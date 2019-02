Změny v českém hokeji? Zatím jen návrhy, ale Král je s fórem spokojený

Toho se ve čtvrtek zúčastnilo přes sto pozvaných hostů z řad majitelů a manažerů tuzemských klubů (extraligy i nižších soutěží), vedoucích mládeže a trenérů.



Na neveřejné setkání přišel i vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička, dále například trenéři Filip Pešán (Liberec), Václav Varaďa a (reprezentace dvacetiletých, Třinec), Libor Zábranský (Kometa) Miloš Říha a Robert Reichel (trenéři seniorské reprezentace), šéftrenér svazu Slavomír Lener nebo asistent trenéra u dvacítek Patrik Eliáš.

Novináři na fórum přístup neměli. Server iDNES.cz o něm informoval 11. ledna - čtěte zde.

Podle oficiální tiskové zprávy Českého hokeje prezentoval Král údaje o ekonomice, sportovních výsledcích a rozvojových projektech.

O jaké informace konkrétně šlo? Prezident není spokojen, jaký prostor dostávají mladí hokejisté v soutěžích dospělých, nelíbí se mu ani struktura mládežnických soutěží nebo tlak na výsledky v nižších ligách.



I proto se předloni uzavřela druhá nejvyšší soutěž (týmy z ligy nemohou sestoupit), aby se trenéři nebáli zapojovat mladíky a plošně připravovat novou generaci hokejistů.

„Ale nefunguje to vůbec, a to mě drásá. Očekávali jsme, že se do první ligy napumpuje velké množství mladých hráčů, ve výsledku je jich ale v každém týmu tak o jednoho nebo dva více,“ stěžoval si Král v rozhovoru pro hokej.cz

S průběhem fóra byl ovšem spokojený, těšil ho početný zájem o událost. „Výstupem z jednání budou návrhy, které připraví vedení svazu s odbornými komisemi a rozešle k vyjádření klubům,“ řekl Král po konci setkání.

Čeho se návrhy budou týkat?

Zrušení odstupného v soutěžích dospělých



Úpravy systému soutěží včetně zúžení nejvyšší juniorské a dorostenecké extraligy



Úpravy věkových kategorií, především devátých tříd

Velkou podporu dostal také projekt Akademií U20 (hokejistů do dvaceti let), který by se měl po Litoměřicích (hrají v druhé nejvyšší lize) rozšířit také na Moravu.

Nicméně jak to sám Král nazval, jsou to „pouze“ návrhy, o kterých teprve budou jednat odborné komise a kluby. Ze setkání nevzešla žádná konkrétní rozhodnutí ani časový rámec, kdy by se měly první úpravy projevit.