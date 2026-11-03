Červenka nedokončil reprezentační trénink. S týmem by ale měl zůstat

Autor: ,
  16:55
Roman Červenka a Jan Košťálek míří na první trénink reprezentace.

Roman Červenka a Jan Košťálek míří na první trénink reprezentace. | foto: ČTK

Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.
Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.
Trenér Zdeněk Moták uděluje pokyny na prvním tréninku reprezentace.
Trenér Zdeněk Moták uděluje pokyny na prvním tréninku reprezentace.
8 fotografií
Čeští hokejisté v úterý poprvé trénovali v O2 areně, kde je ve čtvrtek čeká úvodní zápas nové sezony v rámci Finských her proti Švédsku. Takřka dvouhodinová příprava skončila předčasně pro Romana Červenku. Zkušený útočník by však měl být v pořádku a pokračovat s týmem.

Novému trenérskému štábu v čele se Zdeňkem Motákem se zamlouvá, jak si hráči počínají. „Kluci makají, zaměřili jsme se více na ofenzivní zónu. Máme tam i nějaké systémové věci, protože chceme, ať to ve čtvrtek vypadá trošku jako jeden mančaft,“ řekl novinářům asistent Pavel Gross.

„I proto jsou porady před tréninkem i během něj trošku delší, abychom hráčům v kostce řekli, jak chceme hrát jako tým. Za tu krátkou dobu, co máme k dispozici, to potřebujeme do těch hlav dostat. Zatím se nebavíme o nějakých extra detailech,“ dodal Gross.

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Složení řad už mají trenéři v hlavě. Hodně spoléhat budou na pardubické trio Matěj Stránský, David Tomášek, Jiří Smejkal, které si vede skvěle v extralize.

„Víme, že jsou týmy, které mají velmi dobře složené lajny, jimž to navíc zrovna lepí a dobře fungují. Samozřejmě je to krása, když má člověk takovou lajnu pohromadě. Ve čtvrtek bude o to zajímavější vidět, jak to bude vypadat proti top mančaftu, vidět celkově náš pohyb. Je dobré, že ti kluci přijeli, ačkoliv mají za pár dnů Ligu mistrů,“ prohlásil Gross.

Právě úvodní zápasy českých týmů v play off Ligy mistrů, které jsou na programu za týden v úterý a ve středu, trenéři zohlední při vytížení hráčů. I proto do kempu pozvali 31 hokejistů. Dopředu počítali s tím, že někteří z nich neodcestují na zbytek turnaje do Helsinek. „Je to v plánu, který kluci znají. V každém případě je tam nějaká domluva,“ uvedl Gross.

Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.
Trenér Zdeněk Moták uděluje pokyny na prvním tréninku reprezentace.

Tréninku přihlížel z hlediště také „zvěd“ švédského výběru. „Ono je to jedno, zda vidí třeba nácvik přesilovek. Švédové také půjdou za chvíli na led. Ale já se můžu dívat na deset tréninků a vidět dvacet videí... Když tam pak Švédové ty souboje nevyhrají, nebudou mít puky. A o tom to dneska je. Potřebujete být v tempu, mít pohyb, hrát agresivně a vyhrávat souboje,“ řekl Gross.

I Švédové změnili hlavního kouče. Namísto Sama Hallama vede nároní tým trenér Rikard Grönborg, jenž se do funkce vrátil po sedmi letech.

„Myslím, že situace obou týmů je stejná. My máme jiné trenéry, oni zrovna tak. Budeme se koncentrovat na sebe, abychom hráli to, co jsme si řekli. To je to, co nás zajímá,“ uvedl Gross.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Columbus vs. ColoradoHokej - - 4. 11. 2026:Columbus vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.70
  • 4.10
  • 2.32
Washington vs. DallasHokej - - 4. 11. 2026:Washington vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.50
  • 3.93
  • 2.57
Pittsburgh vs. VegasHokej - - 4. 11. 2026:Pittsburgh vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.42
  • 4.15
  • 2.57
Philadelphia vs. MinnesotaHokej - - 4. 11. 2026:Philadelphia vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 3.43
  • 4.39
  • 1.90
NY Rangers vs. St. LouisHokej - - 4. 11. 2026:NY Rangers vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.41
  • 4.03
  • 2.63
New Jersey vs. EdmontonHokej - - 4. 11. 2026:New Jersey vs. Edmonton //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.06
  • 4.23
  • 3.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

První ostrá reakce sponzorů. Tipsport odmítá reklamu na MS při zápasech Rusů

Pavel Zacha se raduje z gólu Davida Pastrňáka ve finále MS v hokeji 2024.

