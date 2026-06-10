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Bojkot Ruska = přísný trest. Hrozbu sestupu může odvrátit i vláda, ale...

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  8:00
Kontumace jako menší zlo, ale i diskvalifikace a sestup. To jsou tresty, které mohou český hokej v příštích měsících postihnout, pokud se mezinárodní společenství rozhodne vrátit Rusko na sportovní scénu. Národní tým nemůže podle pravidel Mezinárodní hokejové federace (IIHF) beztrestně říct, že utkání bojkotuje a nenastoupí k němu.

Momentka z utkání Českých her mezi Českem a Ruskem | foto: Jakub StadlerMAFRA

Český svaz přitom v posledních dnech vyjádřil jasné stanovisko, je proti návratu válečného agresora.

„Podle sportovních řádů IIHF platí, že pokud někdo nenastoupí z politického přesvědčení, je diskvalifikován a sestoupí do nižší divize. Pokud mu brání vyšší moc, přijde kontumace jednotlivého zápasu,“ vysvětluje pro iDNES.cz viceprezident IIHF a českého svazu Petr Bříza.

Co je ona vyšší moc? Například zákon země, který by reprezentacím zakázal proti Rusku či Bělorusku hrát. „Takový je faktický stav. A IIHF nemá kromě Lotyšů zprostředkováno žádné oficiální stanovisko exekutiv dalších států,“ dodává Bříza.

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Českou reprezentaci by tak mohl zachránit zásah vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), jenže podle posledního vyjádření takové rozhodnutí zatím není na stole.

Redakce iDNES.cz minulý týden oslovila ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé) a ptala se v kontextu Světového poháru 2028, který by NHL ráda uspořádala za účasti Ruska, na to, jakým způsobem se do této problematiky zapojují vláda či ministr Šťastný a jak přistupují k případnému bojkotu či účasti Česka na turnaji společně s Ruskem. Odpověď zněla: „Ministr sportu do rozhodování o účasti národních týmů na mezinárodních sportovních akcích ani do důvodů těchto rozhodnutí nezasahuje, neboť se jedná o záležitost autonomních sportovních organizací a svazů.“

Boris Šťastný, ministr pro sport, prevenci a zdraví.

Je třeba říct, že Světového poháru se netýkají pravidla IIHF, Česko však bude stát před dilematem příští rok v dubnu na mistrovství světa do 18 let, kde se čeští mladíci mají ve skupině utkat s Běloruskem.

Navíc je čím dál reálnější, že se Bělorusko a Rusko i přes válku na Ukrajině vrátí i do dalších kategorií IIHF. A pokud by vláda přijala zákon podobný tomu lotyšskému, hokejisté by byli z obliga. Mohli by se odvolat na vyšší moc, tedy zákon země, k utkání nenastoupit a vyhnout se diskvalifikaci a sestupu. Došlo by „pouze“ ke kontumaci utkání – závažnému, nikoli však likvidačnímu trestu.

I proto se redakce ministra Šťastného doptala, zda o takovém zákonu uvažuje nebo jestli vláda vůbec chystá zaujmout nějaké stanovisko. Šťastný to aktuálně považuje za předčasné: „Doposud nemám od žádné instituce jakoukoli oficiální žádost v této věci. Do té doby respektuji autonomii jednotlivých svazů a sportovních organizací. Pokud bude v budoucnu potřeba, abych k tomu zaujal nějaké stanovisko, budu veřejnost informovat.“

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Další záchrannou síť může nachystat sama IIHF, pokud by kvůli výjimečné situaci změnila řády. Dá se totiž očekávat, že dilema, zda s Ruskem během války hrát, budou řešit kromě Česka také Finsko a Švédsko a další země.

A pokud by se utvořil blok několika států, IIHF by je musela diskvalifikovat všechny. Tím by si ale narušila celou sportovní strukturu.

Pro Světový pohár platí jiná pravidla. Nikdo nemůže země nutit, aby se turnaje pořádaného soukromou NHL účastnily, jenže pokud by evropské státy odmítly, také by se připravily o spoustu peněz.

Národní sportovní agentura k této věci uvedla: „Světový pohár v roce 2028 je pro lední hokej tak významnou akcí, že lze předpokládat, že bude uspořádána organizátory tak, aby byly dodrženy všechny diplomatické dohody.“ Ani od ní ale žádné stanovisko nepadne: „Zahraniční politika je plně v kompetenci vlády ČR.“

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