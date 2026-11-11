Bude Světový pohár s Ruskem? Kanadská vláda nám to komplikuje, říká šéf NHL

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  15:29
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Gary Bettman hovoří k novinářům před startem draftu NHL.

Gary Bettman hovoří k novinářům před startem draftu NHL. | foto: AP

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Soud rozhodl, Mezinárodní hokejová federace (IIHF) sice nesouhlasí, nicméně přemýšlí, jak dál. Ale co NHL? I její postoj bude důležitý, stále totiž nemá jasno, zdali pozve Rusko na Světový pohár. „Jsme přesvědčeni, že v konečném důsledku uděláme správnou věc,“ ujišťuje Gary Bettman, ligový komisionář.

Co si pod tím představit? V minulosti se spíše očekávalo, že IIHF bude stát proti návratu Rusů, kdežto NHL by mohla být vůči jejich znovuzačlenění ochotnější.

NHL ale mnohokrát naznačila, že bude sledovat, jak v celé situaci bude IIHF postupovat a přestože jejím rozhodnutím nebude nijak vázána, nebude chtít jít přímo proti němu.

Jenže IIHF – byť nuceně – postupně Rusy vrací do mezinárodního hokeje. Znamená to, že i na akcích pořádanými NHL budou figurovat Rusové?

Nutně ne.

Ruský útočník Alexandr Ovečkin během rozbruslení před zápasem o bronz proti Česku.

NHL totiž stále řeší finální složení Světového poháru, ani po stanovisku Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) nedošla k finálnímu rozhodnutí.

„Budeme prostě muset počkat a sledovat, jak se situace bude dále vyvíjet, protože se nyní mění téměř každý den a my se s tím budeme muset vypořádat. Víme to, ale dobrá zpráva je, že rozhodnutí nemusíme učinit dnes,“ říkal Bettman v úterý.

Ačkoliv seznam týmů, které by se měly Světového poháru v roce 2028 v Kanadě a Česku zúčastnit, není definitivně potvrzený, očekává se, že si na něm zahrají Spojené státy, Kanada, Švédsko, Finsko, Česko, Švýcarsko a Německo.

Poslední osmé místo by pak měli zaujmout buď Rusové, nebo Slováci.

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Bettman si uvědomuje, že v reakci na prohlášení CAS mnohé evropské státy vyhlásily bojkot případného vzájemného střetnutí s Ruskem. Také že Kanaďané zase nechtějí dát pro juniorský šampionát v Edmontonu a Red Deeru ruským juniorům víza. S oběma postoji musí nakládat.

„To, že kanadská vláda pronesla, že sem ruské týmy stejně nemohou přijet, z našeho pohledu situaci velmi komplikuje. Budeme muset přihlédnout ke všemu, co se ve světě děje. Neexistuje snadná odpověď, jsme však připraveni učinit co nejlepší rozhodnutí, až na to přijde,“ dodal.

Alexandr Ovečkin z Washingtonu slaví rekordní 895. gól v NHL v duelu proti New York Islanders. Gratuluje mu vrchní komisionář soutěže Gary Bettman.

Bettman tak nadále volí neutrální postoj, nechce se veřejně přiklonit na jednu, ani druhou stranu.

Na rozdíl od IIHF nemusí jednat pod tlakem, urychleně. Má totiž podstatně více času, byť i on bude muset někdy rozhodnout.

Spolu s nejbližším pomocníkem Billem Dalym a nově zvoleným prezidentem IIHF Franzem Reindlem měli schůzku, celou zamotanou situaci řešili.

Nějaký závěr? Žádný moc není.

Neřekl, kdy NHL oznámí osmičlenné složení turnaje, nechce si svázat ruce. A ačkoliv si uvědomuje, že ruští hokejisté, i ti v NHL, by si rádi na mezinárodní scéně zahráli, sám pravil: „Chápeme je. Ale je to složité.“

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