Nejsilnější Češi za poslední roky. Junioři sklízí v zámoří uznání, cílem aspoň medaile

Autor:
  7:00
Jako by tentokrát bylo něco trochu jinak. Už na začátku prosince, když trenér Patrik Augusta nominoval hokejisty na juniorské mistrovství, pronesl trochu netradiční větu. „Měli jsme z čeho vybírat.“ Zní to poněkud zvláštně, ale nebývalo to úplně zvykem.
Jakub Štancl (čelem) slaví se spoluhráči gól proti Švédsku na začátku utkání o...

Jakub Štancl (čelem) slaví se spoluhráči gól proti Švédsku na začátku utkání o bronz. | foto: AP

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Patrik...
Asistent trenéra Robert Reichel, za ním hlavní kouč české dvacítky Patrik...
Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20.
Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....
86 fotografií

Vznikl přetlak na vícero pozicích. Hráči, kteří by jindy v týmu rozhodně nechyběli, letos museli zůstat doma.

Třeba osmigólový extraligový střelec Petr Tomek z Karlových Varů, hbitý Oskar Lisler z Kladna, nedostalo se ani na draftované Kucharčíka, Rozsívala nebo Junga.

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

A už i v zámoří, kde fanoušci místních reprezentací brali zápasy s Českem v mládežnických kategoriích spíše za povinné tři body, najednou cítí nejistotu.

Národní tým totiž budí respekt.

Kupříkladu prestižní portál Daily Faceoff o Augustově týmu napsal: „Cokoli méně než medaile bude obrovským zklamáním.“

Čeští junioři se radují z jednoho z deseti gólů proti Slovensku.

„Řekl bych, že takový je cíl nás všech. Ale je důležité, abychom zůstali pokorní, nebyli namyšlení. Zkrátka si nemyslet, že to půjde samo,“ říká i zisku cenného kovu útočník Petr Sikora, jeden z lídrů týmu.

Redaktor Tony Ferrari z prestižního serveru The Hockey News zase přidal: „Čtyřikrát v řadě hráli semifinále, ovšem jejich soupiska mi teď připadá za ty roky nejsilnější.“

„Četl jsem, že máme silný tým, hezky se to poslouchá, ale musíme to ukázat na ledě,“ ví útočník Richard Žemlička.

Narazí a zaseknou se. Augusta řeší výchovu hráčů: Chybí odolnost, moc je peřinkujeme

„Já tyhle věci moc nevnímám, neposlouchám, co se o nás kde říká nebo píše. Dám jen na vlastní pocit. Chceme mít sebevědomé hráče, energii, ale zároveň pokoru, ne bohorovnost,“ připomněl zase Augusta.

Na mistrovství se v roli trenéra dvacítky vypravuje už potřetí, v obou předchozích případech slavil bronz, čímž úspěšně navázal na stříbrného Radima Rulíka.

Tři medaile z posledních tří šampionátů mají jen Češi a Američané. Není tedy divu, že se i nyní s národním týmem počítá.

Utkání českých juniorů v Chomutově proti Slovensku odehrál i Radim Mrtka.

„Věřím, že dokážeme dohromady poskládat silný tým. Neříkám, že máme nejlepší mužstvo, tihle kluci skončili na osmnáctkách šestí a sedmí, pořád čekají na výrazný výsledek. Ale věřím, že jejich cesta vyvrcholí právě teď a bude se o nich psát jako o těch úspěšných,“ přeje si Augusta.

Konkurence bude tradičně extrémně silná. Ale čeští junioři se i zvučnějším soupeřům naučili v posledních letech čelit. Hrají sebevědomě, týmově, zdobí je kompaktní hra všech pěti hráčů směrem dopředu i dozadu.

A hráči jsou navíc na hvězdy soupeřů připravení ze zámořských soutěží, odkud si Augusta vybral 18 z 26 nominovaných.

Sestřelil Kanadu, teď přijde o MS vinou zranění. Jecha nahradí u dvacítky Chludil

„Ale celkově máme tentokrát o něco mladší mužstvo, víc kluků může jet i za rok. Strašně důležití pro nás budou ti zkušenější, co s námi byli minule. Chceme, aby šli příkladem a ukázali nám, že ví, jak vyhrávat,“ hlásí Augusta.

To bude pro jeho tým vůbec nejdůležitější. Zvládnout všechny nástrahy ve skupině a uspět ve čtvrtfinále, které zpravidla rozhoduje o tom, zdali turnaj bude, nebo nebude úspěšný.

Jenže čeští fanoušci už si navykli, že úspěch znamená medaile.

A podle hlasů z posledních týdnů si na to zvykli i v zámoří.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Liberec vs. K. VaryHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Liberec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:00
  • 1.93
  • 4.25
  • 3.25
Hradec Kr. vs. LitvínovHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Hradec Kr. vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:00
  • 1.62
  • 4.60
  • 4.43
Plzeň vs. KladnoHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Plzeň vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:30
  • 1.78
  • 4.26
  • 3.79
Pardubice vs. TřinecHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
26. 12. 17:00
  • 1.77
  • 4.48
  • 3.66
Č. Budějovice vs. KometaHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
26. 12. 17:00
  • 2.35
  • 4.25
  • 2.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

Ať se někdo zamyslí... Hokejisté řeší velké sváteční vytížení, extraliga čelí stížnostem

Kladno, 20. 2. 2025. Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň. Jakub Lev, kapitán Plzně.

