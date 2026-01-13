Skvělý Benák, Jiříček dál oslňuje. Jak se daří stříbrným juniorům po mistrovství?

Přemýšlíte, zdali si pustíte nějaký zápas kanadské juniorky? V takovém případě byste určitě neměli opomenout tým s názvem Brantford Bulldogs.
Důvod? Jeho dres obléká hned trojice českých hráčů. Útočník Adam Benák a obránci Adam Jiříček s Vladimírem Draveckým. A jak ukázaly zápasy po návratu z mistrovství, všichni mají skvělou formu.
Jiříček nepřestal dávat góly, za tři zápasy vstřelil hned tři, v klubu ho zase chválí. Z jeho hry je evidentní, jak si s pukem věří, dovolí si unikátní kousky, které mnohdy přetaví přímo v branku.
Podívejte se na jeden z Jiříčkových gólů po návratu z MS:
What a move, what a shot🗣️— Ontario Hockey League (@OHLHockey) January 11, 2026
Adam Jiricek now has goals in back-to-back games as he gives the @BulldogsOHL a lead with this nifty goal!@FloHockey | #stlblues pic.twitter.com/ULBgdktwBO
Nezaostává ani Benák, jenž je ještě o kus produktivnější. Hned v prvním klání po návratu zapsal bilanci 1+1, v třetím duelu pak nasázel hattrick a navrch přidal ještě asistenci.
„S pukem na holi je jak kouzelník. Má neskutečnou herní inteligenci, skvělý přehled ve hře, vidí akce jako málokterý jiný hráč. A k tomu má i fantastickou střelu,“ pochvaluje si jeho přínos hlavní trenér Bulldogs Jay McKee.
Už na mistrovství ukázal, v čem je jeho největší síla. Jasně, nastanou situace, v nichž kvůli své výšce (173 cm) mírně strádá, ale podobně jako Jiříček je s pukem na holi dominantní.
„I navzdory svým parametrů je jedním z nejtvrději pracujících hráčů, které jsem kdy poznal. A nebojí se, chodí i do soubojů,“ oceňuje McKee.
Aktuálně má Benák na kontě 49 bodů (19+30) za 29 zápasů a dál táhne ofenzivu týmu.
Do ní přispívá i třetí Čech v klubu Dravecký, jenž patří mezi největší tuzemské naděje na příští draft. Právě v následujících měsících zabojuje o co nejvyšší umístění, NHL Central Scouting ho v posledním žebříčku zařadil na 40. místo mezi hráči ze soutěží v Severní Americe.
Ještě dva české hokejisty byste ale našli o něco výše.
|
POHLED: Juniorské medaile jsou skvělé. Ale hvězdy Česko hledá dál. Nevychovává je
Možná trochu překvapivě jiného zadáka Jakuba Vaněčka (20.), jenž byl součástí výpravy na mistrovství světa, ovšem do zápasů nezasáhl. Návrat na klubovou scénu se mu však vydařil, za tři duely stihl nasbírat čtyři body.
A ještě výše pak spatříte Adama Novotného (12.), který na šampionátu marně usiloval o gól, ačkoliv na brankáře soupeřů vyslal vůbec nejvíce střeleckých pokusů (34).
V ontarijské juniorce ale udeřil hned po příletu z Minnesoty, očividně ho tak brankový půst nikterak nesrazil.
„Peterborough nemá k dispozici tolik špičkových hokejistů, ale Novotný si i tak dokáže vždycky najít způsob, jak vytvořit velké šance. V Severní Americe se zjevně cítí dobře a očekávám, že s rostoucí sebedůvěrou se bude nadále zlepšovat,“ napsal o něm skaut Steven Ellis z prestižního portálu Daily Faceoff.
Za 31 utkání nasázel už 20 gólů, na kontě má také 16 asistencí. Pokud svou fazónu ještě vystupňuje, může na červnovém draftu atakovat i první desítku.
Daří se však i dalším stříbrným juniorům. Přechod z extraligy zvládá nejužitečnější hráč šampionátu Vojtěch Čihař, jenž v prvních třech duelech v dresu Kelowny z WHL nahrál už na pět gólů.
|
Čihař starší o synovi: Ve Varech dřel jako Rus. Přečetli ho Patera s Moravcem
Maxmilian Curran sice stihl doposud odehrát jen dvě střetnutí, zato se v nich přihlásil do statistik hned čtyřikrát (3+1).
Snad jen u Tomáše Poletína panují obavy. Ne však ze špatných výkonů, také on se hned po návratu zapsal mezi střelce. Jenže už ve druhém utkání musel po ostrém nárazu do hlavy ze hry odstoupit a zatím není jasné, jak vážné jeho zranění je.