S Ruskem hrát nebudeme! Finsko dává dohromady země, které se nebojí bojkotu

Robert Rampa
  22:18

Finští hokejisté oslavují gól Aleksandera Barkova. | foto: AP

Finové oznámili v pondělí večer zásadní rozhodnutí. Kategoricky odmítají hrát hokejové zápasy proti Rusku a dávají dohromady blok zemí ochotných postavit se za společné stanovisko. Český hokejový svaz už v minulých dnech vyhlásil, že pokud taková iniciativa vznikne, k bojkotu se přidá. Redakce proto shání jeho aktuální vyjádření.

Finsko nejdřív uvedlo, že se zápasy bojkotovat nechystá, ovšem podpoří každého hráče, který odmítne proti Rusku nastoupit.

Od pondělí ale jedná vládnoucí Rada Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a Seveřané názor očividně změnili.

„Naše pozice je jasná. Nebudeme hrát proti Rusku, dokud trvá válečná agrese proti Ukrajině,“ řekl předseda finského hokejového svazu Heikki Hietanen.

A doplnil: „Právě teď dáváme dohromady co nejvíc zemí, abychom vytvořili společný blok, který to IIHF jednotně řekne. Společné prohlášení bude mít daleko větší váhu než ojedinělé rozhodnutí.“

Podle informaci iDNES.cz Finsko bezprostředně poté, co Mezinárodní sportovní arbitráž v pátek vydala rozhodnutí, že Rusům musí být umožněn návrat do mezinárodního hokeje, svolalo společné jednání čtyř zemí v rámci přátelského turnaje Euro Hockey Tour (Česko, Švédsko, Finsko a Švýcarsko) a chtělo novou situaci řešit.

V ten samý den prezident českého svazu Alois Hadamczik médiím řekl, že pokud se najde víc zemí, které se dohodnou na bojkotu, Česko chybět nesmí.

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„Jestli se Norsko, Finsko a Švédsko postaví zajedno a řeknou, že to tak nemůže být, Česko nemůže být výjimkou. Když nepojedou tyto evropské země, jsem přesvědčen o tom, že by výkonný výbor měl udělat stejné rozhodnutí,“ řekl Hadamczik.

Dá se tedy předpokládat, že Česko by se iniciativy účastnit mohlo.

Problém může být Švédsko, které bojkot dosud odmítalo. „Dohodli jsme se, že budeme vyjadřovat svůj názor a budeme se snažit ovlivňovat dění, jak jen to půjde, ale bojkot není cesta vpřed,“ tvrdil předseda Švédské hokejové asociace Anders Larsson.

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Za svá slova si ve Švédsku ovšem vyslechl kritiku a například legenda NHL a bývalý úžasný obránce Nicklas Lidström okamžitě vyzval švédský hokej k bojkotu.

Postoj švýcarského hokeje není známý.

Jinak se dá předpokládat, že z velkých hokejových zemí by se k finské iniciativě mohlo připojit i Lotyšsko, Kanada, Dánsko, Německo či Rakousko.

Velký otazník visí nad slovenským svazem, který k rozhodnutí arbitráže zatím uvedl pouze to, že výsledek respektuje.

Víc ovšem naznačil slovenský premiér Robert Fico, který návrat Rusů uvítal: „Vždycky jsem odmítal zapojení sportu do politiky a vždycky jsem se ptal, jakou hodnotu má zlatá medaile, když k ní není nutné porazit ruské hokejisty, kteří bezpochyby patří k nejlepším na světě.“

A nejistá je i pozice Spojených států pod vládou Donalda Trumpa, který se s Ruskem snaží jednat o míru na Ukrajině.

Důležité také bude s čím přijde Rada IIHF, která se sešla k dvoudennímu projednání „kauzy Rusko“.

Hietanen je součástí Rady stejně jako Švéd Larsson nebo český zástupce Petr Bříza.

Hietanen za Finsko dodal, že rozhodnutí je v zájmu finské hokejové společnosti a že jsou připraveni použít veškeré prostředky, aby dosáhli svého.

Sponzoři už dávají od MS ruce pryč

Dalším důležitým hráčem jsou sponzoři. Zatím se rázně vyjádřili dva. Česká sázková společnost Tipsport a švédská firma AJ Products oznámily, že odstraní svá loga, protože odmítají, aby byla jejich značka jakkoli spojována s Ruskem.

„Stanovisko Tipsportu je od začátku ruské agrese jednoznačné: patříme k největším firemním podporovatelům Ukrajiny, nevypisujeme kurzy na KHL ani jiné ruské a běloruské soutěže a rozhodně se nechystáme vypisovat ani kurzy na ruskou reprezentaci. Stejně tak si neumíme představit, že by u zápasů s Ruskem na MS byla naše reklama – ani na ledě ani v televizních přenosech,“ uvedl v prohlášení Tipsport už v neděli.

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Švédská společnost AJ Products, která podporuje IIHF už 37 let, k tomu v pondělí doplnila svůj postoj:

„Je smutné, že musíme udělat takové rozhodnutí, ale ve vedení jsme se na něm jednomyslně shodli. Podporujeme sport a hodnoty s ním spojené, takže nám nepřipadá správné, aby toho bylo součástí Rusko po invazi na Ukrajinu. Myslíme si, že je důležité stát si za tím a odstranit naše loga.

Redakce iDNES.cz oslovila také hlavního sponzora IIHF Škodu Auto, neboť její postoj před pěti lety vedl k tomu, že Bělorusko přišlo o spolupořádání šampionátu poté, co vládce Alexandr Lukašenko násilně potlačil protesty.

Škoda tehdy oznámila, že by z mistrovství světa vycouvala, a to si IIHF nemohla dovolit.

Reakce na současné dění zatím Škoda Auto komentovala velice neurčitě a opatrně. „V tuto chvíli mohu pouze potvrdit, že Škoda Auto vzala zmiňované rozhodnutí na vědomí a je v kontaktu se svými partnery,“ napsala tisková mluvčí Ivana Povolná.

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