Do Štědrého dne zbývá jen pár hodin, hokejisty v extralize ale večer ještě čekají utkání 33. kola. Někteří se vrátí domů k ránu svátečního dne. „Od vedení soutěže je to něco na styl: Je nám to jedno,...

Nejsilnější Češi za poslední roky. Junioři sklízí v zámoří uznání, cílem aspoň medaile

Jakub Štancl (čelem) slaví se spoluhráči gól proti Švédsku na začátku utkání o...

Jako by tentokrát bylo něco trochu jinak. Už na začátku prosince, když trenér Patrik Augusta nominoval hokejisty na juniorské mistrovství, pronesl trochu netradiční větu. „Měli jsme z čeho vybírat.“...

26. prosince 2025

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

26. prosince 2025  6:59

Sportovní zápasy o Vánocích. Co se hraje a kde sledovat sport v TV

Padající Thierno Barry mezi Declanem Ricem a Leandrem Trossardem.

Vánoční čas je období klidu a pohody, rodinných setkání a celkového zpomalení. Tedy pokud máte štěstí. Zároveň je stále nabitý spoustou atraktivních sportovních událostí. Pokud vás omrzí pohádky nebo...

26. prosince 2025  6:58

Vánoce? Vždyť máme práci. Se salátem musím střídmě, mrzí rekordmana Nahodila

Premium
Olomoucký hokejista Lukáš Nahodil má v extralize odehráno přes 700 startů.

Před pár týdny překonal v hokejové extralize metu sedmi set startů. To už je pořádný milník, klobouk dolů! Útočník Olomouce Lukáš Nahodil tak může nejen vzpomínat na hezké zážitky, ale také počítat,...

26. prosince 2025

Show, karaoke a druhý den trénink. Dvacítku znovu čekají netradiční Vánoce

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Tradičně netradiční vánoční svátky čekají hokejovou dvacítku, která se v zámoří chystá na start mistrovství světa. Štědrý den prožije výběr kouče Patrika Augusty společně, ale tím také jakákoli...

24. prosince 2025  14:55

Vánoční dárek pro fanoušky Vítkovic. Yetman, Nellis a Abdul prodloužili smlouvy

Vítkovický Nellis překonává sparťanského gólmana Kováře.

Hokejové Vítkovice oznámily jako vánoční dárek svým fanouškům prodloužení smluv s členy elitní útočné formace. Jindřich Abdul a Kanaďan Chad Yetman budou po uplatnění opce pokračovat minimálně do...

24. prosince 2025  14:20

Náraz a brzký konec. Bývalý reprezentant vzpomíná: Život se mi otočil o 180 stupňů

Premium
Marek Bláha na Hlinka Gretzky Cupu v roce 2019.

Patřil k nejlepším v ročníku. Marek Bláha platil za produktivního obránce, který daleko přesahoval tuzemskou úroveň. Pravidelně reprezentoval Česko na několika mládežnických turnajích, když pak...

24. prosince 2025

Mdlá Boleslav. Takový výkon nevede nahoru! hromoval po fiasku Pyrochta

Litvínovský Hannikainen neudržel stabilitu v souboji s mladoboleslavským...

Nešťastné a neveselé! Hokejistům Mladé Boleslavi už jde v extralize o „kejhák“, poslední Litvínov jim před Štědrým dnem uštědřil výprask 1:6 a vtáhl je do barážové detektivky. Rozdíl je už jen...

24. prosince 2025  9:31

Hertl skóroval za Vegas, Pastrňák jen mírnil další debakl Bostonu

Braeden Bowman (42) a Tomáš Hertl (48) slaví gól Vegas Golden Knights.

Poslední hrací den před vánoční přestávkou nabídla hokejová NHL třináct duelů. Ve formě hrající centr Tomáš Hertl gólem podpořil triumf Vegas 7:2 nad San Jose. Naopak David Pastrňák asistencí jen...

24. prosince 2025  7:27,  aktualizováno 

Ztráta Litvínova po vánočním mejdanu klesla: Ale pořád je před námi obří hora

Hráči Litvínova zdolali Mladou Boleslav a stáhli manko na předposlední místo.

Šťastné a veselé! Hokejový Litvínov zažil vánoční mejdan, Verva v souboji dvou nejslabších týmů extraligy nadělovala, Mladou Boleslav rozstřílela 6:1 a po nejvyšší výhře v sezoně je její ztráta na...

23. prosince 2025  22:02

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Nadílka na Spartě. A čtyřbodový Špaček před Spenglerem hlásí: Chceme uspět!

Sparťanský útočník Michael Špaček se tlačí do zakončení v utkání s Olomoucí.

V tak dominantní zápas možná ani sami nedoufali. Plně kontrolovaný průběh, vysoký počet vstřelených gólů i zdařilá defenziva. To vše se ve 33. extraligovém kole povedlo hokejistům Sparty, kteří...

23. prosince 2025  21:34

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.