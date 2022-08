Nejtěžší, ale nejzábavnější. Brankář dvacítky Suchánek si zápas s Kanadou užil

Po zápase spokojení kanadští fanoušci zatleskali i Suchánkovi, který byl zvolen nejlepším hráčem českého týmu. Sice pětkrát inkasoval, spoustu dalších potenciálních gólů však chytil.

Proti Kanadě se do branky postavil v mládežnické kariéře už popáté. Odčinit chtěl hlavně poslední vzájemný zápas, kdy střídal už po sedmi minutách a třech inkasovaných gólech. To bylo loni na mistrovství světa do 18 let v americkém Dallasu.

Za Kanadu nastoupily i její dvě největší útočné hvězdy kapitán Mason McTavish a mladík Connor Bedard. „Říkal jsem si, že alespoň jednoho z nich musím vychytat. McTavish se sice trefil dvakrát, ale aspoň Bedardovi jsem nic nepustil,“ sdělil s úsměvem Suchánek. Proti McTavishovi už nastoupil do branky dvakrát a v obou případech ho vychytal, teď tedy povedená série skončila.

Na Suchánka letělo dohromady 57 střel, z nichž inkasoval pět gólů. „Myslím, že to byl nejtěžší zápas kariéry, zrovna proti Kanadě. Ale byl to asi i můj nejzábavnější zápas,“ překvapil Suchánek, jenž vyzdvihl diváckou návštěvu.

Zápas českého týmu poprvé navštívilo více než tisíc diváků, celkem jich bylo 5135. Předtím na duel se Slovenskem přišlo 430 diváků a s Finskem přesně o sto více. Údaje o jejich počtu navíc, stejně jako u některých dalších zápasů, po dohrání chyběly a organizátoři je doplnili až později. „Mám rád, když přijde hodně lidí, celý zápas skandovali a fandili, užil jsem si to,“ popsal a poděkoval divákům za závěrečný potlesk.

Suchánek nastoupil na šampionátu poprvé. Proč nechytal Jan Bednář, který startoval v obou dosavadních zápasech, nevěděl. „Den před zápasem za mnou přišel trenér brankářů Ondřej Pavelec a řekl mi, ať se připravím. Turnaj je krátký a každý si potřebuje odpočinout,“ zamyslel se nad Bednářovou absencí.

Přerovský odchovanec má za sebou duel, na který asi nikdy nezapomene. Ale bohužel nezapomene ani na jeden z inkasovaných gólů. Konkrétně ten vítězný, kdy ho Kent Johnson překvapil lakrosovým trikem - za brankou si nabral puk na čepel a kolem tyčky hodil přes brankářovo rameno.

Kanadský útočník se tak velmi pravděpodobně postaral o nejkrásnější trefu celého mistrovství. „Chytá se to hodně těžko. V podstatě musíte doufat, že vás to trefí. Snad budu mít příště víc štěstí já,“ dodal Suchánek.