Kdo si chtěl v úterý otevřít stránky iihf.com, nepochodil. „Dočasně nedostupné. Momentálně provádíme údržbu. Prosím, zkuste to později,“ vyskočil na vás vzkaz na bílém pozadí pod logem světového hokeje.
Redakce iDNES.cz oslovila IIHF s dotazy k incidentu, na vyjádření a bližší podrobnosti zatím čeká.
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Šéf IIHF o Rusech: Vůči nám nic špatného neudělali. Bojkot musíme brát velmi vážně
Šéfkomentátor České televize Robert Záruba na sociální síti X napsal, že k útoku došlo v noci.
A že nejde jen o nějaké podezření, potvrdili okamžitě paradoxně sami Rusové.
„Jsme si incidentu a umístěné zprávy ohledně účasti ruských národních týmů v mezinárodních soutěžích na webu IIHF vědomi. Ruské hokejové federaci se taková záležitost nelíbí a považuje užití nelegálních způsobů pro vyjádření veřejného postoje za nepřijatelný. Takové narušení nepodporujeme,“ stojí v prohlášení na webu Ruské hokejové federace.
A dodala: „Naše pozice zůstává stejná. Ochrany ruských hokejistů a navrácení jejich práv účastnit se mezinárodních soutěží musí být dosaženo jedině legálními prostředky. V rámci pravidel a zavedených postupů. Práva ruských sportovců budeme vždy bránit, budeme interagovat s mezinárodními federacemi a využijeme všechny dostupné legální mechanismy k dosažení cíle.“