Hokejisty táhli bratři Zohornové. Potěší to, radovali se po výhře

„Těší to o to víc, že jsme vyhráli. Je to náš sen. Když můžeme dát góly, je to o to silnější. Jsme strašně rádi, že jsme tady. Je to super, že jsme se sešli,“ řekl Tomáš Zohorna, který šest sekund před koncem druhé třetiny povedenou střelou z levého kruhu vstřelil vítězný gól.

Trefil přesně protější horní roh branky a gólman Lassi Lehtinen neměl šanci zareagovat. I úspěšný střelec přikývl, že lépe se trefit nemohl. „Dostal jsem to přímo na volej, obránce mi šel spíš dopředu. Prostě to tam padlo hezky,“ usmíval se dvaatřicetiletý centr bratrského tria, k němuž doputoval puk od Radima a Hynka.

„Potěší to. Dneska jsme to vzali od nejmladšího po nejstaršího. Brácha na mě, já na toho nejstaršího. Takže se to povedlo,“ pochvaloval si devětadvacetiletý Hynek, který se zapsal mezi střelce v závěru v oslabení při power play Finů.

S Tomášem se kombinací dostali až sami před prázdnou branku, kde dostal přednost k zakončení Hynek. „Neměli jsme to domluvené. My jsme ani nečekali, že bude místo. Nevíme, jestli ten obránce zakopl. Byla situace tři na dva, pak dva na dva, potom obránce spadnul. Už jsem ukazoval hokejkou, ať vystřelí sám, ale je hodný, že mi ještě přihrál,“ ocenil gesto staršího sourozence.

„Myslím si, že jsme to udělali nejlíp, jak jsme mohli. Dát si takhle dvě nahrávky. Obránci mohli startovat proti nám. Takhle jsme je přechytračili,“ doplnil Hynek. Tomáš bral přihrávku před prázdnou brankou jako samozřejmost. „Já už jsem gól dal... Jeli jsme dva na prázdnou bránu, takže nebyl čas přemýšlet.“

Na minulém turnaji v prosinci se Tomáš s bratry na ledě potkat nemohl, protože jej před startem Channel One Cupu v Plzni postihl akutní zánět slepého střeva. Po operaci se do zápasů v Chabarovsku vrátil až 28. ledna, Stihl jen čtyři utkání v KHL, přesto si reprezentační akci nenechal ujít.

„Je to bojovník. Když se vrátil v Chabarovsku, říkal po odehraných zápasech, že se cítí v pohodě. Jinak by sem nepřijel. Zvládá to dobře. Nemá s tím problém,“ ocenil Hynek.

„Já to ale nezvládám,“ smál se Tomáš. „Jsem hodně bolavý. Ale jsem rád, že tady nejsem do počtu, že aspoň trochu můžu pomoct týmu, i když to není ono. Dneska jsme vyhráli, je to fajn, potřebujeme si oddychnout. Necítím se nejlíp, není to ono, ještě to potřebuje čas. Potřebuju natrénovat, připravit se.“

Bratry těší, že mají od trenéra Miloše Říhy stále větší důvěru. „To byl podle mě první turnaj, kdy jsme všichni tři hráli přesilovku pět na čtyři. Byli jsme na ledě všichni tři. A určitě máme při přesilovce co zlepšovat,“ prohlásil Hynek, přestože třiadvacetiletý Radim měl v početní výhodě velkou možnost na premiérový gól v národním týmu.

„Radim je výborný v útočném pásmu v rohu, kolik puků vybojuje. Myslím, že na tom za poslední tři roky zapracoval. A co se týče obrany, tak taky. Nenechá se odtlačit, má sto kilo, takže váhu využívá,“ dodal Hynek.