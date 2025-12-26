Vznikl přetlak na vícero pozicích. Hráči, kteří by jindy v týmu rozhodně nechyběli, letos museli zůstat doma.
Třeba osmigólový extraligový střelec Petr Tomek z Karlových Varů, hbitý Oskar Lisler z Kladna, nedostalo se ani na draftované Kucharčíka, Rozsívala nebo Junga.
A už i v zámoří, kde fanoušci místních reprezentací brali zápasy s Českem v mládežnických kategoriích spíše za povinné tři body, najednou cítí nejistotu.
Národní tým totiž budí respekt.
Kupříkladu prestižní portál Daily Faceoff o Augustově týmu napsal: „Cokoli méně než medaile bude obrovským zklamáním.“
„Řekl bych, že takový je cíl nás všech. Ale je důležité, abychom zůstali pokorní, nebyli namyšlení. Zkrátka si nemyslet, že to půjde samo,“ říká i zisku cenného kovu útočník Petr Sikora, jeden z lídrů týmu.
Redaktor Tony Ferrari z prestižního serveru The Hockey News zase přidal: „Čtyřikrát v řadě hráli semifinále, ovšem jejich soupiska mi teď připadá za ty roky nejsilnější.“
„Četl jsem, že máme silný tým, hezky se to poslouchá, ale musíme to ukázat na ledě,“ ví útočník Richard Žemlička.
„Já tyhle věci moc nevnímám, neposlouchám, co se o nás kde říká nebo píše. Dám jen na vlastní pocit. Chceme mít sebevědomé hráče, energii, ale zároveň pokoru, ne bohorovnost,“ připomněl zase Augusta.
Na mistrovství se v roli trenéra dvacítky vypravuje už potřetí, v obou předchozích případech slavil bronz, čímž úspěšně navázal na stříbrného Radima Rulíka.
Tři medaile z posledních tří šampionátů mají jen Češi a Američané. Není tedy divu, že se i nyní s národním týmem počítá.
„Věřím, že dokážeme dohromady poskládat silný tým. Neříkám, že máme nejlepší mužstvo, tihle kluci skončili na osmnáctkách šestí a sedmí, pořád čekají na výrazný výsledek. Ale věřím, že jejich cesta vyvrcholí právě teď a bude se o nich psát jako o těch úspěšných,“ přeje si Augusta.
Konkurence bude tradičně extrémně silná. Ale čeští junioři se i zvučnějším soupeřům naučili v posledních letech čelit. Hrají sebevědomě, týmově, zdobí je kompaktní hra všech pěti hráčů směrem dopředu i dozadu.
A hráči jsou navíc na hvězdy soupeřů připravení ze zámořských soutěží, odkud si Augusta vybral 18 z 26 nominovaných.
„Ale celkově máme tentokrát o něco mladší mužstvo, víc kluků může jet i za rok. Strašně důležití pro nás budou ti zkušenější, co s námi byli minule. Chceme, aby šli příkladem a ukázali nám, že ví, jak vyhrávat,“ hlásí Augusta.
To bude pro jeho tým vůbec nejdůležitější. Zvládnout všechny nástrahy ve skupině a uspět ve čtvrtfinále, které zpravidla rozhoduje o tom, zdali turnaj bude, nebo nebude úspěšný.
Jenže čeští fanoušci už si navykli, že úspěch znamená medaile.
A podle hlasů z posledních týdnů si na to zvykli i v zámoří.