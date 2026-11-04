Vhled do dění v severské zemi přináší respektovaný novinář Uffe Bodin. „My, vy, Finové, Kanaďani... Všichni teď musejí ukázat trochu víc odvahy,“ říká v rozhovoru pro iDNES Premium.
Trvalo to, než Švédsko změnilo názor, že?
Doufal jsem, že se tak stane dřív, ale nejdůležitější je, že se země spojily a dostaly Rusko pod tlak, aby ukončilo válku na Ukrajině. Buďme rádi.
Proč šéf svazu Anders Larsson nejdřív říkal, že bojkot není správnou cestou?
Zásadní otázka, ale odpověď bude zřejmě prostá. Hrozí obrovské pokuty. Larsson je zároveň velký diplomat, nemá rád povyk v podstatě nad žádným tématem, ale tentokrát se dostal pod velký tlak médií a osobností, které ho obvinily, že je příliš měkký. Lidi jsou z něho otrávení.
IIHF si tento problém způsobila sama, což je velice znepokojující. Vlastní právníci je varovali.