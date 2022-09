Bronzové hokejistky se vrátily ze šampionátu, na letišti dostaly dort

Po přijetí a předání darů hokejistky s medailemi na krku zapózovaly fotografům a s chutí také otevřely šampaňské, které dostaly. Hlavní část oslav však už měly za sebou. „Bylo to dlouhé, ale moc krásné. Nemám hlasivky, ráno jsme některé nemohly mluvit vůbec, ale bylo to vážně dobré, něco neuvěřitelného,“ řekla v rozhovoru s novináři obránkyně Dominika Lásková.

„Celý ten včerejšek, to bylo něco úžasného. Ale už když se podívám zpátky na ten přípravný kemp v Česku. Bylo to všechno hodně dlouhé, ale my jsme to naprosto výborně vyladily a nakonec přivezly bronz,“ radovala se bývalá úspěšná rychlobruslařka a nyní útočnice Karolína Erbanová, jež byla na první velké akci v hokejové kariéře.

„Když za to dobří hráči umí vzít na ledě, tak to umí rozjet pořádně i mimo led,“ smál se při dotazu na průběh oslav asistent trenérky a bývalý útočník Dušan Andrašovský. „Bylo to vážně úžasné a já si to moc užíval. Máme z toho spoustu videí, které se snad radši nebudou nikde publikovat. Někteří z nás ani nespali, bylo to vážně moc příjemné. Velká spokojenost, hrdost a nadšení,“ řekl Andrašovský.

„Já ale věřil už den dopředu, že to v nedělním utkání dobře dopadne. Tipoval jsem 5:1, nakonec to skončilo 4:2, ale já byl od začátku úplně v pohodě. Věřil jsem, že když dokážeme hrát, co hrály holky ve skupině a ve čtvrtfinále - nebo se tomu alespoň přiblížíme - budeme se Švýcarkami schopní v klidu vyhrát,“ prohlásil Andrašovský.

„Byl bych jen rád, kdyby tenhle bronz český ženský hokej po všech stránkách pořádně nakopl. Ten zájem diváků u televize byl ohromně povzbuzující.“