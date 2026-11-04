Bojkot! Proč váhali? Šéf hokeje je alibista, říká švédský novinář. Chybu vidí i u IIHF

Robert Rampa
  16:46
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Olympijský turnaj v ledním hokeji, semifinále Rusko - Švédsko. Švéd Jacob de la Rose (95) se snaží dostat před Vjačeslava Vojnova (27). (18. února 2022) | foto: AP

Proč Švédové zpočátku odmítali bojkotovat utkání s Ruskem na hokejovém mistrovství světa a otočili až po čtyřech dnech? Proč v prezidentských volbách IIHF nehlasovali pro Čecha Petra Břízu, nýbrž pro Němce Franze Reindla, za jehož zvolení silně lobbovali Rusové? A kdo je člověk, který teď vede švédský hokej a čelí drtivé kritice?

Vhled do dění v severské zemi přináší respektovaný novinář Uffe Bodin. „My, vy, Finové, Kanaďani... Všichni teď musejí ukázat trochu víc odvahy,“ říká v rozhovoru pro iDNES Premium.

Trvalo to, než Švédsko změnilo názor, že?
Doufal jsem, že se tak stane dřív, ale nejdůležitější je, že se země spojily a dostaly Rusko pod tlak, aby ukončilo válku na Ukrajině. Buďme rádi.

Proč šéf svazu Anders Larsson nejdřív říkal, že bojkot není správnou cestou?
Zásadní otázka, ale odpověď bude zřejmě prostá. Hrozí obrovské pokuty. Larsson je zároveň velký diplomat, nemá rád povyk v podstatě nad žádným tématem, ale tentokrát se dostal pod velký tlak médií a osobností, které ho obvinily, že je příliš měkký. Lidi jsou z něho otrávení.

IIHF si tento problém způsobila sama, což je velice znepokojující. Vlastní právníci je varovali.

novinář Uffe Bodin o rozhodnutí CAS

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