Červenka nedokončil reprezentační trénink. S týmem by ale měl zůstat

Novému trenérskému štábu v čele se Zdeňkem Motákem se zamlouvá, jak si hráči počínají. „Kluci makají, zaměřili jsme se více na ofenzivní zónu. Máme tam i nějaké systémové věci, protože chceme, ať to ve čtvrtek vypadá trošku jako jeden mančaft,“ řekl novinářům asistent Pavel Gross.
„I proto jsou porady před tréninkem i během něj trošku delší, abychom hráčům v kostce řekli, jak chceme hrát jako tým. Za tu krátkou dobu, co máme k dispozici, to potřebujeme do těch hlav dostat. Zatím se nebavíme o nějakých extra detailech,“ dodal Gross.
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Složení řad už mají trenéři v hlavě. Hodně spoléhat budou na pardubické trio Matěj Stránský, David Tomášek, Jiří Smejkal, které si vede skvěle v extralize.
„Víme, že jsou týmy, které mají velmi dobře složené lajny, jimž to navíc zrovna lepí a dobře fungují. Samozřejmě je to krása, když má člověk takovou lajnu pohromadě. Ve čtvrtek bude o to zajímavější vidět, jak to bude vypadat proti top mančaftu, vidět celkově náš pohyb. Je dobré, že ti kluci přijeli, ačkoliv mají za pár dnů Ligu mistrů,“ prohlásil Gross.
Právě úvodní zápasy českých týmů v play off Ligy mistrů, které jsou na programu za týden v úterý a ve středu, trenéři zohlední při vytížení hráčů. I proto do kempu pozvali 31 hokejistů. Dopředu počítali s tím, že někteří z nich neodcestují na zbytek turnaje do Helsinek. „Je to v plánu, který kluci znají. V každém případě je tam nějaká domluva,“ uvedl Gross.
Tréninku přihlížel z hlediště také „zvěd“ švédského výběru. „Ono je to jedno, zda vidí třeba nácvik přesilovek. Švédové také půjdou za chvíli na led. Ale já se můžu dívat na deset tréninků a vidět dvacet videí... Když tam pak Švédové ty souboje nevyhrají, nebudou mít puky. A o tom to dneska je. Potřebujete být v tempu, mít pohyb, hrát agresivně a vyhrávat souboje,“ řekl Gross.
I Švédové změnili hlavního kouče. Namísto Sama Hallama vede nároní tým trenér Rikard Grönborg, jenž se do funkce vrátil po sedmi letech.
„Myslím, že situace obou týmů je stejná. My máme jiné trenéry, oni zrovna tak. Budeme se koncentrovat na sebe, abychom hráli to, co jsme si řekli. To je to, co nás zajímá,“ uvedl Gross.