Od pátku, kdy Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) umožnila návrat Rusů do hokeje, se čeká na reakce sponzorů. Jejich postoj totiž bude mít naprosto zásadní vliv na dění. A zatímco většina z firem...

Červenka nedokončil reprezentační trénink. S týmem by ale měl zůstat

Roman Červenka a Jan Košťálek míří na první trénink reprezentace.

Čeští hokejisté v úterý poprvé trénovali v O2 areně, kde je ve čtvrtek čeká úvodní zápas nové sezony v rámci Finských her proti Švédsku. Takřka dvouhodinová příprava skončila předčasně pro Romana...

3. listopadu 2026  16:55

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

3. listopadu 2026  16:45

Švédové otočili, proti Rusům na MS hrát nebudou. Stejně jako další severské země

Švédští hokejisté slaví gól do sítě Slovenska.

S jasným rozhodnutím napodobili finské hokejisty. Norové v úterním prohlášení uvedli, že by odmítli na příštím mistrovství světa nastoupit proti Rusům. Zbylá utkání by odehráli dle platného...

3. listopadu 2026  15:10

Šampion Rutta o Spartě i parťákovi Kučerovovi: Nedivím se mu, že chce pryč

Premium
Obránce Jan Rutta se usmívá na tréninku národního týmu.

S Tampou dvakrát vyhrál Stanley Cup, v Praze získal s národním týmem zlato z mistrovství světa a v NHL odehrál přes čtyři sta zápasů. Bude tím správným receptem pro trápící se Spartu v hokejové...

3. listopadu 2026

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

3. listopadu 2026  10:18

Dvoubodový Klapka zařídil výhru Calgary, Pastrňák rozhodl nájezdy

Adam Klapka v zápase proti San Jose.

Přestože nastupoval až ve čtvrté formaci Calgary, stal se hokejový útočník Adam Klapka jednou z hvězd pondělního zápasu NHL. Bilancí 1+1 totiž zařídil kanadskému celku výhru 2:1 na ledě San Jose....

3. listopadu 2026  6:49,  aktualizováno  7:52

Finské hokejové hry 2026: Program, výsledky, nominace, tabulka

Jakub Flek během zápasu s Finskem na Českých hokejových hrách.

Česká hokejová reprezentace zahájí novou sezonu Euro Hockey Tour na Finských hokejových hrách, které letos nesou název Nocco Hockey Games. Úvodní zápas proti Švédsku odehraje ve čtvrtek 5. listopadu...

3. listopadu 2026

Bál se, jestli není moc starý. Frodla pozvání do nároďáku těší, Rusko na MS odsuzuje

Karlovarský brankář Dominik Frodl pozoruje ze střídačky utkání s Kometou Brno.

Konečně se dočkal. V první nominaci nového kouče české hokejové reprezentace Zdeňka Motáka na Finské hry figuruje také jméno brankáře Dominika Frodla. Karlovarské jedničce se seniorský národní tým...

3. listopadu 2026  6:26

S Ruskem hrát nebudeme! Finsko dává dohromady země, které se nebojí bojkotu

Finští hokejisté oslavují gól Aleksandera Barkova.

Finové oznámili v pondělí večer zásadní rozhodnutí. Kategoricky odmítají hrát hokejové zápasy proti Rusku a dávají dohromady blok zemí ochotných postavit se za společné stanovisko. Český hokejový...

2. listopadu 2026  22:18

Nesouhlas, odsouzení, jasný postoj. Je mi z toho smutno, hlesl Moták k návratu Rusů

Trenér Zdeněk Moták na prvním tréninku reprezentace.

Po prvním reprezentačním tréninku nejdřív nominovaní Češi čelili otázkám na jeho samotný průběh. Dalo se však očekávat, že se řeč dostane i na téma, které v posledních dnech rezonuje hokejovým...

2. listopadu 2026  20:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Důkaz o prohnilém MOV, bezpečnostní rozbuška. Šťovíček o zákulisí návratu Rusů

Premium
Ruští hokejisté se radují z úvodního gólu v utkání proti Česku. Trefil se Anton...

Ten verdikt rozbouřil nejen hokejovou scénu. Návrat ruské reprezentace na mezinárodní scénu, o němž rozhodl arbitrážní soud CAS, je od pátku tématem nesčetných diskuzí. Jak ale dotyčné jednání...

2. listopadu 2026

Finské Turku se zřekne juniorského MS, pokud by měli přijet ruští hokejisté

Ruští junioři slaví vítězství na turnaji Karjala.

Finské město Turku oznámilo, že odstoupí od pořádání mistrovství světa juniorů v ledním hokeji na přelomu let 2027 a 2028, pokud na turnaji bude hrát Rusko. Šampionát má hostit spolu s Tampere.

2. listopadu 2026  18:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.