Čajan jako ve snu: první nula v extralize, reprezentace a gratulace od Orcta

Petr Bílek
  15:01
Možná je čas se štípnout. Úterý – první extraligová nula kariéry. Středa – první pozvánka do národního týmu. Litvínov se v extralize souží, jeho brankář Pavel Čajan září. Ze zámoří se vracel, aby ho trenér Zdeněk Orct jako gólmana „dopekl“, což se daří snad až do křupava.
Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga. Pavel Čajan, brankář Vervy.

Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga. Pavel Čajan, brankář Vervy. | foto: Petr Bílek, MF DNES

24 fotografií

„Jsem opravdu rád za šanci reprezentovat svou zem,“ citoval třiadvacetiletého rodáka z Příbrami klubový web. „Je to pro mě obrovská čest a motivace do další práce.“

Trenér českého týmu Radim Rulík jej nominoval pro Karjala Cup jako trojku vedle Josefa Kořenáře ze Sparty a libereckého Petra Kváči. Čajan bude s reprezentací jen na trénincích v Praze. „Litvínovu se nedaří, ale on odchytal pár dobrých zápasů a chceme ho vidět,“ vysvětlil Rulík.

Brankář vysoký 190 cm putoval v zámoří nižšími soutěžemi, chytal třeba AHL za Cleveland či ECHL v Cincinnati. Ve svých klubech povětšinou neměl stálého trenéra brankářů, i proto si vymyslel comeback, aby doma sílil pod Orctovým dozorem. A pak? Zase šup za oceán.

Rulík nominoval na první akci sezony známé tváře. Překvapením debutant Čajan

„Jsem ve věku, kdy musím sbírat zkušenosti, ještě je čas dva tři roky růst,“ vysvětloval, když ho v létě představovali jako litvínovskou posilu. „Za panem trenérem Orctem je vidět velká práce, on gólmany dělat umí. Jak Zajíčka, tak Francouze a další. Doufám, že mě dopeče taky!“

Pavel Francouz se pod Orctovým vedením vyšvihl z Litvínova až ke Stanley Cupu v dresu Colorada, Zajíčka v létě angažoval Boston. Právě „Čajda“ u chemiků vystřídal „Zajdu“.

A je světlým bodem jinak temné současnosti Litvínova. V žebříčku extraligových gólmanů mu patří pátá příčka s úspěšností zákroků 92,51 procenta. Zapsal si i jednu asistenci, dvě trestné minuty a tři výhry. A v úterý proti Olomouci první čisté konto v nejvyšší soutěži.

Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga. Pavel Čajan z Litvínova oslavuje výhru skokem do mantinelu.

„Nula je skvělá pochvala, protože já jich zase tolik nesbírám. Myslím, že si ji budu pamatovat trochu déle,“ usmíval se po děkovačce, při které skočil před kotlem na mantinel. Na rozdíl od pátečního zápasu s Libercem už skalní příznivci fandili, tehdy dvě třetiny mlčeli a posílali vzkazy končícímu majiteli Orlenu. „Příjemná změna a skvělá zpráva, že nás podporovali zase celých šedesát minut.“

Za čisté konto obdržel stejnou památku, jakou dostávají premiéroví střelci. „Taky jsem dostal svůj puk za nulu. Pan Orct mi pogratuloval, ale říkal, že dřina pokračuje.“

Práce má až nad hlavu, Litvínov je poslední a neproduktivní, tudíž role gólmanů se zvýrazňuje. „Tlak je na nás větší hlavně z důvodu, že se střelecky trošičku víc trápíme. Není až taková jistota, že bychom to dotáhli, když náhodou dostaneme víc gólů,“ připomněl Čajan, který se v brance točí se slovenským reprezentantem Matejem Tomkem. „Na druhou stranu se my gólmani snažíme podávat co nejlepší výkony, ať 5:0 vyhráváme nebo prohráváme… Naší prací je v klíčový moment udělat klíčový zákrok.“

Zajdu střídá Čajda. Snad mě Orct dopeče jako Francouze, doufá gólman Litvínova

Litvínov je sice poslední s odstupem, ale už začal vítězit. Olomouc naposledy přetlačil 1:0 díky přesilovkové trefě Davida Kašeho.

„Cítili jsme frustraci, několik nadějně rozehraných zápasů jsme nedotáhli,“ mrzelo Čajana. Po odvolání trenéra Michala Broše a povýšení jeho asistenta Jakuba Petra se tým zvedá. „Po výměně trenéra jsme se víc semkli. Věděli jsme, že nejde hrát jako dosud. Že musíme každý začít od sebe a zlepšovat se trénink co trénink.“

Čajan je první vlaštovkou, že to jde. Díky své formě se vyšvihl až do reprezentace.

