Světový pohár bez národního týmu. Kolik Čechů by se objevilo ve výběru Evropy?

Poslední Světový pohár v roce 2016 okořenily dva speciální týmy. Hokejisté ze Severní Ameriky do 23 let a výběr z ostatních zemí Evropy. Ten se později dostal až do finále, kde těsně podlehl Kanadě. V zámoří se spekuluje o novém formátu turnaje, který počítá jen se zámořskými velmocemi, Švédy a Finy - tedy bez Čechů. Redakce iDNES.cz složila speciální tým Evropy, který by se mohl zúčastnit Světového poháru v dalších letech. A vybral do něj tyto české hráče.