Trenérka českých hokejistek MacLeodová má rakovinu. U týmu bude pokračovat

Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová oznámila, že jí byla diagnostikována rakovina prsu. Při léčbě bude pokračovat v klubu Ottawa Charge v zámořské PWHL a také na lavičce národního týmu, který povede na zimních olympijských hrách v Miláně. „Některé věci se budou v průběhu času ještě upřesňovat, ale mým cílem je být co nejčastěji na střídačce,“ uvedla MacLeodová v prohlášení na sociálních sítích Českého hokeje.

Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová. | foto: ČTK

„Nedávno mi byla diagnostikována rakovina prsu. Slyšet tato slova bylo nesmírně těžké, ale chci, aby všichni věděli, že budu v pořádku. Mám velké štěstí, že mě vede výjimečný lékařský tým, a společně jsme připravili léčebný plán, který mi dodává velkou jistotu do dalšího období,“ prozradila bývalá kanadská hokejistka.

Trenérkou české hokejové reprezentace se dvojnásobná olympijská vítězka stala v dubnu roku 2022 po hrách v Pekingu a získala s ním dvě historické bronzové medaile na mistrovství světa. Na posledních dvou šampionátech skončily Češky čtvrté. Od roku 2023 vede MacLeodová také Ottawu v elitní zámořské ženské lize.

Trenérka reprezentace žen MacLeodová povede Ottawu v nové hokejové lize PWHL

„Jedna z mých největších obav - kromě mého vlastního zdraví - byla, že nebudu schopna zvládat programy obou týmů, které pro mě tolik znamenají. Ulevilo se mi, že když mě lékařský tým ujistil, že léčba by měla mít jen minimální dopad na mou přítomnost během sezony Charge a že budu moci vést český tým na zimních olympijských hrách v únoru,“ uvedla MacLeodová.

Generální manažerka české reprezentace Tereza Sadilová potvrdila, že by hlavní trenérka měla vést národní tým na prosincovém turnaji Euro Hockey Tour ve Finsku.

