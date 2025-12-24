Náraz a brzký konec. Bývalý reprezentant vzpomíná: Život se mi otočil o 180 stupňů

Premium

Fotogalerie 6

Marek Bláha na Hlinka Gretzky Cupu v roce 2019. | foto: CTK / Paprskar PavelČTK

Jakub Hromada
  12:00
Patřil k nejlepším v ročníku. Marek Bláha platil za produktivního obránce, který daleko přesahoval tuzemskou úroveň. Pravidelně reprezentoval Česko na několika mládežnických turnajích, když pak jednou přišel prudký zvrat. Náraz, který mu změnil život a započal myšlenky na konec hokejové kariéry.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Tehdy působil ve Finsku, hrával tamní juniorskou soutěž a nahlédl i mezi dospělé. Měl za sebou starty v národního týmu třeba na prestižním Hlinka Gretzky Cupu, později nastupoval i za dvacítku.

Měl veliký talent. Přesto musel skončit. „Udělal jsem kličku, soupeř přede mnou vystrčil koleno a bylo to,“ vzpomíná pro iDNES.

K hokeji se ještě zkoušel vrátit, ale dlouho už to zkrátka nešlo. Musel učinit těžké, avšak nutné rozhodnutí. Sportu, který od dětství miloval, dát sbohem.

„Najednou se všechno otočilo. Ale šel jsem do toho s tím, že dělám pro svoji budoucnost dobrou věc,“ přemítá o dva a půl roku později.

Když jsem odcházel do Finska, měl jsem víc nabídek. Ale podle mě jsem si vybral tu nejhorší z nich. Posunulo mě to lidsky, osamostatnil jsem se, ale hokejově to nebylo ideální.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Liberec vs. K. VaryHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Liberec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:00
  • 1.92
  • 4.25
  • 3.28
Hradec Kr. vs. LitvínovHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Hradec Kr. vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:00
  • 1.57
  • 4.67
  • 4.74
Plzeň vs. KladnoHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Plzeň vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:30
  • 1.78
  • 4.25
  • 3.78
Pardubice vs. TřinecHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
26. 12. 17:00
  • 1.77
  • 4.48
  • 3.66
Č. Budějovice vs. KometaHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
26. 12. 17:00
  • 2.35
  • 4.25
  • 2.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

24. prosince 2025  12:22

Náraz a brzký konec. Bývalý reprezentant vzpomíná: Život se mi otočil o 180 stupňů

Premium
Marek Bláha na Hlinka Gretzky Cupu v roce 2019.

Patřil k nejlepším v ročníku. Marek Bláha platil za produktivního obránce, který daleko přesahoval tuzemskou úroveň. Pravidelně reprezentoval Česko na několika mládežnických turnajích, když pak...

24. prosince 2025

Mdlá Boleslav. Takový výkon nevede nahoru! hromoval po fiasku Pyrochta

Litvínovský Hannikainen neudržel stabilitu v souboji s mladoboleslavským...

Nešťastné a neveselé! Hokejistům Mladé Boleslavi už jde v extralize o „kejhák“, poslední Litvínov jim před Štědrým dnem uštědřil výprask 1:6 a vtáhl je do barážové detektivky. Rozdíl je už jen...

24. prosince 2025  9:31

Hertl skóroval za Vegas, Pastrňák jen mírnil další debakl Bostonu

Braeden Bowman (42) a Tomáš Hertl (48) slaví gól Vegas Golden Knights.

Poslední hrací den před vánoční přestávkou nabídla hokejová NHL třináct duelů. Ve formě hrající centr Tomáš Hertl gólem podpořil triumf Vegas 7:2 nad San Jose. Naopak David Pastrňák asistencí jen...

24. prosince 2025  7:27,  aktualizováno 

Ztráta Litvínova po vánočním mejdanu klesla: Ale pořád je před námi obří hora

Hráči Litvínova zdolali Mladou Boleslav a stáhli manko na předposlední místo.

Šťastné a veselé! Hokejový Litvínov zažil vánoční mejdan, Verva v souboji dvou nejslabších týmů extraligy nadělovala, Mladou Boleslav rozstřílela 6:1 a po nejvyšší výhře v sezoně je její ztráta na...

23. prosince 2025  22:02

Nadílka na Spartě. A čtyřbodový Špaček před Spenglerem hlásí: Chceme uspět!

Sparťanský útočník Michael Špaček se tlačí do zakončení v utkání s Olomoucí.

V tak dominantní zápas možná ani sami nedoufali. Plně kontrolovaný průběh, vysoký počet vstřelených gólů i zdařilá defenziva. To vše se ve 33. extraligovém kole povedlo hokejistům Sparty, kteří...

23. prosince 2025  21:34

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Sparta potvrdila posilu se zkušenostmi z NHL. Přichází finský útočník Vesalainen

Útočník Kristian Vesalainen, nová posila hokejové Sparty.

Hokejová Sparta hlásí před startem vánočních svátků novou posilu. Tou je finský útočník Kristian Vesalainen, který s klubem podepsal smlouvu do konce sezony 2026/27.

23. prosince 2025  18:47

Ať se někdo zamyslí... Hokejisté řeší velké sváteční vytížení, extraliga čelí stížnostem

Kladno, 20. 2. 2025. Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň. Jakub Lev, kapitán Plzně.

Do Štědrého dne zbývá jen pár hodin, hokejisty v extralize ale večer ještě čekají utkání 33. kola. Někteří se vrátí domů k ránu svátečního dne. „Od vedení soutěže je to něco na styl: Je nám to jedno,...

23. prosince 2025  14:44

Mladí kluci si už pro radu nechodí, říká Piskáček. Hokej ho ještě neomrzel

Hokejista Jan Piskáček v pořadu Prodloužení moderátorky Terezy Gojšové.

Šestatřicetiletý obránce Jan Piskáček toho má za sebou už opravdu hodně, přesto říká, že ho hokej paradoxně baví stále víc. Proč mu v zámoří nabízeli kurzy herectví? V jakém dresu prožil svou osobně...

23. prosince 2025  13:55

Prodej bytu 2+1 OV
Prodej bytu 2+1 OV

Podmokelská, Děčín - Děčín IV-Podmokly
2 200 000 Kč

Více z nabídky 104 827 nemovitostí

Brzy bude jasno. Hokejový svaz prozradil, kdy zveřejní olympijské nominace

David Pastrňák, Martin Nečas a Lukáš Sedlák slaví vedení nad Spojenými státy.

Za dva týdny – v úterý 6. ledna – zveřejní Český svaz ledního hokeje nominace na olympijský turnaj v Miláně. Společná tisková konference pro trenéry mužů i žen se uskuteční v Hotelu Stages od 11.00....

23. prosince 2025  13:26

Ze ztraceného talentu objevem univerzity. Nestrašil dál udivuje, potáhne i dvacítku?

Václav Nestrašil během tréninku české reprezentace.

Když si ho na draftu NHL vybrali z 25. pozice, určité naděje do něj vkládat museli. V Chicagu ale asi nečekali, že o půl roku později bude Václav Nestrašil zářit mezi univerzitními nadějemi. Za...

23. prosince 2025  9:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.