání. „Albi (Reichel) to připravil výborně a kluci to dobře sehráli. Bylo důležité, že si kluci hru bez brankáře vyzkoušeli i v zápase se Švédskem. To pak ovlivnilo i zápas o bronz,“ domníval se hlavní kouč Patrik Augusta.

Bronzové medailisty z MS do 20 let přivítali na letišti i jejich rodinní příslušníci.

Sám uznal, že národní tým neměl v utkání příliš mnoho šancí ke skórování při hře pět na pět. Rozhodovaly speciální týmy. A v tom Češi excelovali. „Úspěšnost padesát procent? To je dobrý číslo! Potřebovali jsme střelce a my je našli v pravý čas. Přesilovky byly výjimečné a zajistily nám medaili,“ popsal Reichel.

Přestože tentokrát získali junioři „horší“ cenný kov než loni, pochopitelně kvůli úspěšnějšímu zakončení zářili daleko více. „Oslavy jsme si užili v kabině víc než minulý rok. Turnaj jsme totiž zakončili vítězně,“ sdělil útočník Matyáš Šapovaliv.

Potřetí za sebou se česká reprezentace do dvaceti let podívala mezi nejlepší čtveřici týmů na mistrovství světa. Poprvé na medaili ještě nestačila, na dvou následujících turnajích už ano.

Na prognózy o vzestupu českého hokeje je ještě brzo, oproti předešlým letům už však nestagnuje. A ukazuje, že je schopný porazit i nejlepší národy na světě.