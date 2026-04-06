Trenérka hokejistek přerušuje kariéru, chce se soustředit na léčbu rakoviny

  20:29
Trenérka českých hokejistek a Ottawy v zámořské PWHL Carla MacLeodová se na neurčito stáhne z hokejového dění a bude se naplno soustředit na léčbu rakoviny prsu, která jí byla diagnostikována v loňském roce. O jejím rozhodnutí informoval kanadský klub.
Trenérka Carla Macleodová na české střídačce

Trenérka Carla Macleodová na české střídačce | foto: Radek PetrášekČTK

Kanadská trenérka Carla MacLeodová na české střídačce během duelu se Švédskem.
Zdrcená kapitánka českého týmu Aneta Tejralová a trenérka Carla MacLeodová.
Trenérka Carla MacLeodová komunikuje s českými hráčkami.
Střídačka českých hokejistek při utkání s USA. V kabátu duel sleduje trenérka...
„Je dál v dobré náladě a soustředí se na své zdraví a zotavení,“ uvedli zástupci Charge. „Celá organizace Carlu plně podporuje. A její rodina žádá, aby bylo respektováno její soukromí.“

Třiačtyřicetiletá MacLeodová o nemoci informovala loni v listopadu a zahájila léčbu. Dosud na lavičce Ottawy zmeškala jen jediný zápas a naplno se věnovala i svým povinnostem u českého národního týmu.

Trenérka českých hokejistek MacLeodová má rakovinu. U týmu bude pokračovat

S reprezentací absolvovala i únorové olympijské hry v Miláně, kde její svěřenkyně vypadly ve čtvrtfinále. Na konci února jí vypršela smlouva s českým svazem.

Trenérkou české reprezentace se dvojnásobná olympijská vítězka stala v dubnu 2022 po hrách v Pekingu a získala s ním dvě historické bronzové medaile na mistrovství světa.

Na posledních dvou šampionátech skončily Češky čtvrté. Ottawu vede MacLeodová od roku 2023. Tým nyní bojuje o postup do play off. Její povinnosti v klubu dočasně převezme asistentka Haley Irwinová.

Mistrovství světa čeká hokejistky až v listopadu v Dánsku.

Výsledky

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Trenérka hokejistek přerušuje kariéru, chce se soustředit na léčbu rakoviny

Trenérka Carla Macleodová na české střídačce

Trenérka českých hokejistek a Ottawy v zámořské PWHL Carla MacLeodová se na neurčito stáhne z hokejového dění a bude se naplno soustředit na léčbu rakoviny prsu, která jí byla diagnostikována v...

6. dubna 2026  20:29

O krok blíž baráži. Jihlava vyhrála ve Zlíně, ve finále první ligy se opět ujala vedení

Jihlavští hokejisté se radují z gólu do branky Zlína ve třetím zápase finálové...

Hokejisté Jihlavy vyhráli třetí zápas finále play off první ligy na ledě Zlína 4:1 a ujali se v sérii na čtyři vítězné zápasy vedení 2:1. O vítězství druhého týmu po základní části rozhodl ve 30....

6. dubna 2026  19:58

Šílený rekord: 163 asistencí za sezonu. Jak to král přihrávek Gretzky dokázal?

Premium
Wayne Gretzky z Edmonton Oliers se natahuje po poku pčed Reijem Ruotsalainenem...

Právě před čtyřiceti lety finišoval Wayne Gretzky z Edmonton Oilers za číslem, které je v bohatých dějinách NHL naprosto odskočené. Nejenže k němu z ohromné vzdálenosti vzhlíží horda jeho konkurentů,...

6. dubna 2026

Zacha, Pastrňák a Chmelař v NHL bodovali, Vladař byl třetí hvězdou duelu

Owen Tippett (74) a Dan Vladař (80) oslavují výhru Philadelphia Flyers.

Hokejisté Philadelphie si vylepšili šance na postup do play off díky nedělní výhře 2:1 po prodloužení nad Bostonem. Jediný gól Bruins vstřelil Pavel Zacha za asistence Davida Pastrňáka, gólman vítězů...

6. dubna 2026  7:04,  aktualizováno  8:16

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu.

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Artturi Lehkonen (62) a Martin Nečas slaví gól Colorada v utkání s Dallasem.

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje proti Lukáši Sedlákovi z Pardubic.

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

To byla jízda. Třinečtí hokejisté opět ukázali obrovskou sílu. Ve 37. minutě druhého semifinále extraligy prohrávali s Karlovými Vary 1:4, ale třemi góly během 129 vteřin ještě do konce druhé třetiny...

4. dubna 2026  22:37

