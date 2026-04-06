Trenérka hokejistek přerušuje kariéru, chce se soustředit na léčbu rakoviny

„Je dál v dobré náladě a soustředí se na své zdraví a zotavení,“ uvedli zástupci Charge. „Celá organizace Carlu plně podporuje. A její rodina žádá, aby bylo respektováno její soukromí.“
Třiačtyřicetiletá MacLeodová o nemoci informovala loni v listopadu a zahájila léčbu. Dosud na lavičce Ottawy zmeškala jen jediný zápas a naplno se věnovala i svým povinnostem u českého národního týmu.
Trenérka českých hokejistek MacLeodová má rakovinu. U týmu bude pokračovat
S reprezentací absolvovala i únorové olympijské hry v Miláně, kde její svěřenkyně vypadly ve čtvrtfinále. Na konci února jí vypršela smlouva s českým svazem.
Trenérkou české reprezentace se dvojnásobná olympijská vítězka stala v dubnu 2022 po hrách v Pekingu a získala s ním dvě historické bronzové medaile na mistrovství světa.
Na posledních dvou šampionátech skončily Češky čtvrté. Ottawu vede MacLeodová od roku 2023. Tým nyní bojuje o postup do play off. Její povinnosti v klubu dočasně převezme asistentka Haley Irwinová.
Mistrovství světa čeká hokejistky až v listopadu v Dánsku.