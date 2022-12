Ujel v oslabení a skóroval. Rozhodlo štěstí, míní skromně střelec Beránek

„Především si cením vítězství,“ skromně hodnotil zdařený výkon.

Právě on ale poslal český výběr v první třetině do dvougólového vedení, když prostřelil Larmiho ve vlastním oslabení.

„U tohoto gólu jsme dobře ubránili oslabení, celkově jsme je v zápase zvládali, což bylo velmi důležité,“ podotkl.

Právě při posledním měření s Finy bránění přesilovek soupeře selhalo, při výhře 5:2 národní tým dvakrát kapituloval právě ve čtyřech hráčích, naštěstí ho to nakonec mrzet nemuselo.

„Na mém gólu měla podíl celá lajna, Čeče (Jiří Černoch) mi to dobře dal, já jsem si to protečoval. A pak už jenom rozhodlo štěstí, že se mi puk dobře odrazil. Jel jsem, zkusil jsem to mezi nohy a vyšlo to,“ popsal svůj únik opět bez připsání si kreditu.

Beránek těžil nejenom při této akci z toho, že s Černochem hrají spolu v klubu. „Samozřejmě, hrajeme spolu celou sezonu, takže už o sobě celkem víme. Asi se to ukázalo i před vstřelenou brankou,“ pochvaloval si.

Náskok 2:0 drželi Češi až do 50. minuty. A to přesto, že ve druhé třetině se několikrát dostali pod soustavný tlak Finů, na Larmiho v prostřední periodě navíc vyslali jen jedinou střelu.

„Nevyhrávali jsme souboje, které rozhodovaly. Nevyndávali jsme puk z pásma, což byl ten nejhlavnější faktor. Takhle nás Finové zamkli v pásmu, bylo to hodně nepříjemných dvacet minut, ale jsme rádi, že jsme nedostali žádný gól a že jsme druhou třetinu takhle zvládli,“ uvedl šestadvacetiletý odchovanec Karlových Varů.

V jednu chvíli Finové uzamkli výběr kouče Kariho Jalonena na téměř tři minuty v obranném pásmu. „Bylo to strašně těžké. Tam se ale ukázal týmový duch, lehali jsme do střel, odbojovali to před bránou. Celý problém ale začal v momentě, kdy jsme přestali dostávat puky z vlastního pásma,“ podotkl Beránek.

Trochu jej zarazilo, že se Jäähalli na zápas nezaplnila. „Bavili jsme se o tom s klukama, trochu nás to zarazilo. Čekali jsme plný dům, škoda. Finové jsou dobří fanoušci, už na Karjale v Turku to ukázali. Na zápas proti nám bylo vyprodáno. Zápas pak měl ještě větší grády,“ vzpomněl Beránek.

Právě Beránek patří mezi ty hráče, kteří obdrželi pozvánku i na druhý reprezentační turnaj v sezoně. A kdo ví, nemusí být poslední.

„Samozřejmě jsem moc vděčný za důvěru trenéra, chci mu to co nejvíce vrátit. Uvidíme, třeba v budoucnu vyjde i nějaký větší turnaj,“ dodal Beránek.

Češi se v sobotu večer střetnou s domácím mužstvem ze Švýcarska (20:15) a v neděli své účinkování zakončí proti Švédsku (16:30).