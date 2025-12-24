Náraz a brzký konec. Bývalý reprezentant vzpomíná: Život se mi otočil o 180 stupňů

Tehdy působil ve Finsku, hrával tamní juniorskou soutěž a nahlédl i mezi dospělé. Měl za sebou starty v národního týmu třeba na prestižním Hlinka Gretzky Cupu, později nastupoval i za dvacítku.
Měl veliký talent. Přesto musel skončit. „Udělal jsem kličku, soupeř přede mnou vystrčil koleno a bylo to,“ vzpomíná pro iDNES.
K hokeji se ještě zkoušel vrátit, ale dlouho už to zkrátka nešlo. Musel učinit těžké, avšak nutné rozhodnutí. Sportu, který od dětství miloval, dát sbohem.
„Najednou se všechno otočilo. Ale šel jsem do toho s tím, že dělám pro svoji budoucnost dobrou věc,“ přemítá o dva a půl roku později.
Když jsem odcházel do Finska, měl jsem víc nabídek. Ale podle mě jsem si vybral tu nejhorší z nich. Posunulo mě to lidsky, osamostatnil jsem se, ale hokejově to nebylo ideální.